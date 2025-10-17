Το άγριο παρασκήνιο της Συνόδου στην Αλάσκα: Το κήρυγμα του Πούτιν και οι φωνές του Τραμπ

Παρά το λαμπρό περιτύλιγμα και τις φιλοφρονήσεις μπροστά στις κάμερες, η Σύνοδος Κορυφής στην Αλάσκα φέρεται να προκάλεσε κρίση στη σχέση Τραμπ – Πούτιν, αλλάζοντας τον τρόπο με τον οποίο οι δύο ηγέτες προσεγγίζουν έκτοτε ο ένας τον άλλον.
Ο Φρανσουά Ολάντ το είχε προβλέψει. «Ο Πούτιν θα ξεκινήσει τη συνάντηση επαναλαμβάνοντας όλη την ιστορία (σ.σ.: όσα δηλαδή έχουν ιστορικά προηγηθεί, κατά την άποψή του, σε σχέση με το υπό συζήτηση θέμα). Θα μπορούσε να μιλά για μία ώρα, ή και περισσότερο, αν δεν τον διακόψει κανείς. Η ρωσική μέθοδος διαπραγμάτευσης θέλει τη συζήτηση να διαρκεί πολύ, αλλά να μη συμβαίνει τίποτα σημαντικό (σ.σ.: να μην καταλήγει πουθενά)…», είχε αναφέρει ο Γάλλος πρώην πρόεδρος, μιλώντας στους FT, πριν από τη συνάντηση που επρόκειτο να έχουν οι κ.κ. Τραμπ και Πούτιν τον περασμένο Αύγουστο στην Αλάσκα.
Ο Ολάντ είχε, ως πρόεδρος της Γαλλίας την περίοδο 2012-2017 πάρει μέρος σε συνομιλίες με τον Πούτιν και τη Γερμανίδα καγκελάριο Ανγκελα Μέρκελ για την Ουκρανία, στο πλαίσιο της δεύτερης Συμφωνίας του Μινσκ (Μινσκ II) για παράδειγμα. Οπότε ήξερε τι έλεγε.
Εκ των υστέρων πια, σχεδόν δύο μήνες έπειτα από τη συνάντηση των κ.κ. Τραμπ και Πούτιν στην Αλάσκα, το σενάριο εκείνο που είχε παρουσιάσει ως πιθανό ο Ολάντ, της μακράς δηλαδή ρωσικής ιστορικής διάλεξης διά στόματος Πούτιν που όμως δεν οδηγεί πουθενά, αποκαλύπτεται ότι όντως έγινε πράξη στη συνάντηση της Αλάσκας, στον βαθμό βέβαια που ισχύουν όσα αναφέρουν σε μακροσκελές δημοσίευμά τους οι FT επικαλούμενοι πηγές που φέρονται να γνωρίζουν όσα έλαβαν χώρα μακριά από τις κάμερες.
«Ο Ντόναλντ Τραμπ έφτασε στην Αλάσκα αναμένοντας να κλείσει μια συμφωνία με τον Βλαντιμίρ Πούτιν για τον τερματισμό της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία. Αντ’ αυτού, ο Ρώσος πρόεδρος απέρριψε κατηγορηματικά την πρόταση του Αμερικανού και ξεκίνησε μια μακρά ιστορική διάλεξη», γράφουν οι Financial Times, υποστηρίζοντας ότι –παρά το λαμπρό περιτύλιγμα και τις φιλοφρονήσεις μπροστά στις κάμερες– η Σύνοδος Kορυφής στο Ανκορατζ αποτέλεσε ένα «ναδίρ» στη σχέση των κ.κ. Τραμπ και Πούτιν, που έμελλε μάλιστα να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο οι δύο ηγέτες προσεγγίζουν έκτοτε ο ένας τον άλλον.
