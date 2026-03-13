Στ. Αρναουτάκης: «Θετική εξέλιξη οι παρακάμψεις Ηρακλείου και Μαλεβιζίου Σταθερή η κατεύθυνση για τον ΒΟΑΚ από την Κίσσαμο μέχρι τη Σητεία»

Την ικανοποίησή του για τις ανακοινώσεις του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών Χρίστου Δήμα, σχετικά με τις παρακάμψεις των πόλεων και ειδικότερα του Ηρακλείου και του Μαλεβιζίου, εξέφρασε ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης.

Ο Υπουργός Υποδομών είχε ανακοινώσει νωρίτερα στο πλαίσιο της θεματικής εκδήλωσης για τον τουρισμό και την ανάτπυξη που οργάνωσε το «travelgr» και το «Πρώτο Θέμα» τις εξελίξεις για τον ΒΟΑΚ και την ικανοποίηση του αιτήματος των Δήμων.

Ο Περιφερειάρχης χαρακτήρισε την εξέλιξη ιδιαίτερα θετική, υπογραμμίζοντας ότι «τα πάγια αιτήματα που έχει θέσει ο Δήμος Μαλεβιζίου, καθώς και τα ζητήματα των υπόλοιπων Δήμων, γίνονται αποδεκτά. Με την πλήρη υποστήριξη της Περιφέρειας Κρήτης διασφαλίζεται πως δεν θα υπάρξει κανένα πρόβλημα με τα αιτήματα των τοπικών κοινωνιών».

Παράλληλα, ο Σταύρος Αρναουτάκης σημείωσε ότι αναμένεται η αντίστοιχη απόφαση και για το Ρέθυμνο, τονίζοντας πως μέσα από τη στενή συνεργασία και τη συνέργεια είναι εξαιρετικά σημαντικό ότι τα κρίσιμα αυτά έργα προχωρούν.

Προτεραιότητα η Παράκαμψη Παχιάς Άμμου και η Σητεία

Αναφερόμενος στα επόμενα βήματα, ο Περιφερειάρχης Κρήτης ξεκαθάρισε ότι βασική στόχευση, μετά τον Άγιο Νικόλαο, είναι να προχωρήσει άμεσα η παράκαμψη της Παχιάς Άμμου. Επανέλαβε, δε, την αμετάθετη θέση της Περιφέρειας ότι η ολοκλήρωση του Βόρειου Οδικού Άξονα (ΒΟΑΚ) νοείται αποκλειστικά από την Κίσσαμο μέχρι τη Σητεία.

«Δεν αλλάζει η κατεύθυνσή μας», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Περιφερειάρχης, επισημαίνοντας επιπρόσθετα τη βαρύτητα που δίνεται στην προετοιμασία των μελετών τόσο για τον Νότιο Οδικό Άξονα όσο και για τους κάθετους οδικούς άξονες του νησιού, με στόχο την ολοκληρωμένη συγκοινωνιακή ανάπτυξη της Κρήτης.