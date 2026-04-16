Φαράγγι Σαμαριάς: Τεράστιοι βράχοι έκλεισαν το μονοπάτι – Απίθανο να ανοίξει την 1η Μαΐου

Απίθανο, αν όχι αδύνατο, θεωρείται το ενδεχόμενο να ανοίξει την 1η Μαΐου το φαράγγι Σαμαριάς, καθώς οι έντονες βροχές που είχαν σημειωθεί στις αρχές Απριλίου προκάλεσαν σοβαρές καταπτώσεις βράχων και κλαδιών σε διάφορα σημεία του μονοπατιού. Σύμφωνα με πληροφορίες του kriti360.gr, ήδη κλιμάκιο του ΟΦΥΠΕΚΑ έχει πραγματοποιήσει αυτοψία και εντόπισε μεγάλες καταπτώσεις. Μάλιστα οι όγκοι που έπεσαν στο μονοπάτι είναι τόσο μεγάλοι που σε κάποια σημεία το έχουν σκεπάσει εντελώς. Θα απαιτηθεί όλα τα υλικά να απομακρυνθούν για να ανοίξει η διαδρομή. Το επόμενο διάστημα προγραμματίζεται να επισκεφτούν το φαράγγι κλιμάκια φορέων, μεταξύ αυτών και κλιμάκιο υπό τον καθηγητή Ευθύμιο Λέκκα, για να εκτιμήσουν την κατάσταση, καθώς πρέπει να είναι βέβαιο ότι δεν θα συμβούν άλλες καταπτώσεις που μπορεί να θέσουν σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές, πριν ανοίξει το φαράγγι για τους επισκέπτες. Ο ΟΦΥΠΕΚΑ δεν έχει προς το παρόν εκδώσει κάποια εκτίμηση για το αν θα υπάρξει καθυστέρηση στην έναρξη λειτουργίας του φαραγγιού για τους επισκέπτες. Όμως, εκτιμήσεις για τον όγκο των εργασιών και το γεγονός ότι θα πρέπει να γίνουν μέσα στο φαράγγι, συγκλίνουν στο ότι είναι απίθανο να ανοίξει την συνήθη ημερομηνία του, δηλαδή την Πρωτομαγιά. Περισσότερα αναμένεται να γίνουν γνωστά στη συνεδρίαση του οργάνου Πολιτικής Προστασίας Χανίων που είναι προγραμματισμένη για την επόμενη εβδομάδα.