Αυτοψία Αντιπεριφερειάρχη Χανίων Νίκου Καλογερή στα γήπεδα Βάμου και Πλατάνου

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Αυτοψία στα έργα βελτίωσης και συντήρησης των γηπέδων ποδοσφαίρου στον Βάμο Αποκορώνου και τον Πλατανο Κισσάμου πραγματοποίησε σήμερα Τετάρτη 4 Μαρτίου 2026 ο Αντιπεριφερειάρχης Χανίων Νίκος Καλογερής.

Τον Αντιπεριφερειάρχη συνόδευαν ο Δήμαρχος Αποκορώνου Χαράλαμπος Κουκιανάκης στον Βάμο και ο Δήμαρχος Κισσάμου Γιώργος Μυλωνάκης στον Πλάτανο, συνοδευόμενοι από τους αρμόδιους αντιδημάρχους Σταύρο Σταυρουλακη και Γιάννη Κελαιδή αντίστοιχα. Παρόντες ήταν επίσης η προϊσταμένη του Τμήματος Δομών Περιβάλλοντος ΔΤΕ ΠΕΧ Ειρήνη Καλαϊτζάκη, υπηρεσιακά στελέχη και ο ειδικός σύμβουλος του Αντιπεριφερειάρχη Νεκτάριος Κουμάκης.

Τα έργα συνολικού προϋπολογισμού 665 χιλ. € αφορούν στην τοποθέτηση – αντικατάσταση του χλοοτάπητα, συνοδές υποδομές και σύστημα ηλεκτροφωτισμού.

«Προτεραιότητα για την Περιφέρεια Κρήτης και προσωπικά του Περιφερειάρχη Σταύρου Αρναουτάκη αποτελεί η δημιουργία και συντήρηση αθλητικών υποδομών, όχι μόνο στα μεγάλα αστικά κέντρα του νησιού, αλλά και στην ενδοχώρα όπου οι οικογένειες και οι νέοι άνθρωποι που έχουν επιλέξει να κρατούν ζωντανό τον τόπο τους, χρειάζονται τη στήριξή μας», δήλωσε ο Αντιπεριφερειάρχης Χανίων κ. Καλογερής.

Ο Δήμαρχος Ηρακλείου για την απώλεια της...

0
Στο άκουσμα της είδησης της απώλειας της Ασπασίας Παπαδοπεράκη,...

Τοποθέτηση Δημάρχου Δ. Ρεθύμνης Γιώργη Μαρινάκη στην...

0
Με αφορμή την επιμονή της Επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης...

