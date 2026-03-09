Παρέμβαση Κωνσταντίνου Κεφαλογιάννη για την λειτουργία μηχανισμού προστασίας κόκκινων αγροτικών δανείων.

Ο Βουλευτής Ηρακλείου της Νέας Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Κεφαλογιάννης, με Ερώτησή του προς τους Υπουργούς Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκο Πιερρακάκη, Ανάπτυξης, Τάκη Θεοδωρικάκο και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστα Τσιάρα ζητάει την άμεση λήψη μέτρων για τα κόκκινα δάνεια οικογενειακών γεωργικών καθώς και μικρών μεταποιητικών επιχειρήσεων.

Ηράκλειο, 07-03-2026

Ακολουθεί το κείμενο της Ερώτησης :

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ :

(α) Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκο Πιερρακάκη

(β) Ανάπτυξης, Τάκη Θεοδωρικάκο

(γ) Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστα Τσιάρα

ΘΕΜΑ : Αναγκαία η άμεση λήψη μέτρων για τα κόκκινα δάνεια οικογενειακών γεωργικών καθώς και μικρών μεταποιητικών επιχειρήσεων.

Υπουργοί ,

Όπως γνωρίζετε, στη Χώρα μας ο πρωτογενής τομέας βασίζεται :

(i) στις οικογενειακές γεωργικές επιχειρήσεις με την αγροτική γη να μεταβιβάζεται παραδοσιακά από γενιά σε γενιά αλλά και

(ii) στις μικρές μεταποιητικές μονάδες που επεξεργάζονται τα προϊόντα της αγροτικής γης, δίνοντας προστιθέμενη αξία στην παραγωγή και λειτουργώντας συμπληρωματικά και αδιάσπαστα με την γεωργική εκμετάλλευση.

Δυστυχώς, τα τελευταία χρόνια και μετά την πώληση της Αγροτικής Τράπεζας, πολλά αγροτικά δάνεια με ενυπόθηκη καλλιεργήσιμη γη, αλλά και δάνεια μικρών γεωργικών μεταποιητικών μονάδων, έχουν καταστεί μη εξυπηρετούμενα με τις δανειακές απαιτήσεις να έχουν μεταβιβαστεί σε servicers και funds.

Οι κίνδυνοι για τους δανειολήπτες αλλά και την παραγωγή είναι πλέον εμφανείς και ιδιαίτερα σοβαροί, όπως ιδίως :

• Πλειστηριασμός και μεταβίβαση της υποθηκευμένης αγροτικής γης.

• Απώλεια μικρών μεταποιητικών μονάδων όπως οικογενειακά τυροκομεία, οικογενειακά οινοποιεία, ελαιουργεία κ.ά.

• Διακοπή της ροής της παραγωγικής αλυσίδας, από το χωράφι έως το τελικό προϊόν.

• Μεταβίβαση παραγωγικών μέσων σε μη παραγωγικά οικονομικά κεφάλαια, άσχετα με την τοπική οικονομία.

Η μεταβίβαση είτε της γης είτε της μεταποιητικής μονάδας σε funds θα προκαλέσει κατάρρευση του οικογενειακού παραγωγικού μοντέλου, αποθαρρύνοντας τους νέους να δουλέψουν στην ύπαιθρο, υπό την απειλή πλειστηριασμού της οικογενειακής περιουσίας.

Οι συνέπειες είναι πολύ σοβαρές, όπως ιδίως απώλεια εισοδήματος, ανεργία, ερήμωση της υπαίθρου ακόμη και κίνδυνος επισιτιστικής επισφάλειας για τον τόπο μας,.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Εντεταλμένος Σύμβουλος Πρωτογενή Τομέα της Περιφέρειας Κρήτης, Πρίαμος Ιερωνυμάκης προτείνει τη νομοθετική θέσπιση ειδικού μηχανισμού, ως εξής :

(α) Πεδίο εφαρμογής : Ο προτεινόμενος μηχανισμός θα ισχύει για τα κόκκινα δάνεια που αφορούν σε:

-αγροτική γη με παραγωγική χρήση,

-μικρές οικογενειακές μεταποιητικές μονάδες που συνδέονται άμεσα με την αγροτική παραγωγή.

(β) Δικαιούχοι : Αγρότες και ιδιοκτήτες μικρών μεταποιητικών μονάδων που:

-έχουν μη εξυπηρετούμενα δάνεια,

-διαθέτουν διάδοχη κατάσταση παιδιά ή κληρονόμους

– εφόσον οι νέοι σε ηλικία διάδοχοι δηλώνουν και αποδεικνύουν πρόθεση να συνεχίσουν την καλλιέργεια της γης και τη λειτουργία της μεταποιητικής μονάδας των προκατόχων.

(γ) Λειτουργία Μηχανισμού : Σύμφωνα με τον προτεινόμενο μηχανισμό, οι δικαιούχοι διάδοχοι θα μπορούν να έχουν το δικαίωμα αναχρηματοδότησης και να λάβουν νέο δάνειο, που θα χρησιμοποιείται αποκλειστικά για εξόφληση του servicer ή fund, σε ποσό ίσο ή ελαφρώς υψηλότερο από την τιμή αγοράς του δανείου από το fund.

Επειδή, ο πρωτογενής τομέας έχει πληγεί από όλες τις κρίσεις που έχουν χτυπήσει την χώρα μας τα τελευταία 20 χρόνια.

Επειδή, τα ακραία καιρικά φαινόμενα, έχουν μειώσει δραματικά το αγροτικό εισόδημα, με αποτέλεσμα την τραγική μείωση εισοδημάτων.

Επειδή, η διαχείριση των κόκκινων αγροτικών δανείων είναι ένα κρίσιμο ζήτημα που αφορά όχι μόνο την αγροτική γη, αλλά ολόκληρη την οικογενειακή αγροδιατροφική αλυσίδα στη χώρα μας.

Επειδή, η προτεινόμενη λύση είναι θεσμικά τεκμηριωμένη και παράλληλα συνδυάζει κοινωνική συνοχή, οικονομική βιωσιμότητα και πλήρη νομιμότητα.

Επειδή η προτεινόμενη θέσπιση μηχανισμού κόκκινων δανείων για την ενυπόθηκη οικογενειακή αγροτική γη και μικρές μεταποιητικές επιχειρήσεις αποτελεί στρατηγική επιλογή υπέρ της ελληνικής οικονομίας, της υπαίθρου και της κοινωνικής συνοχής.

Ερωτάσθε :

(α) Σκοπεύετε να θεσπίσετε μηχανισμό για τα κόκκινα δάνεια οικογενειακών γεωργικών και μικρών μεταποιητικών επιχειρήσεων, σύμφωνα με την πρόταση του Εντεταλμένου Σύμβουλου Πρωτογενή Τομέα της Περιφέρειας Κρήτης, Πρίαμου Ιερωνυμάκη; Αν ναι, με ποιο χρονοδιάγραμμα και ποιο πλαίσιο λειτουργίας;

(β) Αν όχι γιατί; Σκοπεύετε να λάβετε κάποια μέτρα για την προστασία των δανειοληπτών μη εξυπηρετούμενων δανείων με ενυπόθηκη αγροτική γη ή μικρή μεταποιητική επιχείρηση; Ποια είναι αυτά και ποιο το χρονοδιάγραμμα των ενεργειών σας;

Ο ερωτών Βουλευτής

Κωνσταντίνος Β. Κεφαλογιάννης

Βουλευτής Ν.Δ. Ηρακλείου