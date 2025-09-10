ΑΘΛΗΤΙΚΑ

EuroBasket 2025: Αυτή είναι η ώρα του μεγάλου ημιτελικού Ελλάδα – Τουρκία

Η FIBA αποφάσισε να δώσει το βραδινό slot στο μεγάλο ντέρμπι ανάμεσα στην ομάδα του Σπανούλη και εκείνη του Αταμάν.

Μία ημέρα μετά τις προκρίσεις Τουρκίας και Ελλάδας, έγινε γνωστή η ώρα του μεγάλου ημιτελικού του EuroBasket 2025.

Σύμφωνα με την ενημέρωση που παρείχε η ΕΡΤ, η FIBA αποφάσισε να δώσει το βραδινό slot στο μεγάλο ντέρμπι ανάμεσα στην ομάδα του Σπανούλη και εκείνη του Αταμάν.

Αυτό σημαίνει ότι Ελλάδα και Τουρκία θα κονταροχτυπηθούν με φόντο την πρόκριση στον τελικό του EuroBasket την Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου στις 21:00.

Αντιστοίχως, οι νικητές των σημερινών προημιτελικών θα παίξουν τον πρώτο ημιτελικό, ο οποίος είναι προγραμματισμένος στις 17:00.

 

EuroBasket 2025: «Ημίθεος» ο Γιάννης Αντετοκούνμπο – Αποθέωση του «Greek Freak» από FIBA και NBA
