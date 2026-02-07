Φόβοι για ανάφλεξη στο Ιράν: Η Βρετανία έστειλε μαχητικά στη βάση του Ακρωτηρίου στην Κύπρο

Μετακινήσεις δυνάμεων και περιφερειακή ένταση.
Eν μέσω ανησυχιών για ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή από ενδεχόμενα αμερικανικά πλήγματα στο Ιράν η Βρετανία ενισχύει τις αεροπορικές δυνάμεις της στην Κύπρο.
Η κίνηση έρχεται σε μια περίοδο αυξημένης έντασης στη Μέση Ανατολή με τις διπλωματικές προσπάθειες να βρίσκονται σε κρίσιμο σημείο.
Σύμφωνα με δημοσίευμα της βρετανικής εφημερίδας Τhe Times έξι μαχητικά αεροσκάφη τύπου F-35B απογειώθηκαν την Παρασκευή από τη βάση της RAF στο Μάρχαμ του Νόρφολκ με προορισμό την Κύπρο. Στόχος της αποστολής τους είναι η ενίσχυση της άμυνας της βάσης στο Ακρωτήρι και των υπό βρετανική κυριαρχία περιοχών, σε περίπτωση που η κατάσταση στην περιοχή κλιμακωθεί.
Τα F-35B θα προστεθούν στα μαχητικά Typhoon που ήδη σταθμεύουν στο Ακρωτήρι και πραγματοποιούν αποστολές πάνω από το Ιράκ και τη Συρία. Το ίδιο δημοσίευμα αναφέρει ότι η βρετανική κυβέρνηση ανησυχεί πως μια ενδεχόμενη αμερικανική επίθεση κατά του Ιράν θα μπορούσε να πυροδοτήσει μια ευρύτερη περιφερειακή σύγκρουση.
Η ενίσχυση των βρετανικών δυνάμεων στην Κύπρο πραγματοποιείται ενώ τέσσερα μαχητικά Typhoon που βρίσκονταν στο Ακρωτήρι μεταφέρθηκαν στο Κατάρ τον προηγούμενο μήνα, κατόπιν αιτήματος της κυβέρνησης της χώρας, η οποία επικαλέστηκε «αυξανόμενες περιφερειακές εντάσεις». Η εξέλιξη αυτή υπογραμμίζει τη ρευστότητα της κατάστασης στον Κόλπο και τη Μέση Ανατολή γενικότερα.
Παράλληλα, η στρατιωτική κινητικότητα συμπίπτει με τις συνομιλίες που πραγματοποιήθηκαν την Παρασκευή στο Ομάν μεταξύ αντιπροσωπειών των ΗΠΑ και του Ιράν σχετικά με το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, χαρακτήρισε τις συνομιλίες «πολύ καλές», σημειώνοντας ότι θα συνεχιστούν στις αρχές της επόμενης εβδομάδας.
Ωστόσο, προειδοποίησε για «σοβαρές συνέπειες» σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί συμφωνία, ενισχύοντας τις ανησυχίες περί στρατιωτικής κλιμάκωσης. Λίγο αργότερα, ανακοίνωσε την επιβολή δασμών 25% στις εισαγωγές από χώρες που «άμεσα ή έμμεσα» αγοράζουν προϊόντα από το Ιράν.
Σκληρές γραμμές από την Τεχεράνη και προετοιμασίες στο Ισραήλ
Από την πλευρά του Ιράν, ο υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί ξεκαθάρισε ότι το πυραυλικό πρόγραμμα της χώρας δεν αποτελεί αντικείμενο διαπραγμάτευσης.
Μιλώντας στο Al Jazeera, δήλωσε ότι οι πύραυλοι είναι ζήτημα άμυνας και, ως εκ τούτου, «δεν είναι διαπραγματεύσιμοι».
Την ίδια στιγμή, το ισραηλινό ειδησεογραφικό site Ynet μετέδωσε ότι ο αρχηγός της ισραηλινής πολεμικής αεροπορίας Τομέρ Μπαρ και ο επικεφαλής της στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών Σλόμι Μπίντερ είχαν εκτενή συνάντηση, κατά την οποία εγκρίθηκαν και οριστικοποιήθηκαν επιχειρησιακά σχέδια για ενδεχόμενη δράση κατά του Ιράν.
Σύμφωνα με το δημοσίευμα, εάν οι ΗΠΑ προχωρήσουν σε επίθεση, το Ισραήλ ενδέχεται να συμμετάσχει.
Ο ρόλος-κλειδί των βάσεων στην Κύπρο
Η στρατηγική σημασία των βρετανικών βάσεων στην Κύπρο έχει αυξηθεί τα τελευταία χρόνια, καθώς οι εντάσεις στην περιοχή κλιμακώνονται. Το περασμένο καλοκαίρι, το Λονδίνο είχε ήδη ενισχύσει τη στρατιωτική του παρουσία στο νησί, μετά την ανταλλαγή πυραυλικών πληγμάτων μεταξύ Ιράν και Ισραήλ.
Τότε, ο υφυπουργός Άμυνας Λουκ Πόλαρντ είχε αναφέρει ότι περίπου 14 μαχητικά Typhoon στάθμευαν στο Ακρωτήρι, διευκρινίζοντας πάντως ότι το Ηνωμένο Βασίλειο δεν συμμετείχε σε αμερικανικούς βομβαρδισμούς ιρανικών πυρηνικών εγκαταστάσεων.
Πιο πρόσφατα, η Κύπρος φέρεται να αποτέλεσε πιθανό ορμητήριο για επιδρομές της RAF κατά στόχων του Ισλαμικού Κράτους στη Συρία, ενώ ο πρώην ηγέτης των Εργατικών Τζέρεμι Κόρμπιν υποστήριξε ότι η βάση στο Ακρωτήρι χρησιμοποιείται για τη μεταφορά οπλισμού προς το Ισραήλ.
Η κλιμάκωση των στρατιωτικών προετοιμασιών και οι αβέβαιες διπλωματικές εξελίξεις καθιστούν τις επόμενες ημέρες κρίσιμες για τη σταθερότητα της ευρύτερης περιοχής.