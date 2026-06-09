ΚΡΗΤΗΧΑΝΙΑ

Επιστημονική ενημερωτική εκδήλωση της ΕΑΕ- Παραρτήματος Χανίων : «Χαρείτε τον ήλι🌞 με ασφάλεια»

Από: Team Πολ. Κρήτης

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«Χαρείτε τον ήλι🌞 με ασφάλεια» είναι το θέμα της ανοιχτής στο κοινό εκδήλωσης που διοργανώνει η Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία/Παράρτημα Χανίων, σε συνεργασία με την Ιερά Μητρόπολη Κυδωνίας και Αποκορώνου, την 7η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης και την Περιφέρεια.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 10 Ιουνίου και ώρα 18.30 το απόγευμα στην Αίθουσα διαλέξεων του Πολιτιστικού Κέντρου της Ιεράς Μητροπόλεως Κυδωνίας και Αποκορώνου, στα Χανιά, με εισηγητή τον Αρχοντάκη Κωνσταντίνο, ιατρό, ειδικό Παθολόγο, ο οποίος θα ενημερώσει τους παρευρισκόμενους σε θέματα σχετικά με τα οφέλη και τους κινδύνους της ηλιακής ακτινοβολίας, αλλά και της άσκησης και θα απαντήσει σε ερωτήματα και απορίες.

Το συντονισμό της εκδήλωσης θα έχει ο Μπατάκης Νικόλαος, ιατρός, ειδικός ακτινολόγος.

Η εκδήλωση εντάσσεται στο πλαίσιο της Πανελλήνιας Καμπάνιας που διεξάγεται τον Μάϊο από την Ε.Α.Ε., για την προστασία από τον καρκίνο του Δέρματος.

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Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
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