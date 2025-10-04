Διεθνή

Γάζα: Στην Αίγυπτο οι διαπραγματεύσεις – Κρίσιμες οι επόμενες ώρες – Η μπάλα στο γήπεδο του Ισραήλ

Από: ΠΚ team

Η Χαμάς απάντησε εν μέρει θετικά στο σχέδιο Τραμπ ο οποίος σχολίασε ότι η παλαιστινιακή οργάνωση είναι έτοιμη για διαρκή ειρήνη και ζήτησε από το Ισραήλ να σταματήσει τους βομβαρδισμούς.

Upd: 4.10.2025, 12:09

Η απάντηση της Χαμάς στο σχέδιο του Τραμπ για τη Γάζα ήταν θετική όσον αφορά την άμεση απελευθέρωση όλων των ισραηλινών ομήρων και τη συνέχεια των διαπραγματεύσεων χωρίς να απεμπολεί το δικαίωμα της αυτοδιάθεσης και την προοπτική παλαιστινιακού κράτους.

Ο Ντόναλντ Τραμπ φάνηκε ικανοποιημένος από την απάντηση της παλαιστινιακής οργάνωσης και ζήτησε από το Ισραήλ να σταματήσει τους βομβαρδισμούς. Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι θα εργαστεί για την υλοποίηση της πρώτης φάσης του σχεδίου, δηλαδή την κατάπαυση για την απελευθέρωση των ομήρων, και έδωσε εντολή στον στρατό να περιορίσει τις επιχειρήσεις στη Γάζα.

Διαβάστε αναλυτικά εδώ  https://www.in.gr/2025/10/04/world/israil-o-netaniaxou-edose-tin-entoli-gia-tin-epithesi-drone-sta-ploia-tou-flotilla-stin-tynisia/

Όλες οι εξελίξεις από το in

