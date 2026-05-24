Final Four Euroleague: Έτοιμοι για τη μεγάλη «μάχη» Ολυμπιακός και Ρεάλ Μαδρίτης Καλή Επιτυχία Ολυμπιακέ

Πώς θα προσέλθουν οι φίλαθλοι στο ΟΑΚΑ

Ολυμπιακός και Ρεάλ Μαδρίτης είναι πανέτοιμοι να αναμετρηθούν στον μεγάλο τελικό της EuroLeague, σε μία από τις μεγαλύτερες «rivalries» στην ιστορία της διοργάνωσης.

Οι δύο ομάδες προκρίθηκαν στον τελικό του Final Four της Αθήνας και θα τεθούν αντιμέτωπες την Κυριακή 24 Μαΐου στις 21:00, σε μία αναμέτρηση που αποκτά ιστορικό χαρακτήρα, καθώς συνιστά πλέον ρεκόρ παρουσιών ανάμεσα στα ίδια κλαμπ σε τελικό της διοργάνωσης.

Η Κυριακή θα είναι η πέμπτη φορά που οι δύο ομάδες θα συναντηθούν στην κορυφή της Ευρώπης — κάτι που δεν έχει συμβεί με κανένα άλλο ζευγάρι στην ιστορία της EuroLeague.

1995 – Σαραγόσα: Ρεάλ Μαδρίτης – Ολυμπιακός 73 – 61

2013 – Λονδίνο: Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης 100 – 88

2015 – Μαδρίτη: Ρεάλ Μαδρίτης – Ολυμπιακός 78 – 59

Αυτοί είναι οι διαιτητές του τελικού Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης

Η Euroleague ανακοίνωσε το Σάββατο (23/5) τους τρεις διαιτητές που θα «σφυρίξουν» τον μεγάλο τελικό μεταξύ Ολυμπιακού και Ρεάλ Μαδρίτης.

Η διοργανώτρια αρχή έκανε γνωστό ότι στο ματς θα είναι διαιτητές οι Σρέτεν Ράντοβιτς (Μαυροβούνιο) Ρόμπερτ Λότερμοζερ (Γερμανία) και Όλεγκς Λάτισεβς (Λετονία).

Οι τρεις διαιτητές θα βρεθούν για μία ακόμη φορά στο Telekom Center Athens, αφού ήταν διαιτητές και στα παιχνίδια των ημιτελικών της διοργάνωσης.

Το τζάμπολ του τελικού θα δοθεί την Κυριακή (24/5) στις 21:00 και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το Novasports Prime.

Η ΕΛ.ΑΣ. αυστηροποιεί τα μέτρα για τον τελικό – Πώς θα μετακινηθούν οι οπαδοί

Επικαιροποιημένες οδηγίες για τις ώρες συγκέντρωσης και μετακίνησης των φιλάθλων ενόψει του τελικού του EuroLeague Final Four Athens 2026,εξέδωσε το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού θα συγκεντρωθούν στον σταθμό ΗΣΑΠ «Φάληρο» από τις 17:00, ενώ οι συρμοί με προορισμό το ΟΑΚΑ θα αναχωρήσουν στις 18:00 χωρίς ενδιάμεσες στάσεις. Αντίστοιχα, οι φίλαθλοι της Ρεάλ Μαδρίτης θα συγκεντρωθούν από τις 16:00 στο Παναθηναϊκό Στάδιο και θα μεταφερθούν οργανωμένα με λεωφορεία.

Παράλληλα από την ΕΛΑΣ επισημαίνεται ότι δεν θα επιτραπεί η προσέγγιση στο γήπεδο ή στα σημεία συγκέντρωσης σε κανέναν φίλαθλο που δεν διαθέτει προσωποποιημένο εισιτήριο και πρωτότυπο δελτίο ταυτότητας ή διαβατήριο, με τα στοιχεία να πρέπει να ταυτίζονται πλήρως με εκείνα του εισιτηρίου.

Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση:

«Ενόψει της διεξαγωγής του τελικού αγώνα του Final Four της EuroLeague 2026, την Κυριακή 24 Μαΐου 2026 και ώρα 21:00 στο Ο.Α.Κ.Α. «TELEKOM CENTER ATHENS», και σε συνέχεια του από 21-05-2026 Δελτίου Τύπου σχετικά με τα μέτρα τάξης, ασφάλειας και τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις της διοργάνωσης, από το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας ανακοινώνονται επικαιροποιημένες ώρες συγκέντρωσης και μετακίνησης των φιλάθλων.

Υπενθυμίζεται ότι οι οργανωμένες μετακινήσεις θα πραγματοποιούνται αποκλειστικά μέσω προκαθορισμένων σημείων συγκέντρωσης και συγκεκριμένων διαδρομών, υπό αυστηρή αστυνομική συνοδεία και με πλήρη διαχωρισμό των φιλάθλων ανά ομάδα.

Ειδικότερα:

Οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού θα συγκεντρωθούν στον σταθμό ΗΣΑΠ «Φάληρο» από ώρα 17:00, ενώ οι συρμοί, χωρίς ενδιάμεσες στάσεις, θα αναχωρήσουν στις 18:00 με προορισμό το Ο.Α.Κ.Α..

Οι φίλαθλοι της Real Madrid θα συγκεντρωθούν από ώρα 16:00 στο Παναθηναϊκό Στάδιο, ενώ η μετακίνησή τους προς το Ο.Α.Κ.Α. θα πραγματοποιηθεί οργανωμένα με λεωφορεία.

Επισημαίνεται ότι την Κυριακή 24 Μαΐου 2026 και ώρα 18:00 θα διεξαχθεί ο τελικός αγώνας νέων της διοργάνωσης και, ως εκ τούτου, οι πύλες του Ο.Α.Κ.Α. θα ανοίξουν από ώρα 15:00.

Επισημαίνεται ότι, δεν θα επιτραπεί σε κανέναν φίλαθλο η προσέγγιση τόσο της αθλητικής εγκατάστασης, όσο και των σημείων συγκέντρωσης, αν δεν έχει στην κατοχή του προσωποποιημένο εισιτήριο, καθώς και πρωτότυπο δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου, τα στοιχεία των οποίων θα πρέπει να ταυτίζονται πλήρως με τα στοιχεία που αναγράφονται στο εισιτήριο.

Σε περίπτωση οποιασδήποτε απόπειρας παραβίασης της ανωτέρω διαδικασίας θα απαγορεύεται άμεσα η είσοδος στον χώρο, τα άτομα θα απομακρύνονται και σε βάρος τους θα κινούνται οι προβλεπόμενες από τον νόμο διαδικασίες.

Η Ελληνική Αστυνομία καλεί τους φιλάθλους να προσέλθουν έγκαιρα στα προκαθορισμένα σημεία συγκέντρωσης και να συμμορφώνονται πλήρως με τις υποδείξεις των αστυνομικών δυνάμεων και των διοργανωτών, καθώς και να μην προσεγγίζουν την εγκατάσταση χωρίς τα ανωτέρω δικαιολογητικά, προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή εφαρμογή των μέτρων ασφαλείας και να αποφευχθούν καθυστερήσεις ή φαινόμενα συνωστισμού.

Η εφαρμογή των μέτρων ασφαλείας θα είναι καθολική, αυστηρή και χωρίς εξαιρέσεις.».

Μπαρτζώκας: «Ανεκτίμητη στιγμή να παίζεις σε έναν τελικό – Δεν είμαστε φαβορί»

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας μιλώντας ενόψει του μεγάλου τελικού της Euroleague ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Ρεάλ Μαδρίτης, τόνισε πως η παρουσία των «ερυθρόλευκων» στον τελικό είναι απόλυτα πετυχημένη, ενώ ξεκαθάρισε ότι δεν θεωρεί την ομάδα του φαβορί απέναντι στη «βασίλισσα».

Ο τεχνικός του Ολυμπιακού στάθηκε στη σημασία ενός τελικού για κάθε προπονητή και παίκτη, υπογραμμίζοντας: «Υπάρχουν στιγμές στις καριέρες μας που είναι ανεκτίμητες. Μια από αυτές είναι να παίζεις σε έναν τελικό, ειδικά απέναντι σε μια μεγάλη ομάδα όπως η Ρεάλ. Θα είναι μια μεγάλη μάχη. Είμαστε ενθουσιασμένοι, αξίζουμε να είμαστε εδώ, όπως και η Ρεάλ».

Αναφερόμενος στις απουσίες της Ρεάλ στη ρακέτα, απέφυγε να δώσει προβάδισμα στον Ολυμπιακό, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Μην περιμένετε να πω ότι είμαστε το φαβορί. Έχουμε πίστη στην ομάδα μας, το ίδιο και η Ρεάλ και αυτό πηγάζει από την ποιότητα και την εμπειρία».

«Δεν χαίρομαι ποτέ όταν βλέπω έναν παίκτη να τραυματίζεται. Η Ρεάλ θα στερηθεί τρεις πολύ σημαντικούς παίκτες. Ποτέ δεν ξέρεις στο μπάσκετ στην τελική ποιος θα είναι ο παράγοντας που θα κρίνει το ματς. Ο Σέρτζιο είμαι σίγουρος πως θα ετοιμάσει κάτι για να καλύψει τις απουσίες, όπως κάποια ζώνη. Είναι έξυπνος και έμπειρος αρκετά για να είναι ανταγωνιστική η ομάδα του. Δεν περιμένουμε σε καμία περίπτωση εύκολο παιχνίδι. Μην περιμένετε να πω ότι είμαστε το φαβορί. Έχουμε πίστη στην ομάδα μας, το ίδιο και η Ρεάλ και αυτό πηγάζει από την ποιότητα και την εμπειρία».

Ο Έλληνας προπονητής επεσήμανε ότι σε έναν τελικό όλα μπορούν να αλλάξουν από μία λεπτομέρεια, ενώ εξέφρασε τη βεβαιότητα πως η Ρεάλ θα παρουσιαστεί απολύτως ανταγωνιστική παρά τα προβλήματα τραυματισμών.

Σε πιο χαλαρό τόνο, αποκάλυψε ότι κατάφερε να κοιμηθεί πριν τον μεγάλο αγώνα, λέγοντας με χιούμορ: «Ναι, κοιμήθηκα. Περίπου εξίμισι ώρες».

Ο Μπαρτζώκας αναφέρθηκε και στη φιλοσοφία του Final Four, εξηγώντας ότι η ιδιαιτερότητα ενός νοκ άουτ αγώνα κάνει τη διοργάνωση μοναδική: «Σε ένα ματς μπορείς να κερδίσεις ή να χάσεις. Αυτή είναι η ομορφιά του Final 4».

Για τη συναυλία των Iron Maiden και αν ο Ολυμπιακός είναι έτοιμος να ανταποκριθεί σε ένα ματς με υψηλότερο σκορ: «Θα είναι ωραία συναυλία, κρίμα που δεν θα μπορέσω να πάω. Δεν ξέρεις ποτέ ένα ματς πώς μπορεί να εξελιχθεί.

Όλοι λέγατε πως παίζει η καλύτερη επίθεση με την καλύτερη άμυνα στον ημιτελικό, αλλά θεωρώ πως η άμυνά μας ήταν κομβική για να κερδίσουμε. Το ματς πήγε σε χαμηλό τέμπο. Ακόμη κι αν παίξουν δύο επιθετικές ομάδες δεν θα λήξει το ματς σίγουρα 100-100.

Αυτό που παίζει ρόλο είναι ο ανθρώπινος παράγοντας, πώς θα διαχειριστούν την πίεση οι παίκτε. Πιστεύω πως είμαστε ευέλικτοι σε διαφορετικά είδη μπάσκετ, το κάναμε μέσα στη χρονιά ακόμη και σε ματς που είχαμε απουσίες. Το θέμα είναι πώς θα αντιδράσεις στο στρες και πώς θα παίξεις το παιχνίδι».

