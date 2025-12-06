ΚΡΗΤΗΥΓΕΙΑ

Προκηρύσσονται επιτέλους θέσεις ψυχιάτρων και παιδοψυχιάτρων για την Κρήτη

Δέκα θέσεις για την Κρήτη – Οι αντιδράσεις και οι κινητοποιήσεις είχαν κάποιο αποτέλεσμα λέει στην «Π» ο Β. Κούδας.

Μετά από αδράνεια ετών, που οδήγησε στη διάλυση της δημόσιας ψυχιατρικής περίθαλψης στην Κρήτη, το Υπουργείο Υγείας προχώρησε στην πρώτη προκήρυξη μετά τη σύσταση και τη λειτουργία του Εθνικού Δικτύου Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας (Ε.Δ.Υ.Ψ.Υ.) με 53 μόνιμες θέσεις ψυχιάτρων και παιδοψυχιάτρων και οι 10 από αυτές αφορούν στο νησί.

Στο ναδίρ η ψυχιατρική περίθαλψη στο νησί

Είναι γνωστό ότι στο νησί η ψυχιατρική περίθαλψη βρίσκεται στο ναδίρ, με τρομερή υποστελέχωση, ενώ τα περιστατικά αυξάνονται συνεχώς. Είναι επίσης γνωστό ότι η Παιδοψυχιατρική Κλινική του ΠΑΓΝΗ λειτουργεί με έναν παιδοψυχίατρο.

Οι θέσεις

Μεταξύ άλλων, προκηρύσσονται 3 θέσεις παιδοψυχιάτρων στο ΠΑΓΝΗ, η μία διευθυντή και 2 ψυχιάτρων στην Ψυχιατρική Κλινική του νοσοκομείου. Οι άλλες θέσεις αφορούν στα νοσοκομεία Χανίων, Ρεθύμνου, Αγίου Νικολάου.

Οι διαμαρτυρίες μας είχαν αποτέλεσμα

«Επιτέλους, μετά από τόσες κινητοποιήσεις και διαμαρτυρίες, κάτι αρχίζει να κινείται», είπε στην «Π» ο διευθυντής Ψυχιατρικής, Βασίλης Κούδας, μέλος του Δ.Σ. της Ένωσης Νοσοκομειακών Γιατρών Ηρακλείου. Ο ίδιος ωστόσο σχολίασε ότι «το ΕΣΥ παραμένει κακός εργοδότης, δεν δόθηκαν κίνητρα για την προσέλκυση γιατρών και είναι πολύ πιθανόν αρκετές από αυτές τις θέσεις να είναι άγονες».

Ο κ. Βασίλης Κούδας

Τι ανακοίνωσε το Υπουργείο

«Η εξέλιξη αυτή αποτελεί μια τομή για το σύστημα ψυχικής υγείας, καθώς για πρώτη φορά το Ε.Δ.Υ.Ψ.Υ. μπορεί να στελεχωθεί διακριτά και αυτόνομα, όπως προβλέπεται από το νέο θεσμικό πλαίσιο, ενισχύοντας ουσιαστικά τον δημόσιο και δωρεάν χαρακτήρα των υπηρεσιών.

Η νέα διοικητική οργάνωση, σε επίπεδο Υγειονομικών Περιφερειών, ενισχύει την προσβασιμότητα στις αναγκαίες υπηρεσίες για όλους τους πολίτες, εγκαθιδρύει τη δικτύωση και τη συνεργασία μεταξύ των παρόχων υγείας και διασφαλίζει το μέγιστο δυνατό θεραπευτικό αποτέλεσμα», τονίζει σε ανακοίνωσή του το Υπουργείο Υγείας.

Ο αρμόδιος υφυπουργός Υγείας, Δημήτρης Βαρτζόπουλος, δήλωσε:

Ο υφυπουργός Υγείας Δημήτρης Βαρτζόπουλος

«Μετά τη δημιουργία του Ε.Δ.Υ.Ψ.Υ., η πρώτη αυτή προκήρυξη 53 ψυχιάτρων και παιδοψυχιάτρων έγινε με επιλογές που ελήφθησαν ασφαλώς εντός των δημοσιονομικών δυνατοτήτων της χώρας αλλά και μετά από προσεκτική εκτίμηση των αναγκών, μία διαδικασία που κατέστη δυνατή λόγω της ύπαρξης των νέων διοικητικών και επιστημονικών οργάνων, που έχουμε πλέον στην διάθεσή μας.

Με την ολοκλήρωση αυτής της προκήρυξης, καθώς και αυτών που θα ακολουθήσουν, κάθε Περιφερειακό Δίκτυο Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας θα στελεχωθεί με εξειδικευμένο ιατρικό προσωπικό, θα διασφαλίσει τη συνεχή και ολοκληρωμένη παροχή υπηρεσιών και θα μπορεί να υλοποιήσει το πλαίσιο της μεταρρύθμισης, πλήρως, αποτελεσματικά και σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα, εξασφαλίζοντας ισότιμη πρόσβαση όλων των πολιτών σε ποιοτικές υπηρεσίες ψυχικής υγείας».

 

ΠΗΓΗ: ΠΑΤΡΙΣ

