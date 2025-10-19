Έσπασε η εκεχειρία στη Γάζα: Η Χαμάς επιτέθηκε σε ισραηλινούς στρατιώτες, με αεροπορικές επιθέσεις απάντησε το Ισραήλ

Ο Νετανιάχου θα έχει αργότερα σύσκεψη με τον υπουργό Άμυνας και τον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου ενώ ο υπουργός Εθνικής Ασφαλείας τον καλεί να συνεχίσει τον πόλεμο στη Γάζα.
Στον αέρα βρίσκεται πλέον και επίσημα η εκεχειρία στη Γάζα καθώς ένοπλοι της Χαμάς φαίνεται ότι επιτέθηκαν σε ισραηλινές δυνάμεις στη Ράφα, στο νότιο τμήμα της Λωρίδας, με τους Ισραηλινούς να απαντούν με αεροπορικούς βομβαρδισμούς, το πρωί της Κυριακής.
Σύμφωνα με τους «Times of Israel», «τρομοκράτες στη Λωρίδα της Γάζας εξαπέλυσαν επίθεση σε ισραηλινές δυνάμεις στη Ράφα της νότιας Γάζας, με αποτέλεσμα ο ισραηλινός στρατός να πραγματοποιήσει αεροπορικές επιδρομές στην περιοχή». Τα ισραηλινά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν ότι ένοπλοι της Χαμάς έβαλαν εναντίον ισραηλινών στρατιωτών με αντιαρματικό.
Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι ένοπλοι της Χαμάς διεξήγαγαν «πολλές επιθέσεις» κατά των ισραηλινών δυνάμεων πέραν της «κίτρινης γραμμής», που είναι η ουδέτερη ζώνη, περιλαμβανομένης της ρίψης ρουκέτας και πυρών από ελεύθερο σκοπευτή, χαρακτηρίζοντάς τις «κατάφωρη» παραβίαση της εκεχειρίας.
Προς το παρόν η Χαμάς δεν έχει σχολιάσει σχετικά.
Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπενιαμίν Νετανιάχου, αναμένεται μέσα στη μέρα να έχει συνάντηση με τον υπουργό Άμυνας, Ίσραελ Κατζ και τον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου, αντιστράτηγο, Εγιάλ Ζαμίρ, για να συζητήσουν την αντίδραση του Ισραήλ.
Ο ακροδεξιός υπουργός Εθνικής Ασφάλειας και κυβερνητικός εταίρος του Νετανιάχου, Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ, κάλεσε τον πρωθυπουργό «να διατάξει τις IDF να συνεχίσουν τη δράση τους στη Λωρίδα Γάζα με πλήρη ισχύ».
«Ο ναζιστικός τρομοκρατικός οργανισμός πρέπει να καταστραφεί ολοκληρωτικά και όσο πιο γρήγορα γίνεται», δήλωσε.
Σύμφωνα με τους Ισραηλινούς, πρόκειται για το τελευταίο περιστατικό παραβίασης της εκεχειρίας από τη Χαμάς.
Την Παρασκευή, Παλαιστίνιοι ένοπλοι βγήκαν από τούνελ στην περιοχή της Ράφα και άνοιξαν πυρ εναντίον Ισραηλινών στρατιωτών. Σύμφωνα με τις IDF, δεν υπήρξαν τραυματίες από την επίθεση.
ΠΗΓΗ: ΠΑΤΡΙΣ