Για το πόσο δύσκολο είναι να ετοιμάσει την ομάδα του για ένα ματς που κρίνει επιτυχία ή αποτυχία και το αν θεωρεί πως ήρθε η ώρα να δούμε σειρές αγώνων: «Η προετοιμασία δεν είναι μόνο η 24ωρη, η ομάδα χτίζεται όλη τη χρονιά. Αν πρέπει να κάνεις κάποιες προσαρμογές έχεις μόνο μια μέρα. Αυτό που μπορεί να κάνεις είναι να στηριχτείς στις αρχές σου, που σε έφεραν ως εδώ.

Φυσικά υπάρχει ατομικό και ομαδικό σκάουτινγκ. Όλοι λέμε τι πιστεύουμε με βάση τι μας συμφέρει. Θεωρητικά ο Ολυμπιακός ως πρώτος στην κανονική περίοδο στα τρία από τα τέσσερα τελευταία χρόνια θα μπορούσε να αποδείξει την ανωτερότητά του σε σειρά αγώνων. Σε ένα ματς μπορείς να κερδίσεις ή να χάσεις. Αυτή είναι η ομορφιά του Final 4, ίσως είναι το πιο σημαντικό διήμερο στο παγκόσμιο μπάσκετ. Χρειάζεσαι και τις συγκυρίες, μομέντουμ, τύχη και υγεία».

«Η όλη κουβέντα για το φαβορί δεν είναι προβοκατόρικη, αλλά είναι απόψεις που δεν μας επηρεάζουν. Και οι δύο ομάδες έχουν πολλή ποιότητα. Κάποιες φορές η πίεση που έχει η γηπεδούχος ομάδα είναι μειονέκτημα. Η Ρεάλ φαίνεται πως έχει δικαιολογίες για να παίξει χωρίς πίεση. Εμείς θέλουμε να κάνουμε το παιχνίδι μας» ανέφερε ο Έλληνας προπονητής, στο φινάλε της συνέντευξης.

Ντόρσεϊ: «Είμαστε έτοιμοι και θα επικεντρωθούμε σε αυτό το παιχνίδι»

Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ είχε δει το περσινό φάιναλ φορ στο Άμπου Ντάμπι από τον πάγκο, αφού δεν πήρε χρόνο τόσο στον ημιτελικό με τη Μονακό όσο και στον «μικρό» τελικό με τον Παναθηναϊκό.

Τον περασμένο Σεπτέμβριο, στο Σούπερ Καπ, στη Ρόδο, ο γκαρντ του Ολυμπιακού είχε δηλώσει πως τότε, στο Άμπου Ντάμπι, αισθάνθηκε τόσο άσχημα που δεν είχε πρωταγωνιστικό ρόλο, και αποφάσισε να δουλέψει σκληρά, για να μην του ξανασυμβεί ποτέ. Και έτσι κι έγινε! Σημείωσε 15 πόντους σε περίπου 18 λεπτά χθες (22/5) στον ημιτελικό με τη Φενερμπαχτσέ και μετρά αντίστροφα για τον τελικό με τη Ρεάλ Μαδρίτης, την Κυριακή

(24/5, 21:00), στο T-Center, στην Αθήνα, με στόχο το 4ο ευρωπαϊκό του Ολυμπιακού. Τι άλλαξε από πέρυσι με φέτος για τον Τάιλερ Ντόρσεϊ που διανύει την καλύτερη σεζόν της καριέρας του; «Έχει να κάνει με τη δουλειά. Χρειάζονται χρόνια για να φτάσεις σε αυτό το σημείο. Ήταν η στιγμή μου φέτος και ευχαριστώ τον coach γιατί περιμέναμε πως και πως αυτή τη στιγμή,» δήλωσε στη συνέντευξη Τύπου πριν τον τελικό με τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Αναλυτικά, ο Τάιλερ Ντόρσεϊ δήλωσε πριν τον τελικό του Ολυμπιακού με τη Ρεάλ Μαδρίτης:

«Καλημέρα. Είναι συναρπαστικό που θα παίξω αυτό το παιχνίδι. Είναι ευλογία, τεράστια ευκαιρία, μπροστά στους οπαδούς μας στην Ελλάδα. Είμαστε έτοιμοι και θα επικεντρωθούμε σε αυτό το παιχνίδι αύριο».

