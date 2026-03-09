Δήμος Ηρακλείου:Συνεδριάζει την Τρίτη 10 Μαρτίου η Δημοτική Επιτροπή

Την Τρίτη 10 Μαρτίου στις 13:00 συνεδριάζει η Δημοτική Επιτροπή Ηρακλείου με θέματα στην ημερήσια διάταξη:

1. Λήψη απόφασης προκειμένου να τεθεί σε δημόσια διαβούλευση το με αριθ. 1/26-2-2026 πρακτικό της Επιτροπής Κυκλοφορίας.

2. Μη άσκηση ενδίκων μέσων κατά της με αρ. 104/2026 απόφασης του Α ́ Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Ηρακλείου.

3. Μη άσκηση ενδίκων μέσων κατά της με αρ. 42/2026 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Χανίων.

4. Εισήγηση του Τμήματος Κυκλοφορίας & Συγκοινωνιών για παραχώρηση μίας θέσης προσωρινής στάσης στο ξενοδοχείο Dom Boutique Hotel στην οδό Αλμυρού αρ.14.

5. Επικύρωση Πρακτικό ΙΙΙ ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του Δήμου Ηρακλείου για την «Προμήθεια Εξοπλισμού Πληροφορικής και Λογισμικού».

6. Επικύρωση πρακτικού αποσφράγισης, αξιολόγησης και ελέγχου δικαιολογητικών και αξιολόγησης τεχνικών και οικονομικών προσφορών του διαγωνισμού με τίτλο: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ

ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ (ΛΟΤΖΙΑ, μικρό και μεγάλο αίθριο), των Δημοτικών Κοιμητηρίων (Αγ. Κωνσταντίνου και Ελένης & Νέου Κοιμητηρίου), του Κοιμητηρίου Νέας Αλικαρνασσού και του Ξενώνα Φιλοξενίας γυναικών του Δήμου Ηρακλείου».

7. Επικύρωση πρακτικού της αρμόδιας Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής για αλλαγή θέσεων Σημείων Ελέγχου, Υλικών και μετάθεση του χρόνου λήξης της σύμβασης για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ» στο

πλαίσιο της με Α.Π. 115419/22-11-2023 Σύμβασης.

8. Έγκριση τροφοδοσίας καυσίμων για τα οχήματα Leasing της Δ/νσης Κοινωνικής Ανάπτυξης – πρώην πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» & της Δ/νσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης τα οποία ενοικιάζονται με χρονομίσθωση για 48 μήνες.

9. Εισήγηση της Δ/νσης Δημοτικής Αστυνομίας για τη διαγραφή Έκθεσης Βεβαίωσης Παράβασης με επιβολή προστίμου.

10. Εισήγηση της Δ/νσης Δημοτικής Αστυνομίας για τη διαγραφή Έκθεσης Βεβαίωσης Παράβασης με επιβολή προστίμου.

11. Εισήγηση της Δ/νσης Δημοτικής Αστυνομίας για τη διαγραφή Έκθεσης Βεβαίωσης Παράβασης με επιβολή προστίμου.

12. Εισήγηση της Δ/νσης Δημοτικής Αστυνομίας για τη διαγραφή Έκθεσης Βεβαίωσης Παράβασης με επιβολή προστίμου.

13. Εισήγηση του Τμήματος Ταμειακής βεβαίωσης για απαλλαγή οφειλετών από προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής – Αλλαγή ημερομηνιών νέων ατομικών ειδοποιήσεων.

14. Παραχώρηση Ατομικής θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ επί της οδού Μεταξοχωρίου αρ.1.