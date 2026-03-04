Σεμινάριο «BREAD IN THE CITY OF HERAKLION» από το ΚΕΚ Επιμελητηρίου Ηρακλείου

Σεμινάριο «BREAD IN THE CITY OF HERAKLION»

Έναρξη: 07/03/2026

Για πρώτη φορά στο Ηράκλειο, μέλη της Εθνικής Ομάδας Αρτοποιίας παρουσιάζουν ένα διήμερο σεμινάριο επίδειξης, με προϊόντα που διακρίθηκαν στον παγκόσμιο διαγωνισμό Bread in the City 2025 στο Rimini.

Οι διακεκριμένοι επαγγελματίες μοιράζονται τη γνώση, την εμπειρία και τη δημιουργικότητά τους σε ένα διήμερο σεμινάριο επίδειξης υψηλού επιπέδου που απευθύνεται σε επαγγελματίες αρτοποιίας, ζαχαροπλαστικής και εστίασης, που επιθυμούν να εξελίξουν τις γνώσεις τους, να εμπνευστούν από διεθνείς διακρίσεις και να εμπλουτίσουν το επαγγελματικό τους ρεπερτόριο με νέες ιδέες και τεχνικές.

Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου, οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν από κοντά την παρασκευή και την παρουσίαση επιλεγμένων προϊόντων με τα οποία η Εθνική Ομάδα Αρτοποιίας κατέκτησε την 5η θέση στον παγκόσμιο διαγωνισμό “Bread in the City 2025”, που πραγματοποιήθηκε στο Rimini της Ιταλίας. Πρόκειται για δημιουργίες που συνδυάζουν σύγχρονες τεχνικές, καινοτομία, καλλιτεχνική έκφραση και σεβασμό στην παράδοση.

Ενότητες Σεμιναρίου:

• Αρτοποιία

• Ciabatta

• Healthy bread

• Ψωμί του τόπου μας

• Ψωμί σπιράλ

• Ψωμί ελεύθερης δημιουργίας

• Viennoiserie

• Καλλιτεχνικό κρουασάν

• Αλμυρό κρουασάν «Κρήτη – Ιταλία»

• Αλμυρό brioche φωλιά μελιτζάνας

• Γλυκό brioche «Κορώνα»

• Artistic Bread

• Καλλιτεχνική αρτοποιία και τεχνικές διακόσμησης

Διάρκεια: 10 διδακτικές ώρες

Ημέρες & Ώρες: Σάββατο 07/03/2026 | 17:00 – 20:00, Κυριακή 08/03/2026 | 14:00 – 19:00

Κόστος Συμμετοχής: 190€ ανά άτομο

Εισηγητές:

Διονύσης Βογιατζής Coach

Δεύτερης γενιάς αρτοποιός με έδρα το Ηράκλειο της Κρήτης, πιστοποιημένος επαγγελματίας αρτοποιός και ζαχαροπλάστης, εκπαιδευτής με 6 χρόνια εμπειρίας και ιδιοκτήτης ενός επιτυχημένου αρτοποιείου και ζαχαροπλαστείου. Ως προπονητής της ομάδας, εμπνέει την αριστεία και την ομαδική εργασία για την επίτευξη εξαιρετικών αποτελεσμάτων.

Βασίλης Ξανθόπουλος Viennoiserie

Εκπαιδευμένος ζαχαροπλάστης και αρτοποιός από την Καβάλα, ανακάλυψε το πάθος του για την αρτοποιία ενώ εργαζόταν στον οικογενειακό φούρνο. Με επαγγελματική εκπαίδευση και γνώσεις κοντά στον διάσημο Ferrandi Paris, έχει τελειοποιήσει την τέχνη του σε βραβευμένα πρότυπα, κερδίζοντας την 1η θέση στην κατηγορία Viennoiserie στο Artozyma Θεσσαλονίκης.

Μενέλαος Πλουμής Άρτος

Έμπειρος αρτοποιός και ζαχαροπλάστης, διαθέτει εκτεταμένη εμπειρία σε κορυφαία καταστήματα, συμπεριλαμβανομένων μεγάλων ξενοδοχείων της Κρήτης. Απόφοιτος της Σχολής Τουριστικών Επαγγελμάτων, κατέκτησε τη 1η θέση στο 4ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Αρτοποιίας, επιδεικνύοντας το πάθος και την εμπειρία του στις γαστρονομικές τέχνες.

Μανώλης Καλαϊτζάκης Sculpture

Αρτοποιός δεύτερης γενιάς, διαθέτει εκτενή επαγγελματική κατάρτιση στον τομέα της αρτοποιίας και της ζαχαροπλαστικής. Το ταλέντο και η αφοσίωσή του του χάρισαν την 1η θέση στο Πρωτάθλημα Μεσογειακών Μαθητών Ζαχαροπλαστικής και στο Ελληνικό Πρωτάθλημα με την ομάδα της Κρήτης στο Artozyma Θεσσαλονίκης.

Πληροφορίες στο Κ.Ε.Κ. του Επιμελητηρίου Ηρακλείου – Ικάρου & Αρχιμήδους 1 Νέα Αλικαρνασσός, τηλ. 2810 – 302600 email: info@katartisi.gr από τις 08:00 έως 15:00 μ.μ. και αιτήσεις στην ιστοσελίδα: www.katartisi.gr