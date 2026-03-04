Μεταφέροντας γνώση, ενδυναμώνοντας κοινωνίες στην Ημέρα της Γυναίκας

Ο «Σύνδεσμος Μελών Γυναικείων Σωματείων Ηρακλείου και Ν. Ηρακλείου»

προσκεκλημένος του Συλλόγου Γυναικών Φωκίδας

Ο «Σύνδεσμος Μελών Γυναικείων Σωματείων Ηρακλείου και Ν. Ηρακλείου» τιμά φέτος την 8η Μαρτίου-Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας, με έναν διαφορετικό και βαθιά ουσιαστικό τρόπο, προσκεκλημένος από τον «Σύλλογο Γυναικών Φωκίδας», έναν δυναμικό και δραστήριο Φορέα που αναζητά ουσιαστική ενημέρωση και εργαλεία για την αντιμετώπιση της έμφυλης βίας και κάθε μορφής κακοποίηση που υφίστανται γυναίκες και παιδιά.

Σε μια εποχή όπου η σιωπή παραμένει χαρακτηριστικό γνώρισμα της έμφυλης βίας, η Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας δεν αποτελεί σήμερα απλώς μια συμβολική ημερομηνία, αλλά γίνεται για τον “Σύνδεσμό” μας αφορμή για δράση, συνεργασία και ουσιαστική παρέμβαση για όλη την οικογένεια.

Η πρόσκληση αυτή αποτελεί εξαιρετική τιμή για τον Φορέα μας και ταυτόχρονα αναγνώριση του πολυετούς και συστηματικού έργου που επιτελεί.

Με σχεδόν 30 χρόνια εμπειρίας στο πεδίο, τα στελέχη και τα μέλη του θα μεταφέρουν την πολύτιμη τεχνογνωσία τους, αναδεικνύοντας καλές πρακτικές, εργαλεία υποστήριξης και τρόπους ενεργοποίησης της Κοινωνίας των Πολιτών.

Παράλληλα, η συνάντηση αυτή δεν θα περιοριστεί σε μια μονοδιάστατη μεταφορά γνώσης. Αντιθέτως, φιλοδοξεί να λειτουργήσει ως ένας ζωντανός δίαυλος επικοινωνίας, καταγράφοντας τις ανάγκες του “Συλλόγου Γυναικών Φωκίδας”, αλλά και της ευρύτερης περιοχής, αφουγκραζόμενος τις τοπικές ιδιαιτερότητες και θέτοντας τις βάσεις για μελλοντικές συνέργειες.

Ο «Σύνδεσμος Μελών Γυναικείων Σωματείων Ηρακλείου και Ν. Ηρακλείου», με σταθερή προσήλωση στην πρόληψη, την προστασία και την ενδυνάμωση των γυναικών και παιδιών, συνεχίζει να διευρύνει το πεδίο δράσης του, αποδεικνύοντας στην πράξη ότι η γνώση και η εμπειρία αποκτούν πραγματική αξία όταν μοιράζονται. Η παρουσία του στην Περιφερειακή Ενότητα Φωκίδας αναδεικνύει τον ρόλο του ως Φορέα-προτύπου, που μπορεί να στηρίξει ουσιαστικά τοπικές κοινότητες σε όλη την Ελλάδα.

Η πρωτοβουλία αυτή φιλοδοξεί να αποτελέσει την απαρχή ενός ευρύτερου δικτύου συνεργασιών, ενισχύοντας τη συλλογική προσπάθεια για μια κοινωνία χωρίς βία, με ισότητα, σεβασμό και αξιοπρέπεια για κάθε γυναίκα και κάθε παιδί.