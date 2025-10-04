Γάζα: Στην Αίγυπτο οι διαπραγματεύσεις – Κρίσιμες οι επόμενες ώρες – Η μπάλα στο γήπεδο του Ισραήλ

Η Χαμάς απάντησε εν μέρει θετικά στο σχέδιο Τραμπ ο οποίος σχολίασε ότι η παλαιστινιακή οργάνωση είναι έτοιμη για διαρκή ειρήνη και ζήτησε από το Ισραήλ να σταματήσει τους βομβαρδισμούς

Η απάντηση της Χαμάς στο σχέδιο του Τραμπ για τη Γάζα ήταν θετική όσον αφορά την άμεση απελευθέρωση όλων των ισραηλινών ομήρων και τη συνέχεια των διαπραγματεύσεων χωρίς να απεμπολεί το δικαίωμα της αυτοδιάθεσης και την προοπτική παλαιστινιακού κράτους.

Ο Ντόναλντ Τραμπ φάνηκε ικανοποιημένος από την απάντηση της παλαιστινιακής οργάνωσης και ζήτησε από το Ισραήλ να σταματήσει τους βομβαρδισμούς. Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι θα εργαστεί για την υλοποίηση της πρώτης φάσης του σχεδίου, δηλαδή την κατάπαυση για την απελευθέρωση των ομήρων, και έδωσε εντολή στον στρατό να περιορίσει τις επιχειρήσεις στη Γάζα.

Οι διαδηλώσεις στην Ιταλία φοβίζουν τη Μελόνι

Από τη Γένοβα, την Τεργέστη και τη Ραβέννα στα βόρεια, μέχρι το Σαλέρνο και τον Τάραντα στα νότια, τις τελευταίες εβδομάδες οι λιμενεργάτες σε όλη την Ιταλία έχουν καταφέρει να εμποδίσουν πλοία που πιστεύεται ότι μετέφεραν όπλα για το Ισραήλ, καθώς η αντίθεση στον πόλεμο της χώρας στη Γάζα εντείνεται, γράφει η Άντζελα Τζιουφρίντα στον Guardian.

Η αποφασιστικότητα των λιμενεργατών να μπλοκάρουν τα όπλα και να «παγώσουν» το εμπόριο υπήρξε κρίσιμο συστατικό της φιλοπαλαιστινιακής εξέγερσης στην Ιταλία, καθώς αυξάνεται η πίεση στην ακροδεξιά κυβέρνηση της Τζόρτζια Μελόνι να υιοθετήσει μια πιο αυστηρή στάση κατά του Ισραήλ.

Τουλάχιστον 20 οι νεκροί στη Γάζα μετά την εντολή Τραμπ στο Ισραήλ να σταματήσει τους βομβαρδισμούς

Τουλάχιστον 20 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί από ισραηλινές επιθέσεις σε όλη τη Γάζα από τα ξημερώματα, δήλωσαν νοσοκομειακές αρχές στο Al Jazeera.

Οι επιθέσεις και οι δολοφονίες συνεχίζονται αφότου ο Τραμπ είπε στο Ισραήλ να σταματήσει τους βομβαρδισμούς της Γάζας, μετά τη μερική αποδοχή από τη Χαμάς του σχεδίου 20 σημείων για τον τερματισμό του πολέμου.

«Καταβεβλημένοι και χωρίς βασικές προμήθειες» – Το σύστημα υγείας στη Γάζα φυλλοροεί

Η Ρουθ Τζέιμς, συντονίστρια ανθρωπιστικής βοήθειας της Oxfam για τη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική, η οποία βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο Ντέιρ ελ-Μπαλάχ, στην κεντρική Γάζα, μίλησε για την επιδεινούμενη κατάσταση της υγειονομικής περίθαλψης στην πολιορκημένη περιοχή.

Η Τζέιμς είπε ότι την περασμένη εβδομάδα επισκέφθηκε τρεις κλινικές πρωτοβάθμιας υγειονομικής περίθαλψης στο Ντέιρ ελ-Μπαλάχ, τη Χαν Γιουνίς και το αλ-Μαουάσι, όπου όλο το προσωπικό της είπε «σχεδόν την ίδια ιστορία».

