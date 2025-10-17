Ο Ζελένσκι ζητά επίμονα από τις ΗΠΑ να παρέχουν στην Ουκρανία πυραύλους Tomahawk – «Είναι κλιμάκωση, αλλά θα το συζητήσουμε», απάντησε μετά από ερώτηση δημοσιογράφου ο Τραμπ.
Ντόναλντ Τραμπ και Βολοντίμιρ Ζελένσκι συναντώνται στον Λευκό Οίκο.
Στο επίκεντρο της συνάντησης θα βρεθεί το αίτημα του Κιέβου για εφοδιασμό με πυραύλους Tomahawk που μπορούν να φτάσουν βαθιά στο εσωτερικό της Ρωσίας.
Το Κρεμλίνο έχει δηλώσει ότι κάτι τέτοιο θα αποτελέσει κλιμάκωση του πολέμου, αν και επιβεβαίωσε ότι προετοιμάζεται η συνάντηση του Βλαντίμιρ Πούτιν με τον πρόεδρο των ΗΠΑ στην Ουγγαρία που αναμένεται να γίνει μέσα σε δύο εβδομάδες.
Ο Ζελένσκι πρότεινε ανταλλαγή όπλων ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ουκρανία
Δημοσιογράφος ρώτησε τι θα συμβεί αν οι ΗΠΑ χρειαστούν τους πυραύλους Tomahawk που ενδεχομένως θα πωληθούν στην Ουκρανία.
Ο Τραμπ απάντησε ότι αυτός είναι ένας από τους λόγους για τους οποίους θέλει να τερματίσει τον πόλεμο – και να το κάνει χωρίς τους Tomahawk.
Ο Ζελένσκι ζήτησε να παρέμβει, προσθέτοντας ότι «αυτός είναι ένας τεχνολογικός πόλεμος» και ότι χρειάζεται drones και άλλους πυραύλους εκτός από τους Tomahawk.
Τραμπ: «Ο Πούτιν θέλει να τελειώσει τον πόλεμο» – Ζελένσκι: «Είμαι έτοιμος να μιλήσω με οποιοδήποτε τρόπο»