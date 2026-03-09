Επιστολή των ομάδων και συλλόγων γυναικών της ΟΓΕ στην Κρήτη για τον πόλεμο στη Μ.Ανατολή

“Η καλύτερη τιμή της φετινής Παγκόσμιας Ημέρας της γυναίκας είναι μαχητικά να παλέψουμε για να απεμπλακεί η χώρα μας από τον πόλεμο. Με τους συλλόγους και τις ομάδες γυναικών (ΟΓΕ) με τα σωματεία μας”

ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΟΜΑΔΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ Ο.Γ.Ε.

ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΤΟΥ ΝΗΣΙΟΥ ΜΑΣ

Οι γυναίκες που συμμετέχουμε στους Συλλόγους και τις ομάδες γυναικών της Ομοσπονδίας Γυναικών Ελλάδας (ΟΓΕ) στην Κρήτη, παρακολουθούμε τις επικίνδυνες εξελίξεις στην περιοχή μας με κομμένη την ανάσα.

Αποφασίσαμε να απευθυνθούμε σε όλες εσάς τις γυναίκες εργαζόμενες, άνεργες, τις αγρότισσες και τις αυτοαπασχολούμενες, τις φοιτήτριες και τις μαθήτριες στο νησί μας, επειδή είμαστε σίγουρες ότι μοιραζόμαστε τις ίδιες ανησυχίες τις μέρες αυτές, που η βάση του ΝΑΤΟ στο νησί μας, ξάφνου μοιάζει να έπαψε να μας “προστατεύει”…

Όπως προσπαθήσαν να μας πείσουν η σημερινή κυβέρνηση της ΝΔ και πριν του ΣΥΡΙΖΑ που μετέτρεψε όλη την Ελλάδα σε μια απέραντη ΑμερικανοΝΑΤΟϊκή βάση και ταυτόχρονα επέκτεινε τη βάση της Σούδας σχεδόν μέχρι τις αυλές των σπιτιών μας και των σχολείων των παιδιών μας…

Είμαστε όλες εμείς που από πρώτο χέρι έχουμε μάθει τι σημαίνει “όσα κάνουν η κυβέρνηση και το ΝΑΤΟ πως είναι για να προστατέψουν εμάς και τα παιδιά μας”:

-Όταν από τα λεφτά που προορίζονταν για τα σχολεία και τα Πανεπιστήμια των παιδιών μας, για την υγεία των οικογενειών μας κόπηκαν εκατομμύρια ευρώ για να πάνε στους πολεμικούς εξοπλισμούς του ΝΑΤΟ. Για την δική μας προστασία μας είπαν, όταν στα σχολεία των παιδιών μας καθημερινά αντιμετωπίζουμε τα κενά σε εκπαιδευτικούς, σε πολλά από αυτά κινδυνεύουν από τα ανύπαρκτα μέτρα σύγχρονης αντισεισμικής θωράκισης, μετρώντας καθημερινά “Τέμπη” στα σχολεία.

-Όταν για τη δική μας προστασία και ασφάλεια, κυβέρνηση και αστικά κόμματα έστειλαν τις φρεγάτες με τα παιδιά μας μέσα στην Ερυθρά Θάλασσα να φυλάνε τα κέρδη των εφοπλιστών με ρίσκο τη ζωή τους.

-Όταν αφού η κυβέρνηση της ΝΔ στήριξε και στηρίζει με τα μπούνια το κράτος-δολοφόνο του Ισραήλ στην γενοκτονία του Παλαιστινιακού λαού, σήμερα προετοιμάζει ελληνική αποστολή με στρατιωτικούς και φαντάρους στην “ανοικοδόμηση” της Γάζας, για να εξασφαλίσει τα νέα κέρδη των κατασκευαστικών ομίλων της χώρας μας από τα συντρίμμια της Παλαιστίνης.

Είμαστε εμείς όλες οι μητέρες, οι αδελφές, οι συναδ/σες σου, που την ώρα που κυβέρνηση-αστικά επιτελεία- παπαγαλάκια και φυσικά οι εκπρόσωποι των ξενοδόχων του νησιού, μας λένε ότι δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας, η Κρήτη θα είναι και στη φετινή σεζόν ασφαλής προορισμός, οι Αμερικανοί προστατεύουν την ανάπτυξη του νησιού μας, βλέπουμε την εμπλοκή της χώρας μας στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο να γιγαντώνεται και τη σαθρή προπαγάνδα τους περί “σταθερότητας και ανάπτυξης”, που έχει στόχο να μην υπάρξουν φωνές που καταδικάζουν την εμπλοκή της χώρας που απαιτούν να κλείσει η βάση του θανάτου στο νησί μας ΤΩΡΑ, να καταρρίπτεται:

– Γιατί το Ιράν προειδοποιεί ότι θα χτυπήσει μανιωδώς τις αμερικάνικες βάσεις. Αναρωτιόμαστε τι θα κάνει με -το “διαμάντι” της Μεσογείου- την βάση της Σούδας, που φιλοξένησε την φονικότερη μηχανή, το αεροπλανοφόρο G.Ford του Αμερικάνικου στόλου για ανεφοδιασμό στον δρόμο του προς την επέμβαση στο Ιράν;

