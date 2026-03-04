Διπλό τείχος στη Σούδα με πυραύλους Patriot και στην Κάρπαθο

Μέσα σε ένα αχαρτογράφητο πολεμικό σκηνικό, η Αθήνα στέλνει μονάδα αντιαεροπορικών-αντιβαλλιστικών πυραύλων Patriot στην Κάρπαθο, με αποστολή και κανόνες εμπλοκής αποδεσμευμένους να καταρρίψει οτιδήποτε – προερχόμενο είτε από το Ιράν είτε από τη Χεζμπολάχ στην επικράτεια του Λιβάνου – πετάξει απειλητικά προς Κρήτη, στοχεύοντας τη βάση της Σούδας.

Την ίδια ώρα, η υπερσύγχρονη φρεγάτα «Κίμων» (Belh@rra) με τους πυραύλους aster και η φρεγάτα «Ψαρά» με το αντιdrone σύστημα «Κένταυρος» αναλαμβάνουν την προστασία της Κύπρου μαζί με τα δύο ζεύγη μαχητικών F-16 Viper της πολεμικής αεροπορίας. Ο σχεδιασμός προβλέπει τα μαχητικά να απογειώνονται και να καταρρίπτουν οποιοδήποτε εισερχόμενο drone. Αν αυτό ξεφύγει, θα αναλαμβάνει η φρεγάτα «Ψαρά» με το «Κένταυρος».

Η φρεγάτα «Κίμων» με τους aster θα έχει ως κύρια αποστολή την κατάρριψη βαλλιστικών πυραύλων και δευτερευόντως τα drone. Στον σχεδιασμό προβλέπεται και η πτήση, αν αυτό κριθεί απαραίτητο, ελληνικού ιπτάμενου ραντάρ ώστε να υπάρχει μια πιο πλήρης εικόνα ακόμη και για χαμηλά ιπτάμενους στόχους.

Σε Αθήνα και Λευκωσία έχουν στραμμένο το βλέμμα και στον Νότιο Λίβανο, όπου οι μάχες έχουν ανάψει για τα καλά. Οι Ισραηλινοί έχουν δώσει εντολή να εκκενωθούν 59 χωριά και 20 πόλεις, ώστε να διευρυνθεί η ήδη υπάρχουσα ζώνη ασφαλείας που έχει δημιουργήσει το Τελ Αβίβ.

Οι ισραηλινές Ενοπλες Δυνάμεις έχουν χωρίσει την περιοχή σε τμήματα στα οποία ένα-ένα τα εκκαθαρίζουν από θύλακες της Χεζμπολάχ. Ολο το βράδυ τα βαρέα πυροβόλα M-109 των 155 χιλιοστών σφυροκοπούσαν θέσεις της Χεζμπολάχ.

Πρόκειται για έναν παράλληλο στρατιωτικό σχεδιασμό, καθώς το βασικό πεδίο παραμένει ο αφοπλισμός του Ιράν, με τους Ισραηλινούς να αναφέρουν ότι έχει ήδη εξουδετερωθεί σημαντικό μέρος της ιρανικής αεράμυνας. Σύμφωνα με όσα δήλωσαν στα «ΝΕΑ» ισραηλινές πηγές, μέσα στις επόμενες 3-4 ημέρες θα έχουν ελαττώσει δραστικά τη δυνατότητα της Τεχεράνης να εκτοξεύει βαλλιστικούς πυραύλους κατά της ισραηλινής επικράτειας και, αν αυτό επιτευχθεί,

ο σχεδιασμός είναι να ξεκινήσουν και πάλι οι επιβατικές πτήσεις δοκιμαστικά ανά μία ώρα από το αεροδρόμιο «Μπεν Γκουριόν» στο Τελ Αβίβ. Κατά τις ίδιες πηγές, μέχρι τώρα οι επιθέσεις έχουν πλήξει πάνω από 2.000 στόχους, εστιάζοντας σε πυρηνικές εγκαταστάσεις, κέντρα διοίκησης και ελέγχου, καθώς και στο δίκτυο μεταδόσεων της κρατικής τηλεόρασης του Ιράν, ενώ χθες χτυπήθηκε και το αεροδρόμιο της Τεχεράνης.