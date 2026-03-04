Αναζήτηση
ΗΡΑΚΛΕΙΟΚΡΗΤΗ

Το Μουσείο Νίκου Καζαντζάκη αποχαιρετά τη σπουδαία Ασπασία Παπαδοπεράκη

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Το Μουσείο Νίκου Καζαντζάκη αποχαιρετά με συγκίνηση μια σημαντική δημιουργό και μια σταθερή φίλη του Μουσείου, την Ηρακλειώτισσα γλύπτρια Ασπασία Παπαδοπεράκη.

Η Ασπασία Παπαδοπεράκη γεννήθηκε το 1942 στην περιοχή της Κνωσσού. Σπούδασε γλυπτική στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών της Αθήνας και συνέχισε τις σπουδές της στη Σχολή Καλών Τεχνών του Παρισιού. Στη μακρά καλλιτεχνική της πορεία δραστηριοποιήθηκε ως γλύπτρια, εικαστικός, σκηνογράφος και συγγραφέας, δημιουργώντας έργα που κοσμούν δημόσιους χώρους στην Ελλάδα και το εξωτερικό, με χαρακτηριστικά παραδείγματα γλυπτικές συνθέσεις και προτομές σημαντικών προσωπικοτήτων. Πρόσφατα της απονεμήθηκε το Βραβείο Καζαντζάκη.

Με τις λιτές γραμμές και τη διαύγεια του καλλιτεχνικού της βλέμματος, η Ασπασία Παπαδοπεράκη φιλοτέχνησε το 2007 τη λιθογραφία «Αναζητώντας τη μορφή του Νίκου Καζαντζάκη», ένα έργο που αποτυπώνει τη στοχαστική προσέγγισή της στη μορφή και την πνευματική παρουσία του μεγάλου Κρητικού συγγραφέα.

Ο αδελφός της, Θωμάς Παπαδοπεράκης (1943–2002), επίσης καταξιωμένος ζωγράφος και γλύπτης, φιλοτέχνησε τη χάλκινη προτομή του Νίκου Καζαντζάκη το 1957, σε ηλικία μόλις 14 ετών, η οποία εκτίθεται στη Μόνιμη Έκθεση του Μουσείου.
Το Μουσείο Νίκου Καζαντζάκη εκφράζει τα ειλικρινή συλλυπητήριά του στην οικογένεια και τους αγαπημένους της.

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Ο Δήμαρχος Ηρακλείου για την απώλεια της...

0
Στο άκουσμα της είδησης της απώλειας της Ασπασίας Παπαδοπεράκη,...

Τοποθέτηση Δημάρχου Δ. Ρεθύμνης Γιώργη Μαρινάκη στην...

0
Με αφορμή την επιμονή της Επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης...

Ο Δήμαρχος Ηρακλείου για την απώλεια της...

0
Στο άκουσμα της είδησης της απώλειας της Ασπασίας Παπαδοπεράκη,...

Τοποθέτηση Δημάρχου Δ. Ρεθύμνης Γιώργη Μαρινάκη στην...

0
Με αφορμή την επιμονή της Επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης...
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Κουτσούμπας: Δύο από τα drones που καταρρίφθηκαν στην Κύπρο είχαν κατεύθυνση τη Σούδα
Επόμενο άρθρο
Ο «Σύνδεσμος Μελών Γυναικείων Σωματείων Ηρακλείου και Ν. Ηρακλείου» προσκεκλημένος του Συλλόγου Γυναικών Φωκίδας
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST