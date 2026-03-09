Αναζήτηση
ΗΡΑΚΛΕΙΟΚΡΗΤΗ

Δήμος Ηρακλείου:Συνεδριάζει την Τρίτη 10 Μαρτίου η Δημοτική Επιτροπή

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Την Τρίτη 10 Μαρτίου στις 13:00 συνεδριάζει η Δημοτική Επιτροπή Ηρακλείου με θέματα στην ημερήσια διάταξη:
1. Λήψη απόφασης προκειμένου να τεθεί σε δημόσια διαβούλευση το με αριθ. 1/26-2-2026 πρακτικό της Επιτροπής Κυκλοφορίας.

2. Μη άσκηση ενδίκων μέσων κατά της με αρ. 104/2026 απόφασης του Α ́ Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Ηρακλείου.
3. Μη άσκηση ενδίκων μέσων κατά της με αρ. 42/2026 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Χανίων.

4. Εισήγηση του Τμήματος Κυκλοφορίας & Συγκοινωνιών για παραχώρηση μίας θέσης προσωρινής στάσης στο ξενοδοχείο Dom Boutique Hotel στην οδό Αλμυρού αρ.14.

5. Επικύρωση Πρακτικό ΙΙΙ ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του Δήμου Ηρακλείου για την «Προμήθεια Εξοπλισμού Πληροφορικής και Λογισμικού».

6. Επικύρωση πρακτικού αποσφράγισης, αξιολόγησης και ελέγχου δικαιολογητικών και αξιολόγησης τεχνικών και οικονομικών προσφορών του διαγωνισμού με τίτλο: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ

ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ (ΛΟΤΖΙΑ, μικρό και μεγάλο αίθριο), των Δημοτικών Κοιμητηρίων (Αγ. Κωνσταντίνου και Ελένης & Νέου Κοιμητηρίου), του Κοιμητηρίου Νέας Αλικαρνασσού και του Ξενώνα Φιλοξενίας γυναικών του Δήμου Ηρακλείου».

7. Επικύρωση πρακτικού της αρμόδιας Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής για αλλαγή θέσεων Σημείων Ελέγχου, Υλικών και μετάθεση του χρόνου λήξης της σύμβασης για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ» στο

πλαίσιο της με Α.Π. 115419/22-11-2023 Σύμβασης.

8. Έγκριση τροφοδοσίας καυσίμων για τα οχήματα Leasing της Δ/νσης Κοινωνικής Ανάπτυξης – πρώην πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» & της Δ/νσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης τα οποία ενοικιάζονται με χρονομίσθωση για 48 μήνες.

9. Εισήγηση της Δ/νσης Δημοτικής Αστυνομίας για τη διαγραφή Έκθεσης Βεβαίωσης Παράβασης με επιβολή προστίμου.
10. Εισήγηση της Δ/νσης Δημοτικής Αστυνομίας για τη διαγραφή Έκθεσης Βεβαίωσης Παράβασης με επιβολή προστίμου.

11. Εισήγηση της Δ/νσης Δημοτικής Αστυνομίας για τη διαγραφή Έκθεσης Βεβαίωσης Παράβασης με επιβολή προστίμου.
12. Εισήγηση της Δ/νσης Δημοτικής Αστυνομίας για τη διαγραφή Έκθεσης Βεβαίωσης Παράβασης με επιβολή προστίμου.

13. Εισήγηση του Τμήματος Ταμειακής βεβαίωσης για απαλλαγή οφειλετών από προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής – Αλλαγή ημερομηνιών νέων ατομικών ειδοποιήσεων.
14. Παραχώρηση Ατομικής θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ επί της οδού Μεταξοχωρίου αρ.1.

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Ηράκλειο:Σύλληψη ατόμου με όπλα,βεγγαλικά και πυροτεχνήματα

0
Συνελήφθη ημεδαπός κατηγορούμενος για παραβάσεις νομοθεσίας περί όπλων...

Στη Σούδα ο Εμανουέλ Μακρόν

0
Το γαλλικό προεδρικό αεροσκάφος έφτασε στη Σούδα, λίγο μετά...

Ηράκλειο:Σύλληψη ατόμου με όπλα,βεγγαλικά και πυροτεχνήματα

0
Συνελήφθη ημεδαπός κατηγορούμενος για παραβάσεις νομοθεσίας περί όπλων...

Στη Σούδα ο Εμανουέλ Μακρόν

0
Το γαλλικό προεδρικό αεροσκάφος έφτασε στη Σούδα, λίγο μετά...
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Στη Σούδα ο Εμανουέλ Μακρόν
Επόμενο άρθρο
Ηράκλειο:Σύλληψη ατόμου με όπλα,βεγγαλικά και πυροτεχνήματα
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Ηράκλειο:Σύλληψη ατόμου με όπλα,βεγγαλικά και πυροτεχνήματα

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Συνελήφθη ημεδαπός κατηγορούμενος για παραβάσεις νομοθεσίας περί όπλων...

Στη Σούδα ο Εμανουέλ Μακρόν

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Το γαλλικό προεδρικό αεροσκάφος έφτασε στη Σούδα, λίγο μετά...

Με επιτυχία οι αγώνες Pierra Creta 2026 με την στήριξη της Περιφέρειας Κρήτης

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η 7η διοργάνωση του Pierra...

Δήμος Ηρακλείου:Ανακατασκευή οδοστρώματος στην οδό 1922 στη Νέα Αλικαρνασσό

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Από την Τρίτη 10 Μαρτίου Εργασίες ανακατασκευής του οδοστρώματος επί...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST