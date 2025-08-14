Τρόμος δίχως τέλος σε Πάτρα, Χίο και Άρτα – Περιουσίες γίνονται στάχτη, δασικές εκτάσεις εξαφανίζονται

Σπίτια, επιχειρήσεις και οχήματα εξακολουθούν να παραδίδονται στις φλόγες, πολίτες χάνουν τις περιουσίες τους εν ριπή οφθαλμού, πολλαπλά μέτωπα συνεχίσουν το καταστροφικό τους έργο

Φλόγες καταπίνουν ολόκληρες εκτάσεις, άνθρωποι χάνουν το βιος τους, το φυσικό περιβάλλον πλήττεται ανεπανόρθωτα για πολλοστή φορά. Πυρκαγιές σε πολλές περιοχές της χώρας παραμένουν ανεξέλεγκτες. Το μόνο ευχάριστο σε όλη την χθεσινή ημέρα είναι πως η Πέμπτη ξημέρωσε με άπνοια καθώς σε όλα τα μέτωπα πνέουν 1 έως 2 Μποφόρ.

Όσο στην ευρύτερη περιοχή της Πάτρας όσο και γενικότερα στην Αχαΐα καίγονται σπίτια, στη Χίο εξελίσσονται «μάχες» γύρω ή ακόμη και μέσα σε χωριά, σε οικισμούς της ευρύτερης περιοχής της Άρτας μεγάλα μέτωπα καίνε ό,τι βρίσκουν στο διάβα τους.

Πρόκειται για άλλη μια νύχτα αγωνίας και πόνου για τους κατοίκους που βλέπουν τις πύρινες γλώσσες να πλησιάζουν τις εστίες τους, να συνεχίζουν χωρίς σταματημό το καταστροφικό τους έργο