«Ότι ήταν ήδη εντελώς καταβεβλημένοι και δεν μπορούσαν να βρουν αρκετά φάρμακα και αρκετές προμήθειες που χρειάζονταν για να μπορέσουν να θεραπεύσουν άτομα που έρχονταν στην κλινική τους – και αυτό πριν από την εντολή μαζικής αναγκαστικής εκκένωσης από την πόλη της Γάζας που εκδόθηκε στις 9 Σεπτεμβρίου».

Η Τζέιμς είπε ότι οι κλινικές είχαν επίσης προγράμματα που περιέθαλπαν παιδιά κάτω των πέντε ετών και έγκυες και θηλάζουσες γυναίκες που υπέφεραν από σοβαρό οξύ υποσιτισμό.

«Όλες μου ανέφεραν ότι οι αριθμοί αυξάνονται μήνα με το μήνα», πρόσθεσε, σημειώνοντας ότι μια κλινική ανέφερε ότι το 40% των εγκύων γυναικών εκεί έπασχαν από σοβαρό οξύ υποσιτισμό.

Η Τζέιμς υπογράμμισε επίσης ότι ένας συνδυασμός παραγόντων οδηγεί σε τόσο υψηλά επίπεδα πείνας και υποσιτισμού, συμπεριλαμβανομένης της έλλειψης τροφίμων αλλά και της έλλειψης νερού και βασικών υποδομών.

«Μία από τις κλινικές που επισκέφτηκα εξέταζε 1.500 ασθενείς την ημέρα και είχε μία τουαλέτα, μία τουαλέτα εκεί – και δεν ήταν καν ξεχωριστή για άνδρες και γυναίκες», είπε, σημειώνοντας ότι η έλλειψη πρόσβασης σε καθαρό νερό και τουαλέτες έχει ως αποτέλεσμα την εξάπλωση ασθενειών και λοιμώξεων, ιδίως για τις γυναίκες.

WSJ: Διαφωνίες εντός της Χαμάς και προβληματισμός για τον αφοπλισμό που ζητά ο Τραμπ

Παρά την δημόσια ανακοίνωση της κατ’ αρχήν αποδοχής της πρότασης του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας το βράδυ της Παρασκευής, η Χαμάς παραμένει διχασμένη για βασικά ζητήματα όπως ο αφοπλισμός και οι όροι απελευθέρωσης των ομήρων, σύμφωνα με δημοσίευμα της αμερικανικής Wall Street Journal.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, το οποίο επικαλείται Άραβες αξιωματούχους με γνώση των συζητήσεων που γίνονται με τη Χαμάς, ο Χαλίλ αλ-Χάγια, ο επικεφαλής διαπραγματευτής της οργάνωσης, μαζί με άλλους ανώτερους αξιωματούχους, υποστηρίζουν την αποδοχή του σχεδίου του Τραμπ.

Ο Ιζ αλ-Ντιν αλ-Χαντάντ, ο στρατιωτικός διοικητής των Ταξιαρχιών Κασάμ στη Γάζα, φέρεται να δήλωσε στους μεσολαβητές ότι είναι πρόθυμος να παραδώσει πυραύλους και άλλα επιθετικά όπλα στην Αίγυπτο και τον ΟΗΕ, αλλά θέλει να διατηρήσει τα μικρά όπλα για να χρησιμοποιηθούν για αμυντικούς σκοπούς.

Ωστόσο, οι διοικητές της Χαμάς στο έδαφος πιστεύουν ότι οι μαχητές που στρατολογήθηκαν από την έναρξη του πολέμου μπορεί να μην είναι πρόθυμοι να παραδώσουν τα όπλα τους.

Κάποιοι εντός της Χαμάς φαίνεται να επικρίνουν την προθεσμία των 72 ωρών για την επιστροφή των ομήρων στο Ισραήλ, αποκαλώντας την «72ωρη εκεχειρία» και όχι μια γνήσια ειρηνευτική συμφωνία.

