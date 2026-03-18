Φορολογικές δηλώσεις: Πώς να αποφύγετε λάθη που κοστίζουν

Οι κρίσιμοι κωδικοί για τις φορολογικές δηλώσεις – Oδηγός της ΑΑΔΕ με ερωτήσεις και απαντήσεις

Τις παγίδες στις φορολογικές δηλώσεις καλούνται να προσέξουν φέτος πάνω από 8 εκατ. φορολογούμενοι καθώς θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά τη συμπλήρωση των νέων κωδικών.

Πριν υποβάλλουν τις δηλώσεις οι φορολογούμενοι θα πρέπει να ελέγξουν τους κωδικούς του εντύπου Ε1 που αφορούν εισοδήματα, δαπάνες, προστατευόμενα τέκνα, φοιτητές, φιλοξενούμενους, ασφαλιστικές εισφορές και δωρεές προκειμένου να περιορίσουν το τελικό ποσό του φόρου ή να αποφύγουν έξτρα επιβαρύνσεις.

Πώς συμπληρώνω τον πίνακα 6.9 (ενοίκιο κύριας κατοικίας) όταν υπάρχουν περισσότεροι από τρεις εκμισθωτές;

Η ΑΑΔΕ παρέχει έναν αναλυτικό οδηγό που εστιάζει στα κρίσιμα πεδία για τους φορολογούμενους, όπως την αναγραφή των ακινήτων, τον τρόπο διαχείρισης των προ-συμπληρωμένων στοιχείων, την αποτύπωση των φιλοδωρημάτων και των αναδρομικών εισοδημάτων, τη φιλοξενία ή δωρεάν παραχώρηση κατοικίας, τα προστατευόμενα τέκνα, την αμφισβήτηση του ελάχιστου καθαρού εισοδήματος και τις εκπτώσεις για την πληρωμή του φόρου.

Οι οδηγίες για τις φορολογικές δηλώσεις

1. Πώς θα συμπληρώσω στον πίνακα 5.1 την ιδιοκατοίκηση;

Επιλέγοντας το πλαίσιο της διεύθυνσης των κατοικιών, ανοίγει υποπίνακας στον οποίο δίνεται η δυνατότητα επιλογής εμφάνισης είτε της περσινής εικόνας δήλωσης ακινήτων είτε της εικόνας του Ε9.

Δηλώνετε όποια ακίνητα ιδιοκατοικείτε, τα χαρακτηρίζετε ανάλογα (κύρια – 1η δευτερεύουσα – 2η δευτερεύουσα – λοιπές – αυτοτελείς βοηθητικοί χώροι), τα καταχωρείτε και τέλος επιλέγετε «Μεταφορά στη Δήλωση».

Για την περίπτωση βοηθητικών χώρων που δεν βρίσκονται στην ίδια οικοδομή με την κύρια ή τις δευτερεύουσες κατοικίες, η επιφάνεια και η διεύθυνσή τους συμπληρώνονται στα αντίστοιχα πεδία της κύριας ή των δευτερευουσών κατοικιών. Επιπρόσθετα, για τη δήλωση χρήσης αυτοτελών βοηθητικών χώρων χωρίς στοιχεία κύριας ή δευτερεύουσας κατοικίας, η επιφάνεια συμπληρώνεται στο πεδίο των βοηθητικών χώρων και στη χρήση επιλέγεται αυτοτελείς βοηθητικοί χώροι.

Στην περίπτωση που δεν εμφανίζονται τα ακίνητα που θέλετε να δηλώσετε, θα επιλέξετε εισαγωγή νέου ακινήτου και θα καταχωρήσετε όλα τα στοιχεία του ακινήτου.

2. Έχω αλλάξει κύρια κατοικία μέσα στο 2025, πώς το δηλώνω;

Θα επιλέξετε το πλαίσιο της διεύθυνσης της κύριας κατοικίας για να εισαγάγετε και τα στοιχεία της άλλης κατοικίας, θα τη χαρακτηρίσετε, θα την καταχωρήσετε και θα επιλέξετε «Μεταφορά στη Δήλωση». Τέλος, θα επιλέξετε την τελευταία κύρια κατοικία και ξανά «Μεταφορά στη Δήλωση». Τα στοιχεία της τελευταίας κύριας κατοικίας θα εμφανισθούν στον πίνακα 5.1α, ενώ το ποσό της αντικειμενικής δαπάνης της άλλης κύριας κατοικίας, θα μεταφερθεί στον κωδικό 707 για τον υπόχρεο και 708 για τον/τη Σύζυγο. Χρειάζεται προσοχή στα μηνύματα που εμφανίζονται κατά την εισαγωγή των στοιχείων των ακινήτων.