Για την προετοιμασία του σε σχέση με άλλα χρόνια: «Δεν νομίζω ότι αλλάζουν πολλά. Έχουμε παίξει αντίπαλοι τόσο πολλά χρόνια, ξέρουμε από τακτικής απόψεως τι να κάνουμε. Έχει να κάνει με το πως θα προετοιμαστούμε και τις προσαρμογές που θα κάνουμε».

Που άλλαξε μέσα σε ένα χρόνο και είναι βασικός: «Πιστεύω ότι τίποτε δεν άλλαξε. Ήταν μία τεράστια μοναδική ευκαιρία. Αυτές τις στιγμές περιμένουμε. Έχει να κάνει με τη δουλειά. Χρειάζονται χρόνια για να φτάσεις σε αυτό το σημείο. Ήταν η στιγμή μου φέτος και ευχαριστώ τον coach γιατί περιμέναμε πως και πως αυτή τη στιγμή».

Σκαριόλο για τον τελικό Euroleague: «Ο Ολυμπιακός άξιζε την πρώτη θέση, πρέπει να δώσουμε το 100%»

Με σεβασμό προς τον Ολυμπιακό και πίστη στις δυνατότητες της Ρεάλ Μαδρίτης εμφανίστηκε ο Σέρτζιο Σκαριόλο στη συνέντευξη Τύπου ενόψει του τελικού της EuroLeague στο T-Center (24/05, 21:00).

Ο Ιταλός τεχνικός στάθηκε στην πορεία της ομάδας του μέσα στη σεζόν, χαρακτήρισε τον Ολυμπιακό «δυνατό αντίπαλο», ενώ αναφέρθηκε και στην κατάσταση του Ουσμάν Γκαρούμπα, τονίζοντας ότι αναμένονται νεότερα από τη Ρεάλ μετά τις ιατρικές εξετάσεις του παίκτη. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η ομάδα του πρέπει να παρουσιαστεί πνευματικά έτοιμη και απόλυτα συγκεντρωμένη στο μεγαλύτερο παιχνίδι της χρονιάς.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Σκαριόλο:

«Είμαστε χαρούμενοι που είμαστε εδώ, έχουμε απαιτήσεις από τον εαυτό μας. Είμαστε εδώ για έναν λόγο, επειδή μεγαλώνουμε και γινόμαστε καλύτεροι μέσα στη σεζόν. Ο Ολυμπιακός άξιζε την πρώτη θέση που πήρε, θα είναι δυνατός αντίπαλος».

Για το ότι έφτασαν ως τον τελικό: «Οι ημιτελικοί είναι ημιτελικοί, ο τελικός είναι τελικός. Έχεις μία ημέρα να προετοιμαστείς. Πρέπει να μην παραφορτώσεις τους παίκτες με πληροφορίες. Κατά τη διάρκεια της σεζόν προετοιμάζαμε διαρκώς παιχνίδια. Σε επίπεδο συλλόγων έχεις χρόνο να χτίσεις. Με την Εθνική πρέπει να τα κάνεις όλα σε σύντομο χρονικό διάστημα. Το μπάσκετ είναι η δουλειά μας και απολαμβάνουμε να το κάνουμε».

Για τον Γκαρούμπα: «Δεν έχω περαιτέρω ενημέρωση για τον Ουσμάν (σσ Γκαρούμπα). Κάνει τεστ. Μοιάζει άσχημος τραυματισμός. Όταν η ομάδα θα έχει ενημέρωση θα την ανακοινώσει. Είμαστε σε καλή πνευματική κατάσταση.