– Γιατί όταν κλείνει αποκλειστικά για “τυπικούς λόγους” η αμερικάνικη βάση, μας λένε ότι έτσι είναι το πρωτόκολλο και δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας…

– Όταν μόνο τα έτη 2024-2025 έχουν φτάσει στο νησί μας 24.000 κατατρεγμένοι από τις χώρες της Μ. Ανατολής και της Β. Αφρικής ακριβώς γιατί οι ιμπεριαλιστικοί πόλεμοι, η φτώχεια και η εκμετάλλευση τους έσπρωξαν στα καΐκια του θανάτου. Όμως αυτές τις εικόνες που είδαμε με τους 5 νεκρούς τις προηγούμενες μέρες στο Ηράκλειο μας λένε, κυβέρνηση- Ε.Ε.-ΝΑΤΟ να συνηθίσουμε. Μιλάνε για τα δικαιώματα των γυναικών στο Ιράν και σκοτώνουν 168 μαθήτριες στο πρώτο χτύπημα των ΗΠΑ-Ισραήλ στο Ιράν. Γιατί; Για να τις απαλλάξουν από την καταπίεση;

Εμείς λοιπόν όλες, που ξεχωρίζουμε το δίκαιο από το άδικο, όσο μελάνι και αν χαλάσουν να μας πείσουν ότι πρόκειται περί επέμβασης των ΗΠΑ-Ισραήλ με πρόσχημα την απελευθέρωση του Ιρανικού λαού από τους “δυνάστες” του και για τη προστασία των λαών του κόσμου από τα πυρηνικά του Ιράν… δεν θα γίνουμε συνένοχες στο έγκλημα που αυτή την στιγμή διαπράττουν!

Τώρα η βάση της Σούδας έχει μπει στο στόχαστρο των ιρανικών πυραύλων! Όλες οι βάσεις του ΝΑΤΟ είναι κίνδυνος-θάνατος και πρέπει να ξεκουμπιστούν!

Επειδή σήμερα είναι αυτά τα παιδιά στο Ιράν. Αύριο θα είναι όμως τα δικά μας παιδιά που ήδη τα εμπλέκει στα πολεμικά πλοία και τα αεροπλάνα που έστειλε η κυβέρνηση για να προστατεύσει τις βρετανικές στρατιωτικές βάσεις στην Κύπρο.

Η χώρα μας και το νησί μας, οι ίδιες μας οι ζωές έχουν γίνει ήδη στόχος αντιποίνων στον δικό τους πόλεμο! Δεν τους έχουμε καμία εμπιστοσύνη.

Γυναίκα, σε καλούμε να πάρεις την σωστή θέση στον πόλεμο. Με τα παιδιά μας, με τους λαούς. Να μην ανεχτείς να μετατρέψει η κυβέρνηση τα παιδιά μας σε “κρέας” στα κανόνια του πολέμου τους για τα κέρδη των λίγων.

Καμία μας δεν είναι μόνη! Είμαστε μαζί όλες εμείς που μετράμε ανθρώπινες ζωές και όχι κέρδη και νούμερα! Μαζί με τους άντρες μας και τα παιδιά μας, με τους Συλλόγους και τις Ομάδες των γυναικών, μαζί με τα σωματεία των εργαζομένων και τους αγροτικούς και φοιτητικούς συλλόγους στη περιοχή μας. Για να απαιτήσουμε με όλους τους τρόπους:

‣ Να σταματήσει κάθε συμμετοχή της Ελλάδας στον πόλεμο!

‣ Να κλείσει η βάση της Σούδας και όλες οι ΝΑΤΟϊκές βάσεις σε Ελλάδα και Κύπρο.

‣ Να επιστρέψουν οι ελληνικές στρατιωτικές δυνάμεις από τη Μέση Ανατολή. Κανένας Έλληνας φαντάρος εκτός συνόρων της χώρας.

‣ Να επιστρέψουν ασφαλείς όλοι οι Έλληνες εργαζόμενοι που βρίσκονται στην εμπόλεμη περιοχή.

‣ Να διακοπεί η στρατιωτική συνεργασία με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ.

‣ Πληρώσαμε την κρίση τους-πληρώσαμε και την ανάπτυξή τους! Δε θα πληρώσουμε (ξανά) τον πόλεμό τους!

ΔΕΝ ΜΕΝΟΥΜΕ ΑΜΕΤΟΧΕΣ. ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΣΥΝΗΘΙΣΟΥΜΕ ΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ. ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΟΛΟΥ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΔΙΚΑ ΜΑΣ ΠΑΙΔΙΑ!!

Ομάδα Γυναικών Ηρακλείου και Μαλεβιζίου: ogeirakliou@gmail.com

Ομάδα Γυναικών Αρχανών: oge.archanes@gmail.com

Ομάδα Γυναικών Μοιρών: oge.mesaras@yahoo.gr

Σύλλογος Γυναικών Χανίων:sg.chania@gmail.com

Σύλλογος Γυναικών Ρεθύμνου

Ομάδα Γυναικών Σητείας:ogeomadagynaikonsitias@gmail.com

Ομάδα Γυναικών Αγίου Νικολάου: ogeagiounikolaou@gmail.com