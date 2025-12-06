Σοκ νότια της Ιεράπετρας: 18 νεκροί μετανάστες σε λέμβο-νεκροταφείο, χαροπαλεύουν δύο

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι “έσβησαν” μέσα στη βάρκα.
Πεθαίνοντας στην Μεσόγειο… Μία ακόμα πολύνεκρη τραγωδία με μετανάστες γράφτηκε στη θαλάσσια περιοχή νότιας της Κρήτης και ειδικότερα στην περιοχή της νήσου Χρυσής.
Οι πρώτες πληροφορίες μιλούν για ένα περιφερόμενο νεκροταφείο, μία λέμβο με 18 νεκρούς, πιθανότατα από υποθερμία, και δύο ζωντανούς σε άσχημη κατάσταση.
Στο σημείο έχει σπεύσει σκάφος του Λιμενικού και από το Ηράκλειο. Σε εξέλιξη οι έρευνες για τις ακριβείς συνθήκες της τραγωδίας.
Οι σοροί μεταφέρονται στο λιμάνι της Ιεράπετρας με την συνδρομή του Λ.Σ 624, ενώ super puma παρέλαβε, σύμφωνα με πληροφορίες του Cretalive.gr, τους δύο ζωντανούς.
Είναι πραγματικά συγκλονιστικές οι σκηνές που μας περιγράφουν, με τους λιμενικούς μας να βρίσκονται σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση ευρισκόμενοι αντιμέτωποι με τόσες σορούς, με τόσες ανθρώπινες απώλειες που χάθηκαν άδικα στην αναζήτηση μιας καλύτερης ζωής.