3. Πώς μπορώ να τροποποιήσω τα στοιχεία ενός ακινήτου;

Εφόσον δεν συμφωνείτε με τα στοιχεία των ακινήτων, όπως αυτά εμφανίζονται, θα πρέπει να τα διαγράψετε και να τα εισαγάγετε ως νέα ακίνητα με τα σωστά στοιχεία. Οι αλλαγές αυτές αφορούν αποκλειστικά στη συμπλήρωση της δήλωσης Ε1 και δεν επηρεάζουν την περιουσιακή σας εικόνα.

4. Πώς θα συμπληρώσω τον πίνακα της ιδιοκατοίκησης όταν έχω μισθωμένη δευτερεύουσα κατοικία;

Στον πίνακα 5.1. επιλέγοντας το πλαίσιο της διεύθυνσης δευτερεύουσας κατοικίας, θα καταχωρήσετε τα στοιχεία της κατοικίας, θα τη χαρακτηρίσετε και θα επιλέξετε «Μεταφορά στη Δήλωση».

ΠΡΟΣΟΧΗ: θα πρέπει να επιλέξετε στον κωδικό 207 ή 209 την ένδειξη «μισθωμένη».

5. Πώς συμπληρώνω τον πίνακα 6.9 (ενοίκιο κύριας κατοικίας) όταν υπάρχουν περισσότεροι από τρεις εκμισθωτές;

Στον υποπίνακα του κωδικού 801 συμπληρώνετε τους ΑΦΜ των εκμισθωτών και το ποσό του ετήσιου ενοικίου που αντιστοιχεί στον καθένα. Εάν οι εκμισθωτές είναι περισσότεροι από τρεις, στις δύο πρώτες σειρές συμπληρώνονται οι δύο εκμισθωτές με τα μεγαλύτερα ποσοστά ιδιοκτησίας και τα ποσά ετήσιου ενοικίου και στην επόμενη σειρά στον κωδικό 815 το ποσό που καταβλήθηκε μέσα στο 2025 συνολικά στους υπόλοιπους εκμισθωτές, χωρίς να εμφανίζονται το ονοματεπώνυμο και ο ΑΦΜ τους.

6. Πώς θα συμπληρώσω τη δήλωσή μου όταν είμαι φιλοξενούμενος;

Σε περίπτωση φιλοξενίας, συμπληρώστε στον υποπίνακα του κωδικού 801 τον ΑΦΜ του προσώπου που σας φιλοξενεί, την επιφάνεια σε τ.μ., τον αριθμό παροχής ρεύματος της οικίας και τους μήνες φιλοξενίας.

Εάν το πρόσωπο που σας φιλοξενεί έχει ήδη υποβάλει φορολογική δήλωση και δεν έχει δηλώσει τη φιλοξενία, θα πρέπει να προηγηθεί η υποβολή τροποποιητικής δήλωσης για να σας συμπεριλάβει στους φιλοξενούμενους.

7. Πώς θα συμπληρώσω στη δήλωσή μου ότι φιλοξενώ φυσικά πρόσωπα υπόχρεα σε δήλωση;

Στον κωδικό 007-008 ανοίγει υποπίνακας στον οποίο συμπληρώνετε τον ΑΦΜ του προσώπου που φιλοξενείτε, την επιφάνεια σε τ.μ., τον αριθμό παροχής ρεύματος της οικίας και τους μήνες που το φιλοξενήσατε.

8. Πώς δηλώνεται η δωρεάν παραχώρηση κατοικίας μέχρι 200 τ.μ. από γονέα σε παιδί και αντίστροφα;

Αυτός που το παραχωρεί το δηλώνει μόνο στο Ε2 σαν δωρεάν παραχώρηση.

Αυτός που το κατοικεί το δηλώνει στον πίνακα 5.1α επιλέγοντας τον κωδικό 203 (δωρεάν παραχωρημένη κατοικία) και συμπληρώνει υποχρεωτικά τον ΑΦΜ του παραχωρητή. Γενικά, το τεκμαρτό εισόδημα που απαλλάσσεται αφορά δωρεάν παραχώρηση μιας κύριας κατοικίας επιφάνειας μέχρι 200 τ.μ. από γονείς σε παιδιά και αντίστροφα, προς ανιόντες (παππούδες, γιαγιάδες κ.λπ.) και προς κατιόντες (παιδιά, εγγόνια κ.λπ.) εξ αίματος και εξ αγχιστείας.

