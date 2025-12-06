Επιστήμονες ανακαλύπτουν την κρυφή δύναμη του εγκεφάλου να καίει λίπος

Σύμφωνα με το scitechdaily, μια δυσλειτουργική πρωτεΐνη εμποδίζει κατά κύριο λόγο τη διαδικασία αυτή, αφήνοντας τους νευρώνες αδύναμους και κατεστραμμένους.
Eρευνητές ανακάλυψαν ότι οι νευρώνες όχι μόνο μπορούν να καίνε λίπος, αλλά παράλληλα να παράγουν οι ίδιοι τα απαραίτητα λιπαρά για να τροφοδοτήσουν τον εγκέφαλο με ενέργεια.
Σύμφωνα με το scitechdaily, μια δυσλειτουργική πρωτεΐνη εμποδίζει κατά κύριο λόγο τη διαδικασία αυτή, αφήνοντας τους νευρώνες αδύναμους και κατεστραμμένους.
Ωστόσο, επιστήμονες κατάφεραν να αποκαταστήσουν την ενέργεια και τη λειτουργία τους μέσα σε μόλις 48 ώρες, χάρη σε συγκεκριμένα λιπαρά οξέα.
Πώς μια ελαττωματική πρωτεΐνη διαταράσσει την ενέργεια του εγκεφάλου
Ερευνητές από το Πανεπιστήμιο Κουίνσλαντ και το Πανεπιστήμιο του Έλσινκι έδειξαν ότι οι νευρώνες μπορούν να χρησιμοποιούν λίπος ως πηγή ενέργειας, κάτι που αντίκειται στην επί δεκαετίες επικρατούσα άποψη ότι βασίζονται αποκλειστικά στη γλυκόζη.
Ακόμη πιο εντυπωσιακό είναι ότι οι νευρώνες είναι ικανοί να παράγουν τα δικά τους λιπαρά όταν χρειάζονται επιπλέον «καύσιμο». Αυτό γίνεται μέσω ανακύκλωσης τμημάτων των ίδιων των κυττάρων τους.
Η διαδικασία αυτή εξαρτάται από την πρωτεΐνη DDHD2. Όταν η DDHD2 δεν λειτουργεί σωστά, εμφανίζεται η σπάνια νευρολογική κληρονομική πάθηση σπειραματικής παραπληγίας τύπου 54 (HSP54). Σε αυτήν, οι νευρώνες χάνουν την ικανότητα να παράγουν τα λιπαρά που χρειάζονται για ενέργεια και επικοινωνία, γεγονός που προκαλεί δυσκολίες στη μετάδοση νευρικών σημάτων.
Τα παιδιά με HSP54 συχνά αρχίζουν να εμφανίζουν κινητικά και γνωστικά προβλήματα από πολύ μικρή ηλικία. Όμως τα νέα ευρήματα δίνουν σημαντική ελπίδα.
Κατά τη διάρκεια εργαστηριακών δοκιμών, η χορήγηση συγκεκριμένων λιπαρών οξέων σε κατεστραμμένους νευρώνες οδήγησε, μέσα σε μόλις δύο ημέρες, στην ανάκτηση ενέργειας και βελτίωση της λειτουργίας τους.
«Αυτό είναι πραγματικά ανατρεπτικό», δήλωσε η Δρ. Merja Joensuu, επικεφαλής της μελέτης.
«Δείξαμε ότι οι υγιείς νευρώνες βασίζονται στα λίπη για καύσιμο, και όταν αυτό το μονοπάτι καταρρέει, ίσως μπορούμε να αποκαταστήσουμε τη βλάβη και να αντιστρέψουμε τις νευρολογικές δυσλειτουργίες».
Μελλοντικές θεραπείες
Το επόμενο βήμα της ομάδας είναι να εξετάσει αν οι θεραπείες με βάση τα λιπαρά οξέα είναι ασφαλείς και αποτελεσματικές σε προκλινικά μοντέλα.
Αυτό θα δείξει αν μπορούν να γίνουν κλινικές δοκιμές σε ανθρώπους και αν ο συγκεκριμένος λιποβασιζόμενος ενεργειακός δρόμος μπορεί να αξιοποιηθεί και σε άλλες νευρολογικές παθήσεις χωρίς διαθέσιμες θεραπείες.
«Θα συνεχίσουμε αυτή τη συναρπαστική συνεργασία χρησιμοποιώντας νέες μη επεμβατικές τεχνολογίες απεικόνισης του εγκεφάλου, ώστε να επιταχύνουμε την ανάπτυξη μιας πιθανής θεραπείας. Αυτή η ανακάλυψη δεν αλλάζει απλώς στα βιβλία, μπορεί να αλλάξει ζωές», δήλωσε ο Δρ. Giuseppe Balistreri.
Πηγή: cnn.gr