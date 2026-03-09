Ηράκλειο:Σύλληψη ατόμου με όπλα,βεγγαλικά και πυροτεχνήματα

Συνελήφθη ημεδαπός κατηγορούμενος για παραβάσεις νομοθεσίας περί όπλων και βεγγαλικών και πυροτεχνημάτων στο Ηράκλειο

Κατασχέθηκαν -4- πυροτεχνήματα-καπνογόνα , -100- φυσίγγια , όπλο και γεμιστήρες

Συνελήφθη σήμερα (09.03.2026) από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου ημεδαπός κατηγορούμενος για παραβάσεις νομοθεσίας περί όπλων και βεγγαλικών και πυροτεχνημάτων .

Ειδικότερα, αστυνομικοί της ανωτέρω υπηρεσίας πραγματοποίησαν σήμερα (09.03.2026) το πρωί έρευνα στην οικία 40χρονου ημεδαπού και σε όχημα που χρησιμοποιεί κατά τη διάρκεια των οποίων βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

• -100-φυσιγγια

• Όπλο με δύο γεμιστήρες

• -4- πυρσοί πυροτεχνήματα-καπνογόνα

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.

Προανάκριση ενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου .