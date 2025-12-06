ΚΡΗΤΗ

Κρήτη: Αγρότης έβαλε φωτιά για να κάψει κλαδιά και… «κάηκε» με πρόστιμο

Ακριβά πλήρωσε την καύση κλαδιών ένας αγρότης στο Ρέθυμνο, καθώς η Πυροσβεστική του επέβαλε πρόστιμο 687,50 ευρώ για παράβαση των κανόνων πυροπροστασίας.

Ακριβά πλήρωσε την καύση υπολειμμάτων καλλιεργειών ένας αγρότης στο Ρέθυμνο, καθώς οι αρχές διαπίστωσαν ότι προχώρησε στη διαδικασία χωρίς τα απαιτούμενα μέτρα πυροπροστασίας.

Συγκεκριμένα, ανακριτικοί υπάλληλοι της ΔΙ.Π.Υ.Ν. Ρεθύμνου επέβαλαν, την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου 2025, διοικητικό πρόστιμο 687,50 ευρώ σε ημεδαπό, ο οποίος έθεσε φωτιά σε αγροτική έκταση στον Δήμο Αμαρίου για να κάψει κλαδιά και άλλα υπολείμματα καλλιεργειών.

Η καύση πραγματοποιήθηκε χωρίς τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας, όπως ορίζει η ισχύουσα νομοθεσία για την πρόληψη πυρκαγιών, με αποτέλεσμα οι αρμόδιες υπηρεσίες να προχωρήσουν άμεσα στην επιβολή της σχετικής ποινής.

Οι αρχές υπενθυμίζουν ότι ακόμη και τους χειμερινούς μήνες η καύση υπολειμμάτων επιτρέπεται μόνο υπό αυστηρές προϋποθέσεις και με πλήρη τήρηση των κανόνων πυροπροστασίας, προκειμένου να αποφεύγονται δυσάρεστες καταστάσεις και κίνδυνοι για το φυσικό περιβάλλον και τις περιουσίες των πολιτών.