Οι μεσολαβητές που αναφέρονται στο ρεπορτάζ της WSJ αναφέρουν ότι οι στρατιωτικοί ηγέτες της Χαμάς θα επιμείνουν ότι οποιαδήποτε απελευθέρωση των ομήρων πρέπει να συνδέεται με ένα σαφές χρονοδιάγραμμα για την αποχώρηση του Ισραήλ από τη Λωρίδα της Γάζας, ένας όρος που περιλαμβάνεται επίσης στην ανακοίνωση της Χαμάς την Παρασκευή.

Το Ισραήλ στοχεύει αμάχους που επέστρεφαν στον δρόμο Al Nasr στην Πόλη της Γάζας

Δύο παιδιά πέθαναν από πείνα στη Γάζα το τελευταίο 24ωρο

Ακόμα δύο παιδιά πέθαναν από πείνα στη Γάζα το τελευταίο 24ωρο. Ο συνολικός αριθμός των νεκρών από τον λιμό έχει φτάσει τους 459, ανάμεσά τους 154 παιδιά.

Μητσοτάκης: «Σημαντικό βήμα προόδου η δήλωση Χαμάς» – Καμία αναφορά στους 27 Έλληνες απαχθέντες

Με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, αναφέρεται στις εξελίξεις στο μέτωπο της Γάζας, χαρακτηρίζοντας την απάντηση της Χαμάς στο σχέδιο του Ντόναλντ Τραμπ ως «σημαντικό βήμα προς τα εμπρός».

Παράλληλα, ο πρωθυπουργός τονίζει την ανάγκη για άμεση απελευθέρωση όλων των ομήρων και τον τερματισμό των εχθροπραξιών στην περιοχή. Ωστόσο, δεν κάνει καμία αναφορά στους 27 Έλληνες που συμμετείχαν στον στολίσκο Global Sumud Flotilla και απήχθησαν από τις ισραηλινές δυνάμεις σε διεθνή χωρικά ύδατα.

Συγκρατημένη αισιοδοξία στους Παλαιστίνιους στη Γάζα

Ο ανταποκριτής του Al Jazeera στην κεντρική Γάζα, Χανί Μαχμούντ, μεταφέρει το κλίμα που επικρατεί ανάμεσα στους Παλαιστίνιους μετά τις τελευταίες εξελίξεις:

«Μερικοί άνθρωποι εδώ είναι πολύ επιφυλακτικοί στο να εκφράσουν ενθουσιασμό ή τα αληθινά τους συναισθήματα για το τι συμβαίνει. Έχουν απογοητευτεί τόσες πολλές φορές που έχουν φτάσει σε σημείο να μην το πιστεύουν.

Οι άνθρωποι, αρχικά, ανταποκρίθηκαν με ενθουσιασμό.

Διατηρούν την ελπίδα και προσεύχονται να φτάσουν σε εκείνο το σημείο όπου θα υπάρξει μια δημόσια ανακοίνωση, επειδή αυτό θα τους έδινε μια ανάπαυλα, μια κατάλληλη στιγμή για να θρηνήσουν τις τελευταίες 729 ημέρες – και τον συνεχή εκτοπισμό, το συνεχές τραύμα, τον συνεχή φόβο.

Υπήρχε νωρίτερα οδηγία που έλεγε στον ισραηλινό στρατό να περάσει από επιθετική σε αμυντική επιχείρηση, αλλά τρεις από τις επιθέσεις στη Γάζα σήμερα συνέβησαν αμέσως μετά τη δήλωση αυτή – και αυτό είναι που κάνει τους ανθρώπους ασταθείς σε σχέση με τα αισθήματά τους.

Εν τω μεταξύ, δεν βλέπουμε καμία συγκεκριμένη κίνηση επί του εδάφους όσον αφορά την αποχώρηση από περιοχές που έχουν καταληφθεί από τον ισραηλινό στρατό τις τελευταίες ημέρες».

Χούθι: Τα όπλα μας θα είναι ξανά στη διάθεση της Χαμάς όποτε τα χρειαστεί

Ο Μοχάμεντ αλ-Μπουχάιτι, μέλος του πολιτικού γραφείου των Χούθι, έγραψε σε μια ανάρτηση στο X ότι οι «στρατιωτικές επιχειρήσεις των Χούθι προς υποστήριξη της Γάζας χρησιμεύουν ως διαπραγματευτικό χαρτί για τους Παλαιστίνιους στις διαπραγματεύσεις», μετά τη θετική απάντηση της Χαμάς στο σχέδιο που παρουσίασε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ νωρίτερα αυτή την εβδομάδα.