9. Είναι υποχρεωτική η συμπλήρωση του Αριθμού Δήλωσης Μίσθωσης για κατοικία που ενοικιάζω (κύρια κατοικία, δευτερεύουσα, για τέκνα που σπουδάζουν);

Στον πίνακα 6, στις στήλες των πινάκων των περιπτώσεων 9, 10 και 11, με τίτλο «Αριθμός Δήλωσης Μίσθωσης» συμπληρώνεται ο αριθμός της Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας της αντίστοιχης σύμβασης μίσθωσης, εφόσον υπάρχει.

10. Δεν συμφωνώ με τα στοιχεία που είναι προ-συμπληρωμένα στους κωδικούς των εισοδημάτων και των παρακρατούμενων φόρων. Τι πρέπει να κάνω;

Η προ-συμπλήρωση έγινε με βάση τα αρχεία της Υπηρεσίας μας που προέκυψαν από την επεξεργασία των ηλεκτρονικά υποβληθεισών βεβαιώσεων αποδοχών ή συντάξεων ή αμοιβών από εργοδότες και φορείς, βάσει των Α.1101/2019, Α.1099/2019 και A.1195/2025, όπως ισχύουν.

Επικοινωνήστε με τον εργοδότη ή φορέα και σε περίπτωση λανθασμένης υποβολής, θα πρέπει ο εργοδότης ή φορέας να υποβάλει ηλεκτρονικά εκ νέου το αρχείο με τα σωστά στοιχεία βεβαίωσης. Σε περίπτωση που ο εργοδότης υποβάλλει εκ νέου αρχείο βεβαιώσεων, θα προ-συμπληρωθούν τα νέα στοιχεία.

11. Έχω εισπράξει βάσει δικαστικής απόφασης εισοδήματα που αφορούν προηγούμενα έτη και τόκους. Πώς θα τα δηλώσω;

Τα εισοδήματα των προηγούμενων ετών θα δηλωθούν με τροποποιητική δήλωση στην αρμόδια υπηρεσία στα έτη που αφορούν. Οι τόκοι θα δηλωθούν στο έτος που εισπράχθηκαν στους αντίστοιχους κωδικούς του πίνακα 4Δ1.

12. Έχω εισπράξει αναδρομικά συντάξεων. Πώς θα τα δηλώσω;

Από το φορολογικό έτος 2015 και εφεξής οι δηλώσεις αναδρομικών υποβάλλονται ηλεκτρονικά επιλέγοντας το αντίστοιχο έτος υποβολής δήλωσης, π.χ. για το φορολογικό έτος 2017 θα επιλέξετε ως έτος υποβολής δήλωσης το έτος 2018. Στη συνέχεια, επιλέγετε Τροποποιητική Δήλωση και Δήλωση Αναδρομικών Ε1. Αφού εμφανιστούν οι κωδικοί συμπληρωμένοι με τα νέα ποσά, υποβάλετε οριστικά τη δήλωση (εμπρόθεσμα μέχρι 31/12/2026). Τα αναδρομικά των προηγούμενων ετών θα δηλωθούν με τροποποιητική δήλωση στην αρμόδια υπηρεσία στα έτη που αφορούν.

13. Είμαι μισθωτός και έχω εισπράξει εντός του 2025 ποσά ως φιλοδωρήματα. Με ποιον τρόπο θα τα δηλώσω;

Στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2025 δηλώνονται τα φιλοδωρήματα που έλαβαν μισθωτοί εντός του 2025 έως του ποσού των 300 ευρώ μηνιαίως, ανεξαρτήτως εάν αυτά λαμβάνονται μέσω της επιχείρησης ή απευθείας. Τα ποσά αυτά, μέχρι του ποσού των 300 ευρώ μηνιαίως, προσυμπληρώνονται, εφόσον υπάρχει ηλεκτρονική πληροφόρηση, στους κωδικούς 691-692 του Πίνακα 6 του εντύπου Ε1. Σε διαφορετική περίπτωση, καταχωρούνται στους κωδικούς 689-690 του ίδιου Πίνακα. Τα φιλοδωρήματα άνω του ποσού των τριακοσίων (300) ευρώ μηνιαίως εξακολουθούν να αποτελούν πρόσθετες αποδοχές για τον μισθωτό, οι οποίες φορολογούνται με την παρ. 1 του άρθρου 15 ΚΦΕ.

14. Tο τέκνο μου συμπλήρωσε τα 18 έτη και είναι εξαρτώμενο μέλος στη δήλωσή μου. Πρέπει να αποκτήσει δικό του ΑΦΜ;

Τα ενήλικα τέκνα θα πρέπει να διαθέτουν προσωπικό ΑΦΜ προκειμένου να τα συμπεριλάβετε ως εξαρτώμενα μέλη στη δήλωσή σας.

