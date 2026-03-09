Με επιτυχία οι αγώνες Pierra Creta 2026 με την στήριξη της Περιφέρειας Κρήτης

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η 7η διοργάνωση του Pierra Creta στον Ψηλορείτη, του γνωστού αγώνα ορειβατικού σκι του νησιού, με την στήριξη της Περιφέρειας Κρήτης του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, την αιγίδα του Υπουργείου Τουρισμού και την οργάνωση της «The Black Sheep NGO». Η διοργάνωση συγκέντρωσε περισσότερους από 230 αθλητές από 15 χώρες, προσφέροντας μια δυναμική γιορτή χειμερινών σπορ, περιπέτειας και συναδελφικότητας.

Στους αγώνες αλλά και στις βραβεύσεις από την Περιφέρεια Κρήτης παραβρέθηκαν οι Αντιπεριφερειάρχες Κρήτης Μιχάλης Βάμβουκας, Κυριάκος Κώτσογλου και Ρεθύμνου Μαρία Λιονή.

Σύμφωνα με τους διοργανωτές «The Black Sheep NGO», «από την πρώτη του διοργάνωση το 2014, το Pierra Creta έχει εξελιχθεί από μια παθιασμένη συνάντηση φίλων σε μια διεθνή διοργάνωση που προσελκύει αθλητές από όλη την Ευρώπη και πέρα από αυτήν. Ο αγώνας πραγματοποιήθηκε με επιτυχία, προσφέροντας στους συμμετέχοντες εντυπωσιακά τοπία, απαιτητικές διαδρομές και αξέχαστες εμπειρίες στο βουνό.

«Για δώδεκα χρόνια το Pierra Creta βασίζεται στην ενέργεια και το πάθος των συμμετεχόντων του. Φέτος, παρά τα υψηλά επίπεδα χιονιού και τις απαιτητικές συνθήκες, όλοι μαζί δημιουργήσαμε μια ξεχωριστή διοργάνωση γεμάτη αποφασιστικότητα, ομαδικότητα και χαρά», δήλωσε ο Νικηφόρος Στειακάκης, συνιδρυτής και εκτελεστικός διευθυντής του The Black Sheep NGO.

Ένα ιδιαίτερο highlight της διοργάνωσης ήταν η πρώτη πραγματοποίηση του Kids Sprint Race, για αθλητές ηλικίας 9–18 ετών, ακολουθώντας το επίσημο format Sprint. Ο αγώνας διοργανώθηκε σε συνεργασία με τον Ορειβατικό Σύλλογο Χανίων και έδωσε την ευκαιρία σε νεαρούς Έλληνες αθλητές να συμμετάσχουν στην κατάταξη Interclub και να γνωρίσουν τον ενθουσιασμό του αθλήματος σε μια νέα ολυμπιακή μορφή.

«Η φετινή διοργάνωση έδωσε στους νεαρούς αθλητές μια εμπνευσμένη πρώτη επαφή με το αγωνιστικό ορειβατικό σκι, ενώ παράλληλα προσέφερε σε όλους την ευκαιρία να απολαύσουν τα εντυπωσιακά βουνά της Κρήτης και μια μοναδική χειμερινή περιπέτεια», πρόσθεσε ο Μανόλης Ανδρουλάκης, μέλος της οργανωτικής ομάδας».

Παράλληλα, η διοργάνωση υποστήριξε την πρωτοβουλία της DYNAFIT “Save the Snow Leopard”. Με 271 συμμετέχοντες να πετυχαίνουν συνολικά 302.350 μέτρα θετικής υψομετρικής διαφοράς, συγκεντρώθηκαν 3.023,50 € (0,01 € ανά υψομετρικό μέτρο) για τη στήριξη δράσεων προστασίας αυτού του εμβληματικού και απειλούμενου είδους των ορεινών οικοσυστημάτων.

Το Pierra Creta 2026 απέδειξε ότι, ανεξάρτητα από τις συνθήκες, η διοργάνωση συνεχίζει να προσφέρει μοναδικές εμπειρίες, δυνατές φιλίες και τη συγκίνηση της περιπέτειας σε ένα από τα πιο εντυπωσιακά ορεινά τοπία της Ευρώπης».

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται μέσω των επίσημων καναλιών επικοινωνίας της διοργάνωσης:



https://www.instagram.com/pierracreta/?hl=el

https://www.facebook.com/pierracreta/?locale=el_GR

https://www.youtube.com/c/PierraCreta