Ο αλ-Μπουχάιτι απείλησε τις ΗΠΑ, τη Βρετανία και το Ισραήλ, υπενθυμίζοντας ότι «τα όπλο των Χούθι είναι όπλα της Χαμάς και αυτά τα όπλα θα επανενεργοποιηθούν κατόπιν αιτήματός τους».

Ο αξιωματούχος δήλωσε επίσης ότι οι Χούθι δεν θα επιτρέψουν την απομόνωση της Λωρίδας της Γάζας, η οποία «παραμένει στις σκέψεις του λαού της Υεμένης».

Ο Αμπάς χαιρετίζει την απάντηση της Χαμάς και ζητά άμεση κατάπαυση πυρός

Ο πρόεδρος της Παλαιστινιακής Αρχής Μαχμούντ Αμπάς χαιρέτισε την αντίδραση της Χαμάς στο σχέδιο που παρουσίασε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και τις επακόλουθες δηλώσεις του προέδρου που ζητούσαν τον τερματισμό του πολέμου.

Ο Αμπάς δήλωσε ότι η αντίδραση της Χαμάς απαιτούσε από όλα τα μέρη να ενεργήσουν με υπευθυνότητα. Ο Αμπάς επανέλαβε την εκτίμησή του για τις προσπάθειες του Τραμπ και ευχαρίστησε τις αραβικές χώρες που εμπλέκονται στο θέμα.

Σύμφωνα με τον Αμπάς, «Αυτό που έχει σημασία για εμάς τώρα είναι η άμεση δέσμευση για πλήρη κατάπαυση του πυρός, η απελευθέρωση όλων των ομήρων και κρατουμένων, η επείγουσα παράδοση ανθρωπιστικής βοήθειας μέσω οργανισμών του ΟΗΕ, η διασφάλιση της πρόληψης του εκτοπισμού ή της προσάρτησης και η έναρξη της διαδικασίας ανοικοδόμησης».

Ο Παλαιστίνιος πρόεδρος πρόσθεσε επίσης ότι «η κυριαρχία στη Λωρίδα της Γάζας ανήκει στο κράτος της Παλαιστίνης και η σύνδεση μεταξύ της Δυτικής Όχθης και της Λωρίδας της Γάζας πρέπει να επιτευχθεί μέσω των παλαιστινιακών νόμων και των κυβερνητικών θεσμών».

«Έχει έρθει η ώρα για μια διαρκή ειρήνη που να εγγυάται την ασφάλεια και τη δικαιοσύνη για όλους τους λαούς της περιοχής», προστίθεται στην ανακοίνωση.

Ισραηλινά ΜΜΕ: Οι διαπραγματεύσεις πιθανόν θα ξεκινήσουν αύριο στην Αίγυπτο

Αναφέραμε προηγουμένως ότι το Ισραήλ έδωσε εντολή στη διαπραγματευτική του ομάδα να προετοιμαστεί για τις συνομιλίες, ενώ σύμφωνα με αναφορές σε ΜΜΕ εξετάζεται ο κατάλογος των Παλαιστινίων φυλακισμένων που προτίθεται να ανταλλάξει με τους ομήρους.

Σύμφωνα με ισραηλινά ΜΜΕ οι διαπραγματεύσεις θα γίνουν στην Αίγυπτο και είναι πιθανόν να ξεκινήσουν ακόμα και αύριο.

Ισραηλινά ΜΜΕ: Ο Νετανιάχου έκανε σύσκεψη και δεν κάλεσε Σμότριτς και Μπεν Γκβιρ

Μετά την απάντηση της Χαμάς και τη θετική ανταπόκριση του Τραμπ, ο Νετανιάχου κάλεσε έκτακτη σύσκεψη στην οποία δεν προσκάλεσε τους ακροδεξιούς συμμάχους του Μπεζαλέλ Σμότριτς και Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ, σύμφωνα με τους Times of Israel.

