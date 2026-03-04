Το Μουσείο Νίκου Καζαντζάκη αποχαιρετά τη σπουδαία Ασπασία Παπαδοπεράκη

Το Μουσείο Νίκου Καζαντζάκη αποχαιρετά με συγκίνηση μια σημαντική δημιουργό και μια σταθερή φίλη του Μουσείου, την Ηρακλειώτισσα γλύπτρια Ασπασία Παπαδοπεράκη.

Η Ασπασία Παπαδοπεράκη γεννήθηκε το 1942 στην περιοχή της Κνωσσού. Σπούδασε γλυπτική στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών της Αθήνας και συνέχισε τις σπουδές της στη Σχολή Καλών Τεχνών του Παρισιού. Στη μακρά καλλιτεχνική της πορεία δραστηριοποιήθηκε ως γλύπτρια, εικαστικός, σκηνογράφος και συγγραφέας, δημιουργώντας έργα που κοσμούν δημόσιους χώρους στην Ελλάδα και το εξωτερικό, με χαρακτηριστικά παραδείγματα γλυπτικές συνθέσεις και προτομές σημαντικών προσωπικοτήτων. Πρόσφατα της απονεμήθηκε το Βραβείο Καζαντζάκη.

Με τις λιτές γραμμές και τη διαύγεια του καλλιτεχνικού της βλέμματος, η Ασπασία Παπαδοπεράκη φιλοτέχνησε το 2007 τη λιθογραφία «Αναζητώντας τη μορφή του Νίκου Καζαντζάκη», ένα έργο που αποτυπώνει τη στοχαστική προσέγγισή της στη μορφή και την πνευματική παρουσία του μεγάλου Κρητικού συγγραφέα.

Ο αδελφός της, Θωμάς Παπαδοπεράκης (1943–2002), επίσης καταξιωμένος ζωγράφος και γλύπτης, φιλοτέχνησε τη χάλκινη προτομή του Νίκου Καζαντζάκη το 1957, σε ηλικία μόλις 14 ετών, η οποία εκτίθεται στη Μόνιμη Έκθεση του Μουσείου.

Το Μουσείο Νίκου Καζαντζάκη εκφράζει τα ειλικρινή συλλυπητήριά του στην οικογένεια και τους αγαπημένους της.