Ηράκλειο:Ανακοίνωση της Διοίκησης ΠΑΓΝΗ για τον θάνατο εργαζομένου

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Με βαθιά θλίψη πληροφορηθήκαμε την απώλεια του Ιωάννη Ψαράκη, εργαζόμενου του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία μόλις 60 ετών.
Ο εκλιπών από το 1995 εργάστηκε ως βοηθός θαλάμου στη Νοσηλευτική Υπηρεσία και αργότερα εργάστηκε στο Τμήμα Επιστασίας ως φύλακας μέχρι σήμερα.
Υπηρέτησε όλα τα χρόνια με αφοσίωση, συνέπεια, επαγγελματισμό και ήταν άνθρωπος καλοσυνάτος, με ευγένεια, πάντα με ένα ζεστό χαμόγελο που έκανε την καθημερινότητα όλων μας καλύτερη. Η απουσία του αφήνει ένα μεγάλο κενό ανάμεσα στους συναδέλφους και σε όσους είχαν την τύχη να τον γνωρίσουν.
Η Διοίκηση του Νοσοκομείου μας, εκφράζει στην οικογένεια του, τα ειλικρινή συλλυπητήρια της, ευχόμενη δύναμη και κουράγιο σε αυτή τη δύσκολη στιγμή.

Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
