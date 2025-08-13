ΕΛΛΑΔΑ

Έρχεται “Airbnb” για φοιτητές; – Η πρόταση της ΠΟΜΙΔΑ που θα συνδέει σπίτια και οικογένειες

Ιδιοκτήτες και φοιτητές θα συναντιούνται σε μία online πλατφόρμα, με τιμές υπό πίεση.

Τη δημιουργία ψηφιακής πλατφόρμας στέγασης φοιτητών σε ιδιωτικές κατοικίες, είτε στο portal του κάθε Πανεπιστημίου, είτε κεντρικά στο Gov.gr, στα πλαίσια του προγράμματος για τη φοιτητική στέγη, ζήτησε η ΠΟΜΙΔΑ από την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων κα Σοφία Ζαχαράκη.

Εκεί οι ιδιοκτήτες κατοικιών αλλά και οι ενδιαφερόμενοι μεσίτες κάθε πόλης, θα μπορούν να δηλώνουν εγκαίρως κάθε χρόνο τις κατοικίες που θα είναι διαθέσιμες κατά την έναρξη της πανεπιστημιακής περιόδου, και θα τις βρίσκουν άμεσα οι ενδιαφερόμενες οικογένειες των νέων φοιτητών, και μάλιστα σε χαμηλότερες τιμές λόγω του ανταγωνισμού που θα προκύψει.

Το πλήρες κείμενο της επιστολής της ΠΟΜΙΔΑ προς την Υπουργό κα Ζαχαράκη έχει ως εξής:

Προς την Υπουργό Παιδείας & Θρησκευμάτων κα Σοφία Ζαχαράκη

Ενταύθα Αθήνα, 13.8.2025

ΘΕΜΑ: Δημιουργία ψηφιακής πλατφόρμας για στέγαση φοιτητών σε ιδιωτικές κατοικίες.

Αξιότιμη κα Υπουργέ,

Η πρόσφατη ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των εισαγωγικών εξετάσεων για τα AEI μας αναγκάζει να επανέλθουμε και εφέτος στο πρόβλημα του οποίου γινόμαστε μάρτυρες (ή και θύματα), κάθε καλοκαίρι, κατά τις τελευταίες δεκαετίες: Την ταλαιπωρία των πρωτοετών φοιτητών και των οικογενειών τους, να βρουν φοιτητική κατοικία σε μια άλλη, άγνωστη πόλη.

Οι φοιτητικές εστίες είναι ελάχιστες και σε κακή κατάσταση, γι΄αυτό και η σχετική ζήτηση καλύπτεται διαχρονικά από την ιδιωτική πρωτοβουλία. Ενώ όμως υπάρχουν διαθέσιμες κατοικίες, οι ενδιαφερόμενοι ταλαιπωρούνται από την ανυπαρξία μηχανισμού που να επιτρέπει στις οικογένειες των φοιτητών την άμεση πρόσβαση στις διαθέσιμες κατοικίες σε κάθε πόλη. Αυτό συμβαίνει διότι δυστυχώς τα Πανεπιστήμια της χώρας μας, (πλην εκείνου των Ιωαννίνων) έχουν αδιαφορήσει πλήρως στο να δημιουργήσουν γραφεία στέγασης των πρωτοετών φοιτητών στον ιδιωτικό τομέα, ή έστω μιας ελάχιστης ψηφιακής υποδομής. Δυστυχώς οι κάθε είδους αρμόδιοι σε σχέση με τα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας μας ουδέποτε συνειδητοποίησαν ότι, εφόσον δεν υπάρχει επάρκεια φοιτητικών εστιών, η βοήθεια για την στέγαση τουλάχιστον των πρωτοετών φοιτητών τους σε ιδιωτικές κατοικίες, αποτελεί πρωταρχική υποχρέωση των ιδρυμάτων τους, όπως σε όλη την Ευρώπη!

Για να τερματιστεί το διαχρονικό αυτό καθεστώς ταλαιπωρίας των νέων φοιτητών και των οικογενειών τους, σας προτείνουμε, στα πλαίσια του προγράμματός σας για τη φοιτητική στέγη να εντάξετε και τη δημιουργία ενός παραμετροποιημένου λογισμικού ψηφιακής πλατφόρμας προσφοράς και ζήτησης φοιτητικής κατοικίας, που θα λειτουργεί μόνιμα είτε στο portal του κάθε Πανεπιστημίου, είτε κεντρικά στο Gov.gr. Εκεί οι ιδιοκτήτες κατοικιών αλλά και οι ενδιαφερόμενοι μεσίτες κάθε πόλης, θα μπορούν να δηλώνουν εγκαίρως κάθε χρόνο τις κατοικίες που θα είναι διαθέσιμες κατά την έναρξη της πανεπιστημιακής περιόδου, όπου θα τις βρίσκουν άμεσα οι ενδιαφερόμενες οικογένειες των νέων φοιτητών, και μάλιστα σε χαμηλότερες τιμές λόγω του ανταγωνισμού που θα προκύψει.

Σας καλούμε να υλοποιήσετε την πρόταση αυτή, που η πραγματοποίησή της θα είναι μια αδάπανη, αλλά σημαντική προσφορά-ορόσημο στη νεολαία μας και σε ολόκληρη την κοινωνία!

 

Πηγή: capital.gr

