Λευκός Οίκος: Συνάντηση Τραμπ – Ζελένσκι υπό τη σκιά νέας συνόδου με Πούτιν

Ο Αμερικανός πρόεδρος θα ενημερώσει τον Ζελένσκι για τις συνομιλίες του με τον Ρώσο ομόλογό του κατά τη συνάντησή τους στο Οβάλ Γραφείο.
Οπρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να συζητήσει με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι το ενδεχόμενο παροχής πυραύλων μεγάλου βεληνεκούς Tomahawk, ενώ η αιφνίδια ανακοίνωση μιας νέας συνόδου με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν ρίχνει σκιά στις προοπτικές αυτής της βοήθειας.
Ο Τραμπ δήλωσε ότι ενδέχεται να συναντήσει τον Πούτιν μέσα στις επόμενες δύο εβδομάδες στη Βουδαπέστη, έπειτα από τηλεφωνική συνομιλία διάρκειας άνω των δύο ωρών που χαρακτήρισε «παραγωγική».
«Ολη μου τη ζωή κάνω συμφωνίες», είπε στους δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο. «Νομίζω ότι θα τελειώσουμε κι αυτήν, ελπίζω σύντομα».
Ο Αμερικανός πρόεδρος πρόσθεσε ότι θα ενημερώσει τον Ζελένσκι για τις συνομιλίες του με τον Ρώσο ομόλογό του κατά τη συνάντηση τους στο Οβάλ Γραφείο.
Η συμφιλιωτική του στάση μετά την επικοινωνία με τον Πούτιν προκάλεσε ερωτήματα για το ενδεχόμενο νέας στροφής στην πολιτική των ΗΠΑ απέναντι στην Ουκρανία και αναζωπύρωσε τους φόβους στην Ευρώπη για μια συμφωνία που θα ευνοήσει τη Μόσχα.
Το Κρεμλίνο επιβεβαίωσε ότι η σύνοδος προγραμματίζεται, αν και «πολλά απομένουν να διευθετηθούν» και ενδέχεται να γίνει «λίγο αργότερα».
Εντατικοποίηση των συγκρούσεων
Περισσότερο από τρία χρόνια μετά την έναρξη της ρωσικής εισβολής, οι μάχες έχουν κλιμακωθεί.
Ο Ρώσος πρόεδρος υποστήριξε πρόσφατα ότι οι δυνάμεις του έχουν καταλάβει περίπου 5.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα ουκρανικού εδάφους το 2025, προσθέτοντας 1% στη συνολική έκταση που ήδη ελέγχει η Ρωσία.
Ωστόσο, ο αρχηγός των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων Ολεξάντρ Σίρσκι δήλωσε την Πέμπτη ότι η ρωσική επίθεση «απέτυχε».
Και οι δύο πλευρές έχουν εντείνει τις επιθέσεις στα ενεργειακά τους δίκτυα, ενώ ρωσικά drones και μαχητικά έχουν παραβιάσει επανειλημμένα τον εναέριο χώρο χωρών του ΝΑΤΟ.
Ο Λευκός Οίκος έδειχνε τις τελευταίες ημέρες αυξανόμενη δυσφορία με τη στάση του Πούτιν και φαινόταν διατεθειμένος να εγκρίνει νέα στρατιωτική βοήθεια προς το Κίεβο, συμπεριλαμβανομένων των Tomahawk.
«Τους χρειαζόμαστε κι εμείς», σχολίασε ο Τραμπ με νόημα μετά την επικοινωνία του με τον Ρώσο πρόεδρο.
Ο Ζελένσκι, που έχει περάσει από φάσεις έντασης και συνεννόησης με τον Τραμπ, έγραψε στην πλατφόρμα Χ: «Βλέπουμε ήδη πως η Μόσχα σπεύδει να επαναλάβει τον διάλογο μόλις ακούσει για τους Tomahawk».
Σκεπτικισμός στην Ουκρανία
Πολλοί Ουκρανοί δεν αναμένουν θετικά αποτελέσματα από τη συνάντηση Ζελένσκι – Τραμπ.
«Το έχουμε ξαναδεί αυτό, χωρίς απτά αποτελέσματα», δήλωσε η Ολένα Πουχίλο, 54 ετών, κοινωνική λειτουργός από τη Μικολάιβ, προσθέτοντας ωστόσο ότι «πάντα υπάρχει χώρος για θαύματα».
Κατά τον Μαξ Μπέργκμαν, ειδικό στη Ρωσία στο Center for Strategic and International Studies, η κίνηση Πούτιν έχει στόχο να ανακόψει την αποστολή των Tomahawk στην Ουκρανία. «Μοιάζει με τακτική καθυστέρησης», είπε.
Ο Μικόλα Μπιελιέσκοφ, ανώτερος αναλυτής της ουκρανικής ΜΚΟ Come Back Alive, που στηρίζει τον στρατό, εξήγησε ότι οι Tomahawk «θα εξισορροπούσαν ως έναν βαθμό το πεδίο», χωρίς όμως να αποτελούν «μαγική λύση».
«Δεν περιμένουμε η Ρωσία να καταρρεύσει ύστερα από μία ή δύο επιτυχημένες επιθέσεις», σημείωσε. «Το θέμα είναι η συνεχής πίεση, η διάρρηξη του στρατιωτικο-βιομηχανικού της συμπλέγματος».
Από την ανάληψη των καθηκόντων του τον Ιανουάριο, ο Τραμπ έχει επανειλημμένα απειλήσει με σκληρά μέτρα τη Ρωσία, αλλά κάθε φορά καθυστέρησε την εφαρμογή τους έπειτα από συνομιλίες με τον Πούτιν.
«Οι πιθανότητες να κινηθεί η Ρωσία προς έναν σοβαρό διάλογο για κατάπαυση του πυρός φαίνεται να έχουν μειωθεί», σχολίασε ο πρώην αξιωματούχος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, Νταν Φριντ.
Κατά τη διάρκεια της τηλεφωνικής επικοινωνίας της Πέμπτης, ο Πούτιν προειδοποίησε τον Τραμπ ότι η παροχή πυραύλων μεγάλου βεληνεκούς στην Ουκρανία θα έβλαπτε τη διαδικασία ειρήνευσης και τις αμερικανορωσικές σχέσεις, όπως ανέφερε ο σύμβουλός του Γιούρι Ουσάκοφ.
Ο Τραμπ επιβεβαίωσε πως ο Πούτιν αντιτάχθηκε στη μεταφορά αυτών των όπλων. «Τι νομίζετε ότι θα έλεγε; “Παρακαλώ, δώστε τους Tomahawk;” Οχι, δεν θέλει να πάνε στην Ουκρανία», σχολίασε χαμογελώντας. «Είναι τρομερό όπλο», πρόσθεσε.
ΠΗΓΗ: ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