Η αφωνία των δύο -λαλίστατων κατά τα άλλα – υπουργών τις τελευταίες ώρες είναι χαρακτηριστική του κλίματος που επικρατεί στο Ισραήλ.

Συνάντηση παλαιστινιακών πρατάξεων στην Αίγυπτο – Στο τραπέζι το μεταπολεμικό σχέδιο για τη Γάζα

Ένας ανώτερος αξιωματούχος της Χαμάς δήλωσε ότι η Αίγυπτος θα οργανώσει μια διάσκεψη για παλαιστινιακές παρατάξεις για να αποφασίσουν για το μεταπολεμικό μέλλον της Λωρίδας της Γάζας.

Η Αίγυπτος θα φιλοξενήσει έναν «ενδοπαλαιστινιακό διάλογο για την παλαιστινιακή ενότητα και το μέλλον της Γάζας, συμπεριλαμβανομένης της διοίκησης της Λωρίδας της Γάζας», δήλωσε ο αξιωματούχος στο AFP.

«Η Χαμάς απαλλάχθηκε από την υποχρέωση να απαντήσει για τη μεταπολεμική Γάζα και το ενδιαφέρον είναι ότι ο Τραμπ το βρήκε θετικό»

Ο Σάμι Αλ-Αριάν, καθηγητής δημοσίων υποθέσεων στο Πανεπιστήμιο Ζαΐμ της Κωνσταντινούπολης, είπε στο Al Jazeera ότι το σχέδιο του Προέδρου Τραμπ περιελάμβανε τα περισσότερα από τα κύρια θέματα των διαπραγματεύσεων για τη Γάζα – όπως η ανταλλαγή Παλαιστινίων κρατουμένων και Ισραηλινών αιχμαλώτων σε αντάλλαγμα για τον τερματισμό του πολέμου, η αποχώρηση του ισραηλινού στρατού, καθώς και η είσοδος ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα και η ανοικοδόμηση του θύλακα.

Τόνισε ότι το μέρος που αφορούσε την αποχώρηση του ισραηλινού στρατού ήταν «πολύ ασαφές» και ήταν το κύριο σημείο συζήτησης στις διαπραγματεύσεις, υπενθυμίζοντας ότι οι περισσότερες από τις συνομιλίες απέτυχαν στο παρελθόν σε αυτό το ζήτημα.

«Ο Τραμπ συμπεριέλαβε επίσης στο σχέδιό του προτάσεις για το μέλλον της Γάζας», δήλωσε ο Αλ-Αριάν, προσθέτοντας ότι η Χαμάς απαλλάχθηκε από την υποχρέωση να εκφέρει γνώμη για το μέλλον της Γάζας λέγοντας ότι θα πρέπει να είναι μια συλλογική παλαιστινιακή απόφαση.

«Το εκπληκτικό είναι ότι ο Τραμπ αγκάλιασε αυτή την απόφαση και θα έλεγα ότι ξέρει τι κάνει».

Ο Νετανιάχου θεωρεί την απάντηση της Χαμάς «αρνητική» αλλά πρέπει να συμμορφωθεί στις εντολές Τραμπ

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου θεωρεί αρνητική την απάντηση της Χαμάς στην πρόταση του Τραμπ, σύμφωνα με το Channel 12, το οποίο επικαλείται πηγές από τον κύκλο του πρωθυπουργού.

«Την θεωρούν κυρίως αρνητική απάντηση», αναφέρει η πηγή. «Ωστόσο, συμφωνούν με τις προσπάθειες του Τραμπ, επειδή δεν βλέπουν άλλη επιλογή».

Το Channel 12, όπως μεταδίδουν οι Times of Israel, αναφέρουν ακόμα ότι ο Νετανιάχου εξεπλάγη από την εξαιρετικά θετική απάντηση του Τραμπ στην «υπό όρους και ασαφή αποδοχή» της πρότασής του από τη Χαμάς.

Ο Νετανιάχου, συμπληρώνει το δημοσίευμα, θέλει να φαίνεται ότι συναινεί με δισταγμό, δεδομένης της αντίθεσης των ακροδεξιών συμμάχων του.

