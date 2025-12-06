Κρήτη: Αγρότης έβαλε φωτιά για να κάψει κλαδιά και… «κάηκε» με πρόστιμο

Προηγούμενο Άρθρο
Σοκ νότια της Ιεράπετρας: 18 νεκροί μετανάστες...
Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι "έσβησαν" μέσα στη βάρκα. Πεθαίνοντας...
Σε αναβρασμό οι αγρότες της Κρήτης: Αποκλεισμός...
Σε επ’ αόριστον αποκλεισμό του αεροδρομίου Ηρακλείου προχωρούν από...
«Μας σκοτώνουν τα παιδιά μας…» – Συγκλονίζει ο κτηνοτρόφος που χάνει το τελευταίο κοπάδι Ρουμλουκίου
Με δάκρυα στα μάτια, ο Κωνσταντίνος Θεολόγος βλέπει τα...
Σοκ νότια της Ιεράπετρας: 18 νεκροί μετανάστες σε λέμβο-νεκροταφείο, χαροπαλεύουν δύο
Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι "έσβησαν" μέσα στη βάρκα. Πεθαίνοντας...
Σε αναβρασμό οι αγρότες της Κρήτης: Αποκλεισμός του αεροδρομίου Ηρακλείου επ’ αόριστον από τη Δευτέρα
Σε επ’ αόριστον αποκλεισμό του αεροδρομίου Ηρακλείου προχωρούν από...
Μετά τη σύνταξη… στην Κρήτη: Όλο και περισσότεροι Ευρωπαίοι αγοράζουν σπίτια στο νησί!
Η Ελλάδα Νο1 προορισμός για συνταξιούχους- Τι λέει στο...