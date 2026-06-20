ΡΕΘΥΜΝΟ

Εξιχνιάσθηκαν δύο περιπτώσεις τηλεφωνικών απατών στο Ρέθυμνο

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Συνελήφθη ημεδαπός ο οποίος παραλάμβανε τα χρήματα και κοσμήματα

Με το πρόσχημα του αστυνομικού κατάφεραν να αποσπάσουν κοσμήματα, χρυσές λίρες και χρήματα συνολικού ύψους σχεδόν 50.000- ευρώ

Η εμπεριστατωμένη έρευνα και προανάκριση των αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Ρεθύμνου είχε σαν αποτέλεσμα την άμεση εξιχνίαση -2- περιπτώσεων τηλεφωνικής απάτης στο Ρέθυμνο και τη σύλληψη ενός 32χρονου ημεδαπού.

Ειδικότερα, στις 18 και 19/06/2026 άγνωστοι επικοινώνησαν τηλεφωνικά με δύο ημεδαπές στο Ρέθυμνο και παρουσιαζόμενοι ως αστυνομικοί με το πρόσχημα να τις προστατέψουν από τις κλοπές, τις έπεισαν να απομακρύνουν τιμαλφή, κοσμήματα και χρήματα σε μη επιτηρούμενο εξωτερικό χώρο από όπου εν συνεχεία παραλάμβανε άγνωστο άτομο.

Με αυτό τον τρόπο κατάφεραν να αποσπάσουν κοσμήματα, χρυσές λίρες και χρήματα συνολικής αξίας σχεδόν 50.000 ευρώ.

Από την αξιοποίηση στοιχείων της ανωτέρω υπηρεσίας ταυτοποιήθηκε 32χρονος ημεδαπός ο οποίος μετέβαινε στις οικίες παθόντων και παραλάμβανε τα ανωτέρω τιμαλφή. Άμεσα από αστυνομικούς ανωτέρω Υπηρεσίας εντοπίστηκε και συνελήφθη.

Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στον συλληφθέντα και σε ερημική τοποθεσία στο Ρέθυμνο βρέθηκαν επιμελώς κρυμμένα και κατασχέθηκαν το σύνολο των αφαιρεθέντων κοσμημάτων και (38) χρυσές λίρες, τα οποία αποδόθηκαν στις παθούσες.

Η έρευνα και προανάκριση των αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνου, συνεχίζεται τόσο για την ταυτοποίηση συνεργών του, όσο και για την πλήρη διερεύνηση της δράσης του και συμμετοχής του και σε άλλες παρόμοιες αξιόποινες πράξεις.

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Πανηγυρική διαλεσχική εκδήλωση της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης...

0
Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Ρεθύμνου με τις Λέσχες Φιλαναγνωσίας...

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κ....

0
Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κ. Πρόδρομος δεν...

Πανηγυρική διαλεσχική εκδήλωση της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης...

0
Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Ρεθύμνου με τις Λέσχες Φιλαναγνωσίας...

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κ....

0
Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κ. Πρόδρομος δεν...
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Πανηγυρική διαλεσχική εκδήλωση της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Ρεθύμνου
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Νέα εποχή στην ιχνηλασιμότητα των αιγοπροβάτων με ηλεκτρονικούς βώλους

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Με ηλεκτρονικούς βώλους και ψηφιακή καταγραφή ξεκινά η νέα...

830.000 ευρώ για το 9ο Δημοτικό Σχολείο Χανίων – Υπογράφηκε η σύμβαση του έργου ενεργειακής αναβάθμισης

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Στην υπογραφή της σύμβασης για την ενεργειακή αναβάθμιση του...

Σταυρούλα Λεβεντάκη: Τα κρίσιμα στοιχεία που εμπλέκουν τον ενοικιαστή – «Nα μας πει τι έχει κάνει» λέει ο αδελφός της

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Τι ισχυρίζεται ο βασικός ύποπτος Εξελίξεις στην υπόθεση της Σταυρούλας...

Άνοιξε η αυλαία στο Indoor Summer Camp του Δήμου Ηρακλείου στο Κλειστό Γυμναστήριο Νέας Αλικαρνασσού

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Στο Ηράκλειο ο πρωταθλητής επιτραπέζιας αντισφαίρισης Παναγιώτης Γκιώνης Με...