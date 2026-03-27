Αναζήτηση
ΕΛΛΑΔΑ

ΕΣΑ: Πότε αρχίζει το εορταστικό ωράριο για το Πάσχα – Ποια Κυριακή είναι ανοικτά τα καταστήματα

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Από την Πέμπτη 2 Απριλίου τίθεται σε ισχύ το εορταστικό ωράριο των εμπορικών καταστημάτων ενόψει του Πάσχα 2026, όπως ανακοίνωσε ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, τα καταστήματα θα λειτουργήσουν με διευρυμένο ωράριο προκειμένου να εξυπηρετηθεί το καταναλωτικό κοινό κατά την πασχαλινή περίοδο, ενώ προβλέπεται και προαιρετική λειτουργία την Κυριακή 5 Απριλίου.

Ειδικότερα, το προτεινόμενο ωράριο διαμορφώνεται ως εξής:

Πέμπτη 02/04/2026: 09:00 – 21:00

Παρασκευή 03/04/2026: 09:00 – 21:00

Σάββατο 04/04/2026: 09:00 – 16:00

Κυριακή 05/04/2026: 11:00 – 16:00

Για τη Μεγάλη Εβδομάδα:

Μεγάλη Δευτέρα 06/04/2026: 09:00 – 21:00

Μεγάλη Τρίτη 07/04/2026: 09:00 – 21:00

Μεγάλη Τετάρτη 08/04/2026: 09:00 – 21:00

Μεγάλη Πέμπτη 09/04/2026: 09:00 – 21:00

Μεγάλη Παρασκευή 10/04/2026: 13:00 – 19:00

Μεγάλο Σάββατο 11/04/2026: 09:00 – 15:00

Την Κυριακή του Πάσχα (12 Απριλίου) και τη Δευτέρα του Πάσχα (13 Απριλίου), τα καταστήματα θα παραμείνουν κλειστά λόγω αργίας.

Ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών καλεί τους καταναλωτές να προγραμματίσουν έγκαιρα τις αγορές τους, επισημαίνοντας ότι η εορταστική περίοδος αποτελεί σημαντική ευκαιρία για την τόνωση της αγοράς.Πηγή: Αθηναϊκό/ Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Στα ΣΥΝ.ΚΑ «είναι κάθε μέρα Πασχαλιά» με...

0
Σε εξέλιξη βρίσκεται η πασχαλινή ενέργεια των ΣΥΝ.KA super...

Νέα συνδρομητική πλατφόρμα streaming απο Alter Ego...

0
Στο πλαίσιο της συμφωνίας, η Motor Oil Hellas και...

Προηγούμενο άρθρο
Στα ΣΥΝ.ΚΑ «είναι κάθε μέρα Πασχαλιά» με κλήρωση για ηλεκτρικό αυτοκίνητο και σημαντικές εκπτώσεις
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST