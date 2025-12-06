Σε αναβρασμό οι αγρότες της Κρήτης: Αποκλεισμός του αεροδρομίου Ηρακλείου επ’ αόριστον από τη Δευτέρα

Σε επ’ αόριστον αποκλεισμό του αεροδρομίου Ηρακλείου προχωρούν από τη Δευτέρα οι αγρότες και κτηνοτρόφοι της Κρήτης, καταγγέλλοντας εμπαιγμό από την κυβέρνηση και έλλειψη ουσιαστικών λύσεων στα χρόνια προβλήματα του κλάδου.
Σε επ’ αόριστον αποκλεισμό του αεροδρομίου Ηρακλείου προχωρούν από τη Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου 2025 οι αγροτοκτηνοτροφικοί φορείς της Κρήτης, μετά από ευρεία σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε χθες στο Ηράκλειο.
Την απόφαση έλαβε η Συντονιστική Επιτροπή που συγκροτήθηκε από τον Αγροτικό Σύλλογο Σητείας, τον Αγροτικό Σύλλογο Ιεράπετρας, τον Αγροτικό Σύλλογο Οροπεδίου Λασιθίου, τον Αγροτικό Σύλλογο Τυμπακίου, τον Μελισσοκομικό Σύλλογο Λασιθίου και την Αγροτική Επιτροπή Δήμου Ιεράπετρας.
Η ανακοίνωση των φορέων – «Ο εμπαιγμός έχει ξεπεράσει κάθε όριο»
Στην ανακοίνωσή τους οι εκπρόσωποι των αγροτών κάνουν λόγο για «εμπαιγμό» της κυβέρνησης και για πλήρη αδιαφορία απέναντι στα κρίσιμα προβλήματα του πρωτογενούς τομέα, τα οποία –όπως τονίζεται– έχουν τεθεί επανειλημμένα.
Τα αιτήματα που θέτουν ως αδιαπραγμάτευτα είναι:
Έργα υποδομής για την αντιμετώπιση της λειψυδρίας
Παρεμβάσεις στο υψηλό κόστος παραγωγής
Δίκαιη κατανομή των ευρωπαϊκών ενισχύσεων
Ρύθμιση στο ζήτημα των εργατών γης
Σταθερό φορολογικό πλαίσιο για τα αγροτικά εισοδήματα
Οι αγροτικοί σύλλογοι προειδοποιούν πως ο αγώνας τους συνεχίζεται με κλιμάκωση και καλούν την κυβέρνηση να δώσει άμεσες λύσεις, «για να μη βρεθούμε μπροστά στα χειρότερα».
Προ-συγκεντρώσεις για τον αποκλεισμό
Λασίθι: Παχειά Άμμος – 09:00
Ηράκλειο: Παγκρήτιο Στάδιο – 11:00