ΚΡΗΤΗ

Στη Σούδα ο Εμανουέλ Μακρόν

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Το γαλλικό προεδρικό αεροσκάφος έφτασε στη Σούδα, λίγο μετά τις 17:00, συνοδευόμενο από ελληνικά F-16.
Στη Σούδα ο Εμανουέλ Μακρόν

Στο αεροδρόμιο των Χανίων, στην 115 Πτέρυγα Μάχης, έφτασε ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, προερχόμενος από την Κύπρο. Το προεδρικό γαλλικό αεροσκάφος συνόδευαν ελληνικά F-16. Τον Γάλλο πρόεδρο θα υποδεχθεί ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, σε μια συνάντηση που υπογραμμίζει τη στενή στρατιωτική συνεργασία Ελλάδας και Γαλλίας, αλλά και την ευρωπαϊκή παρουσία στην ευρύτερη περιοχή.

Αμέσως μετά την άφιξή του και τη συνάντηση με τον Έλληνα υπουργό, ο κ. Μακρόν θα επιβιβαστεί σε ελικόπτερο με προορισμό το γαλλικό αεροπλανοφόρο «Σαρλ ντε Γκολ», το οποίο βρίσκεται ήδη στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά των Χανίων. Παρόλο που η συνάντηση των δύο ανδρών στο αεροδρόμιο είναι επιβεβαιωμένη, παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο για το αν ο κ. Δένδιας θα συνοδεύσει τελικά τον Γάλλο πρόεδρο κατά την επίσκεψή του στο αεροπλανοφόρο.

Στην περιοχή της 115 Πτέρυγας Μάχης καταγράφεται αυτή την ώρα έντονη κινητικότητα, με δραστηριότητα τόσο ελληνικών όσο και αμερικανικών αεροσκαφών. Η επίσκεψη αυτή θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική λόγω των τρέχουσων γεωπολιτικών εξελίξεων και της ανάγκης για ενισχυμένη στρατιωτική παρουσία της Ευρώπης στην Ανατολική Μεσόγειο.

Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