15. Το εξαρτώμενο τέκνο μου έχει εντός του 2025 εισόδημα από μισθούς-συντάξεις. Πρέπει να υποβάλει δήλωση;

Τα εξαρτώμενα τέκνα του Πίνακα 8.1, εφόσον απέκτησαν εισόδημα από μισθούς-συντάξεις, ανεξαρτήτως ποσού, θα πρέπει να υποβάλουν δήλωση και μάλιστα η υποβολή της δήλωσής τους θα πρέπει να προηγηθεί χρονικά της δήλωσης του υπόχρεου γονέα.

16. Πώς μπορεί να αμφισβητηθεί το ελάχιστο καθαρό ποσό εισοδήματος για περιπτώσεις που δεν εμπίπτουν στους αντικειμενικούς λόγους αμφισβήτησης;

Ο φορολογούμενος μπορεί να αμφισβητήσει για αντικειμενικούς λόγους το ελάχιστο καθαρό ποσό εισοδήματος, εφόσον συντρέχουν στο πρόσωπό του μία ή περισσότερες από τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην παρ. 3 του άρθρου 28Α ΚΦΕ και στην Α.1055/2024 απόφαση Διοικητή ΑΑΔΕ, όπως ισχύει. Για τις περιπτώσεις που δεν εμπίπτουν στους παραπάνω αντικειμενικούς λόγους, ο φορολογούμενος έχει τη δυνατότητα να ζητήσει, σύμφωνα με την παρ. 4 άρθρου 28Α ΚΦΕ, τη διενέργεια ελέγχου του άρθρου 27 του ΚΦΔ για να αποδειχθεί η ακρίβεια της δήλωσής του για εισόδημα μικρότερο του τεκμαρτού συμπληρώνοντας τους κωδικούς 443-444 σε εμπρόθεσμη δήλωση.

17. Τι ποσοστό έκπτωσης δικαιούμαι αν εξοφλήσω εφάπαξ το φόρο μου μέχρι και τις 31/7;

Από το φορολογικό έτος 2024 και εφεξής το ποσοστό έκπτωσης που δικαιούστε, εάν εξοφλήσετε το ποσό του φόρου εφάπαξ μέχρι και τις 31 Ιουλίου (τελευταία εργάσιμη ημέρα Ιουλίου), κλιμακώνεται ανάλογα με τον χρόνο που υποβάλατε τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος. Ειδικότερα, όταν ο φόρος που οφείλεται με βάση την εμπρόθεσμη δήλωση καταβάλλεται μέχρι την καταληκτική ημερομηνία καταβολής της πρώτης δόσης, παρέχεται στο συνολικό ποσό του φόρου και των λοιπών συμβεβαιούμενων με αυτόν οφειλών έκπτωση 4% , εφόσον η δήλωση υποβληθεί μέχρι την 30η Απριλίου, 3%, εφόσον η δήλωση υποβληθεί μέχρι τη 15η Ιουνίου και 2% εφόσον η δήλωση υποβληθεί μέχρι τη 15η Ιουλίου.

18. Υπάρχει υποχρέωση γνωστοποίησης στη Φορολογική Διοίκηση τραπεζικού λογαριασμού (αριθμού IBAN);

Εάν κατά την ηλεκτρονική υποβολή της δήλωσης, με χρήση της διαδικτυακής υπηρεσίας, δεν έχει ήδη γνωστοποιηθεί στη Φορολογική Διοίκηση τραπεζικός λογαριασμός (αριθμός ΙΒΑΝ) και με βάση τη δήλωση προσδιορίζεται πιστωτικό υπόλοιπο και εκδίδεται πράξη με την οποία συνίσταται και βεβαιώνεται απαίτηση για επιστροφή φόρου, εμφανίζεται μήνυμα που ενημερώνει για την υποχρέωση γνωστοποίησής του. Η γνωστοποίηση του αριθμού ΙΒΑΝ πραγματοποιείται με υποβολή ηλεκτρονικής Υπεύθυνης Δήλωσης του δικαιούχου στην ψηφιακή πύλη myAADE στην καρτέλα «Μητρώο και Επικοινωνία» της ΑΑΔΕ.

Κατά την υποβολή της δήλωσης, δίνεται η δυνατότητα μέσω υπερσύνδεσμου στον υπόχρεο να μεταβεί στην αντίστοιχη ηλεκτρονική εφαρμογή, ενώ ο/η Σύζυγος/ΜΣΣ θα εισέλθει σε αυτήν, με τους δικούς του/ης κωδικούς πρόσβασης. Κοινός λογαριασμός δε δύναται να δηλώνεται από περισσότερους από δύο δικαιούχους.