Έχουμε δουλέψει πολύ όλη τη χρονιά για να συμμετάσχουμε στο πιο σημαντικό μονό παιχνίδι της σεζόν. Θέλουμε να είμαστε ανταγωνιστικοί, να βρούμε τι μπορούμε να κάνουμε, να χρησιμοποιήσουμε τα όπλα μας. Προφανώς με σεβασμό στον αντίπαλο. Είναι δυνατοί. Δεν παίζεις τελικό EuroLeague κάθε χρόνο. Αν είσαι εκεί και ανταγωνίζεσαι, τότε έχεις ευκαιρία».

Για το αν θα αισθάνονται αποτυχημένοι σε πιθανή ήττα στον τελικό: «Πρέπει να επικεντρωθούμε στη δική μας προετοιμασία, όπως εγώ στη δική μου προετοιμασία. Προφανώς θα είμαστε χαρούμενοι αν νικήσουμε στον τελικό. Δεν θα αισθανόμαστε αποτυχημένοι, όπως σωστά είπατε, αν ηττηθούμε. Υπάρχουν 18 ομάδες που ξεπεράσαμε και απομένουν δύο.

Έχει να κάνει με το να δίνεις το 100% σου και να ελέγχεις τα συναισθήματα σουτ. Τη Δευτέρα το πρωί, ο ήλιος θα ανατείλει και οι άνθρωποι θα προετοιμάζονται για τις δουλειές του. Πρέπει να βγούμε στο γήπεδο ξέροντας ότι μπορούμε να δώσουμε το 100%. Εάν το κάνουμε, θα δούμε αν θα νικήσουμε. Η ιστορία της Ρεάλ δεν σταματάει και δεν αρχίζει εδώ. Είμαστε αφοσιωμένοι».

Για το αν θα προσπαθήσει να επιχειρήσει κάτι διαφορετικό στο παρκέ: «Στο τέλος της ημέρας, θα είναι 12 εναντίον 12. Η ατμόσφαιρα προφανώς θα είναι εκπληκτική για τον Ολυμπιακό. Δεν μπορούμε να ξέρουμε πως θα παίξουμε. Μπορεί να δημιουργήσει πίεση και υποχρεωτική νίκη στον αντίπαλο αυτό. Θα επικεντρωθούμε στο μπάσκετ μας και να δώσουμε τον καλύτερο μας εαυτό».

Χεζόνια: «Δύο ιστορικοί γίγαντες συναντώνται ξανά»

Στην πνευματική ετοιμότητα που πρέπει να δείξει η Ρεάλ απέναντι στον Ολυμπιακό στάθηκε ο Μάριο Χεζόνια, μία ημέρα πριν από τον μεγάλο τελικό της EuroLeague στο Telekom Center Athens.

Ο Κροάτης φόργουορντ αναφέρθηκε στις δυσκολίες που έχουν προκύψει στη φροντ λάιν της Ρεάλ λόγω τραυματισμών, τονίζοντας ωστόσο ότι η ομάδα του καλείται να βρει λύσεις σε ένα παιχνίδι χαρακτήρα «do or die». Παράλληλα, έκανε λόγο για μία αναμέτρηση ανάμεσα σε «δύο ιστορικούς γίγαντες» του ευρωπαϊκού μπάσκετ.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Χεζόνια:

«Είμαστε χαρούμενοι που είμαστε εδώ. Δεν έχω πολλά να πω».

Για τους τραυματισμούς στη θέση “ 5” της Ρεάλ: «Προφανώς με μερικές ατυχίες του ρόστερ πρέπει να βρούμε τον τρόπο. Είναι do or die. Πρέπει να προετοιμαστούμε, όπως σε όλη την κανονική περίοδο».

Για την πνευματική προετοιμασία της Ρεάλ ενόψει τελικού: «Η νοοτροπία μας δεν πρέπει να έχει περισπασμούς. Πρέπει να συνεχίζουμε να πιστεύουμε και να προσπαθούμε. Η νοοτροπία μου είναι ότι δύο ιστορικοί γίγαντες συναντώνται ξανά. Γνωριζόμαστε πολύ καιρό, οι προπονητές γνωρίζονται πολύ καιρό».https://www.eleftherostypos.gr/