Σύμφωνα με όσα αναφέρουν οι FT επικαλούμενοι ως πηγή άτομα τα οποία είχαν ενημέρωση για το περιεχόμενο όσων διημείφθησαν στην Αλάσκα, ο Τραμπ ζήτησε από τον Πούτιν να προχωρήσει σε κατάπαυση του πυρός, προσφέροντάς του ως αντάλλαγμα την άρση των αμερικανικών κυρώσεων.
Ο Ρώσος πρόεδρος, ωστόσο, απέρριψε αυτή την αμερικανική προσφορά και βγήκε στην αντεπίθεση, ζητώντας τη συνθηκολόγηση της Ουκρανίας και την προσάρτηση ακόμη περισσότερων εδαφών στην περιοχή του Ντονμπάς. Εν συνεχεία, δε, πάντοτε σύμφωνα με τους FT, ο Ρώσος ηγέτης έκανε μια ιστορική αναδρομή που έφτανε πίσω στον Μεσαίωνα, ανασύροντας αναφορές για τον Ρούρικ του Νόβγκοροντ και τον Γιαροσλάβ τον Σοφό, με αποτέλεσμα όμως ο Αμερικανός πρόεδρος να χάσει την υπομονή του.
«Ο Τραμπ ύψωσε τη φωνή του αρκετές φορές και σε κάποιο σημείο απείλησε να αποχωρήσει. Τελικά, διέκοψε τη συνάντηση και ακύρωσε ένα προγραμματισμένο γεύμα κατά το οποίο διευρυμένες αντιπροσωπείες των δύο χωρών επρόκειτο να συζητήσουν θέματα οικονομικής συνεργασίας», γράφουν χαρακτηριστικά οι FT, υπογραμμίζοντας ότι η Σύνοδος Κορυφής της Αλάσκας αποτέλεσε μεν σημείο καμπής, αλλά με αρνητική χροιά: «Ενα ναδίρ στη σχέση Τραμπ – Πούτιν που πυροδότησε μια στροφή των ΗΠΑ προς όφελος της Ουκρανίας».
Πράγματι, τουλάχιστον σε επίπεδο δηλώσεων, ο Τραμπ δείχνει να έχει αλλάξει γραμμή στο Ουκρανικό το τελευταίο δίμηνο.
Από εκεί που άλλοτε κατηγορούσε το Κίεβο ότι «ξεκίνησε τον πόλεμο» και απέρριπτε –μαζί με τη Ρωσία, τη Λευκορωσία και τη Βόρεια Κορέα– τα ψηφίσματα υπέρ της ουκρανικής εδαφικής ακεραιότητας στον ΟΗΕ, βρέθηκε ξαφνικά να χαρακτηρίζει τη Ρωσία «χάρτινη τίγρη» και να βλέπει σενάρια ουκρανικής νίκης.
Από εκεί που άλλοτε υπερασπιζόταν τη Ρωσία απέναντι στις χώρες της G7 και «εξευτέλιζε» τον Ζελένσκι μπροστά στις κάμερες κατά την επίσκεψή του στον Λευκό Οίκο, βρέθηκε ξαφνικά να επικρίνει ο ίδιος τη Ρωσίας ως «επιτιθέμενη» και να αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο προμήθειας πυραύλων Τόμαχοκ στην Ουκρανία.
Οι διαθέσεις του Αμερικανού προέδρου θα μπορούσαν βέβαια, όπως άλλαξαν στο παρελθόν, να αλλάξουν ξανά στο μέλλον, ειδικά εάν αποδώσει (ρωσικούς) καρπούς η μακρά τηλεφωνική επικοινωνία που εκείνος είχε χθες με τον Βλαντιμίρ Πούτιν.
Εάν ισχύουν πάντως όσα γράφουν οι FT για τη Σύνοδο στην Αλάσκα, τότε μερικές φορές τα πράγματα δεν είναι όπως φαίνονται, πράγμα το οποίο περιπλέκει τις εκτιμήσεις γύρω από το μέλλον του Ουκρανικού λίγες ώρες πριν από τη συνάντηση που αναμένεται να έχουν σήμερα στην Ουάσιγκτον οι κ.κ. Τραμπ και Ζελένσκι.
