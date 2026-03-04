Η Εταιρία Κρητικών Ιστορικών Μελετών

για την Ασπασία Παπαδοπεράκη

Η Εταιρία Κρητικών Ιστορικών Μελετών αποχαιρετά με θλίψη τη γλύπτρια Ασπασία Παπαδοπεράκη, αντεπιστέλλον μέλος της, η οποία έφυγε από τη ζωή στις 4 Μαρτίου 2026.

Η Ασπασία Παπαδοπεράκη υπήρξε θερμή υποστηρίκτρια και φίλη του Ιστορικού Μουσείου Κρήτης. Το 2012 δώρισε στη Συλλογή Μοντέρνας και Σύγχρονης Τέχνης του Μουσείου δεκαοκτώ πίνακες του αδελφού της, ζωγράφου Θωμά Παπαδοπεράκη, επιμελήθηκε την ομώνυμη έκθεση και τις παράλληλες δράσεις.

Επίσης, δώρισε μετάλλια, έργα της ίδιας, στη Νομισματική Συλλογή του Ιστορικού Μουσείου Κρήτης και δάνεισε υλικό από το πλούσιο αρχείο της για τον ποιητή Κ. Π. Καβάφη σε δύο περιοδικές εκθέσεις που πραγματοποιήθηκαν στο Ιστορικό Μουσείο Κρήτης το 2013 και το 2016.

Η Ασπασία Παπαδοπεράκη γεννήθηκε στα Σπήλια Ηρακλείου Κρήτης. Σπούδασε γλυπτική στην Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών στην Αθήνα και στην École Supérieure des Beaux-Arts στο Παρίσι, όπου παρακολούθησε επίσης μαθήματα σκηνογραφίας και ενδυματολογίας.

Σημαντικά έργα της κοσμούν δημόσιους χώρους στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, όπως η σύνθεση Θεοτοκόπουλος – Κορνάρος – Καζαντζάκης και οι προτομές του Νίκου Ξυλούρη και του Νίκου Κιτσίκη στο Ηράκλειο Κρήτης, η προτομή του Κωνσταντίνου Καβάφη στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου, το άγαλμα της Μαρία Κάλλας, ο ανδριάντας του Φιλίππου Β’ και η σύνθεση Ηλέκτρα Αποστόλου, Μνημείο Εθνικής Αντίστασης 41- 44, στην Αθήνα.

Η Ασπασία Παπαδοπεράκη δραστηριοποιήθηκε στο θέατρο ως σκηνογράφος και ενδυματολόγος, συνεργαζόμενη με σημαντικούς καλλιτέχνες, ενώ το 2009 τιμήθηκε από την Ακαδημία Αθηνών για το σύνολο του έργου της.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας Κρητικών Ιστορικών Μελετών εκφράζει τα θερμά συλλυπητήρια του στους οικείους της. Το έργο της θα διατηρήσει ζωντανή τη μνήμη της για τις επόμενες γενιές.