Χρίστος Δήμας: Ο ΒΟΑΚ ήταν η τελευταία εκκρεμότητα της Πολιτείας όσον αφορά στους αυτοκινητόδρομους

Την πρόοδο του εκτεταμένου προγράμματος έργων που υλοποιείται στην Κρήτη ανέδειξε ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Χρίστος Δήμας, κατά την τοποθέτησή του στο «Crete Forward: Experience, Culture and Connection», στο πλαίσιο συζήτησης που διοργάνωσαν η ιστοσελίδα travel.gr σε συνεργασία με το Πρώτο Θέμα.

Ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών είπε πως η Κρήτη βρίσκεται σήμερα στο επίκεντρο ενός από τα μεγαλύτερα προγράμματα υποδομών που υλοποιούνται στη χώρα και ξεχωρίζουν τα δύο εμβληματικά έργα, ο Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης (ΒΟΑΚ) και ο νέος Διεθνής Αερολιμένας Ηρακλείου στο Καστέλλι.

«Ο ΒΟΑΚ ήταν η τελευταία εκκρεμότητα της Πολιτείας όσον αφορά στους αυτοκινητόδρομους», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Δήμας.

Μιλώντας για τον νέο αυτοκινητόδρομο, σημείωσε ότι τα εργοτάξια λειτουργούν ήδη στα τμήματα Άγιος Νικόλαος – Νεάπολη και Νεάπολη – Χερσόνησος, αλλά και στις παρακάμψεις σε Χανιά, Ρέθυμνο και Ηράκλειο που αφορούν στην κατασκευή του βασικού τμήματος Χανιά – Χερσόνησος, μήκους 157 χιλιομέτρων, το οποίο επεκτείνεται δυτικά με την προαίρεση για το τμήμα Κίσσαμος – Χανιά, μήκους 30 χιλιομέτρων.

Ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών υπογράμμισε ότι η Κυβέρνηση αξιοποιεί τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας για την υλοποίηση του νέου οδικού άξονα, ο οποίος θα συμβάλλει καθοριστικά στη βελτίωση του επιπέδου οδικής ασφάλειας και της συνδεσιμότητας στο νησί.

«Αυτό που έχει σημασία είναι ότι δεν περιμένουμε μέχρι να φτιαχτεί ο καινούργιος δρόμος για να βελτιώσουμε το επίπεδο οδικής ασφάλειας. Προχωράμε σε άμεσες παρεμβάσεις», τόνισε ο κ. Δήμας.

Σχετικά, πρόσθεσε ότι βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη έργα βελτίωσης σε επτά σημεία υψηλής επικινδυνότητας του υφιστάμενου δικτύου με στόχο τον περιορισμό των τροχαίων ατυχημάτων.

«Τα μέτρα είναι σε ισχύ στα τμήματα Κολυμπάρι – Χανιά και ΧΥΤΑ Ηρακλείου – Λινοπεράματα. Πρόσφατα ενεργοποιήθηκε η διαδικασία για την εκκίνηση των παρεμβάσεων σε τρία ακόμη τμήματα υψηλής επικινδυνότητας: Σούδα – Γεωργιούπολη, Ρέθυμνο – Γεροπόταμος και Πετρές – Ατσιπόπουλο, ενώ δρομολογείται και για τα άλλα δύο τμήματα: Κίσσαμος – Κολυμπάρι και Γεροπόταμος – ΧΥΤΑ Ηρακλείου», συμπλήρωσε ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών.

Αναφερόμενος στον νέο Διεθνή Αερολιμένα Ηρακλείου στο Καστέλλι, δήλωσε πως θα είναι το πιο σύγχρονο αεροδρόμιο της χώρας και η πρόοδος του έργου έχει φτάσει, σήμερα, σχεδόν στο 70%.

Παράλληλα, ο κ. Δήμας τόνισε ότι υπεγράφη πρόσφατα συμφωνία για την προμήθεια σύγχρονου εξοπλισμού αεροναυτιλίας σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα ICAO, EASA και EUROCONTROL, ώστε να εγκατασταθούν στο νέο αεροδρόμιο τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά συστήματα.

Ερωτηθείς για τον εκσυγχρονισμό των συστημάτων αεροναυτιλίας της χώρας, ο Υπουργός σημείωσε ότι εφαρμόζεται το Σχέδιο Δράσης που έχει καταρτιστεί σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το EUROCONTROL και τον EASA, το οποίο προβλέπει τόσο τον διοικητικό εκσυγχρονισμό της ΥΠΑ όσο και την αναβάθμιση των τεχνολογικών συστημάτων αεροναυτιλίας.

Το δεύτερο σκέλος, όπως ανέφερε ο κ. Δήμας, περιλαμβάνει την εγκατάσταση νέων ραντάρ, πομποδεκτών VHF, συστημάτων VoIP και Data Link, καθώς και την προμήθεια νέου Συστήματος VCRS για τα Κέντρα Ελέγχου Αθηνών και Μακεδονίας.

Παράλληλα, έχει ήδη ξεκινήσει η ενίσχυση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας με προσλήψεις εξειδικευμένου προσωπικού όπως οι νέοι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας.

Κλείνοντας την τοποθέτησή του, ο κ. Δήμας, τόνισε: «Με τον ΒΟΑΚ, το νέο αεροδρόμιο στο Καστέλλι, τα έργα διαχείρισης υδάτων, τις ανακαινίσεις σχολείων και άλλα σημαντικά τοπικά έργα, δημιουργούμε ένα ολοκληρωμένο σύστημα υποδομών που στηρίζει την οικονομία, ενισχύει την ασφάλεια και βελτιώνει την ποιότητα ζωής των συμπολιτών μας στην Κρήτη».