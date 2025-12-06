Μετά τη σύνταξη… στην Κρήτη: Όλο και περισσότεροι Ευρωπαίοι αγοράζουν σπίτια στο νησί!

Η Ελλάδα Νο1 προορισμός για συνταξιούχους- Τι λέει στο Cretalive η πρόεδρος Μεσιτών Ανατολικής Κρήτης.
Κατερίνα Μυλωνά
Ήλιος, θάλασσα, νόστιμο φαγητό και «ζεστοί» άνθρωποι.. Η Κρήτη δεν αποτελεί μονάχα προορισμό διακοπών αλλά και ένα μέρος, όπου πολλοί ονειρεύονται να ρίξουν άγκυρα.
Τα τελευταία 24ωρα είδε το φως της δημοσιότητας μία έρευνα βάση της οποίας η Ελλάδα είναι στην πρώτη θέση όσο αφορά στις χώρες που οι συνταξιούχοι επιθυμούν να ζήσουν. Τα κριτήρια για την επιλογή της έγιναν βάση του κόστους ζωής, της υγειονομικής περίθαλψης, της στέγασης, του κλίματος και της ευκολίας ένταξης.
Πολλοί συνταξιούχοι, πάντως, φαίνεται πως ψηφίζουν Κρήτη καθώς λίγο πριν βγουν στη σύνταξη αγοράζουν ακίνητα στο νησί προκειμένου να περάσουν εδώ το υπόλοιπο της ζωής τους!
Η πρόεδρος Μεσιτών Ανατολικής Κρήτης, κ. Άρτεμις Μαυράκη, αναφέρει στο Cretalive πως αυτή η τάση υπάρχει τα τελευταία δύο με τρία χρόνια και αφορά κυρίως Ευρωπαίους από βόρειες χώρες και όχι, για παράδειγμα, την Ιταλία, όπου οι συνθήκες ζωής μοιάζουν με της Ελλάδας. Περισσότερο αγοράζουν σπίτια στην Κρήτη άτομα από την Αγγλία, τη Γερμανία, το Βέλγιο και την Ολλανδία.
Εκείνο που τους ενδιαφέρει είναι να είναι μονοκατοικία 80 με 100τμ2, με κήπο, κοντά στη θάλασσα, ή να βλέπουν θάλασσα, με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε νοσοκομεία, αεροδρόμια και αγορά.
Κυρίως, αναζητούν ένα καταφύγιο σε παραθαλάσσιο μέρος ή σε κάποιο παραδοσιακό χωριό της Κρήτης, όπου συναντάμε ακόμα και μικρές κοινότητες Ευρωπαίων μόνιμων, πια, κατοίκων. Δεν ψάχνουν κάτι σε ορεινές περιοχές.
Ψηλά στις προτιμήσεις είναι όλη η περιφερειακή ενότητα Χανίων, η περιοχή Γούβες, Χερσόνησος, Σταλίδα, Μάλια, και νότια μέρη της Κρήτης, όπως η Ιεράπετρα και τα Φέρμα, όπου οι τιμές κυμαίνονται σε πιο χαμηλά επίπεδα.
Τα σπίτια που βρίσκουν, περίπου 100 τμ2 σε μεγαλύτερο οικόπεδο, πωλούνται αναλόγως την περιοχή και πόσο κοντά είναι στη θάλασσα. Οι τιμές ξεκινούν από 150.000 ευρώ, στην ενδοχώρα, και μπορεί να ξεπεράσουν τις 500.000 ευρώ, όταν πρόκειται για περιζήτητη, τουριστική και παραθαλάσσια περιοχή.