Σε κάθε περίπτωση, αναφέρει το ισραηλινό ΜΜΕ, ο Νετανιάχου θέλει να προχωρήσει γρήγορα με την απελευθέρωση των ομήρων και αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο – ιδιωτικά προς το παρόν – να ξεκινήσει εκ νέου τις επιχειρήσεις.

Ο ισραηλινός στρατός απειλεί τους Παλαιστίνιους να μην επιστρέψουν στην Πόλη της Γάζας

Ο ισραηλινός στρατός εξέδωσε προειδοποίηση προς τους Παλαιστίνιους να μην επιστρέψουν στην Πόλη της Γάζας, χαρακτηρίζοντάς την περιοχή «επικίνδυνη ζώνη μάχης».

«Επείγουσα ανακοίνωση και προειδοποίηση προς όλους τους κατοίκους της Λωρίδας της Γάζας. Η περιοχή που βρίσκεται βόρεια παραμένει μια επικίνδυνη ζώνη μάχης. Η παραμονή σε αυτήν την περιοχή αποτελεί σημαντικό κίνδυνο και ως εκ τούτου η οδός Ρασίντ παραμένει ανοιχτή για να κινηθείτε νότια», δήλωσε εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού στο X.

«Για την ασφάλειά σας, αποφύγετε να επιστρέψετε βόρεια ή να πλησιάσετε περιοχές επιχειρήσεων των δυνάμεων του Στρατού Άμυνας οπουδήποτε στη Λωρίδα – ακόμη και στο νότο της».

Σύμφωνα με ισραηλινά ΜΜΕ δόθηκε εντολή στον στρατό να σταματήσει την επιχείρηση κατάληψης της Πόλης της Γάζας.

Κομισιόν: Η στιγμή αυτή πρέπει να αξιοποιηθεί

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, δηλώνει ότι η αντίδραση της Χαμάς στην πρόταση του σχεδίου του Τραμπ είναι «ενθαρρυντική» και ότι «αυτή η στιγμή πρέπει να αξιοποιηθεί».

«Μια άμεση κατάπαυση του πυρός στη Γάζα και η απελευθέρωση όλων των ομήρων είναι εφικτές», ανέφερε η πρόεδρος της Κομισιόν στο X.

Πρόσθεσε ότι η Ευρώπη θα υποστηρίξει όλες τις προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου και την προώθηση μιας λύσης δύο κρατών, την οποία αποκαλεί «τη μόνη βιώσιμη λύση για την ειρήνη».

Αποκάλυψη CBS: Ο Νετανιάχου έδωσε την εντολή για την επίθεση με drone στα πλοία του Flotilla στην Τυνησία

Δύο Αμερικανοί αξιωματούχοι των μυστικών υπηρεσιών που ενημερώθηκαν για το θέμα δήλωσαν στο CBS News ότι στις 8 και 9 Σεπτεμβρίου οι ισραηλινές δυνάμεις εκτόξευσαν μη επανδρωμένα αεροσκάφη από ένα υποβρύχιο και έριξαν εμπρηστικούς μηχανισμούς στα σκάφη του Global Sumud Flotilla που ήταν αγκυροβολημένα έξω από το λιμάνι Sidi Bou Said της Τυνησίας, προκαλώντας πυρκαγιά.

Η κυβέρνηση της Τυνησίας τότε είχε αρνηθεί ότι η επίθεση στα χωρικά της ύδατα είχε πραγματοποιηθεί από το Ισραήλ, εν μέσω κατακραυγής για την αδράνειά της.

Στη Γάζα κάποιοι πανηγυρίζουν παρά την αβεβαιότητα

Η είδηση της θετικής αποδοχής του Τραμπ στην απάντηση της Χαμάς έβγαλε στον δρόμο Παλαιστίνιους στην κεντρική και νότια Γάζα οι οποίοι πανηγυρίζουν αν και ακόμα υπάρχει ασάφεια σχετικά με το εάν θα υπάρξει εν τέλει εκεχειρία.

Στη βόρεια Γάζα οι βομβαρδισμοί συνεχίζονται με μειούμενη ένταση προς το παρόν. Στον υπόλοιπο θύλακα η πρώτη ερώτηση των ανθρώπων είναι εάν μπορούν να επιστρέψουν στην πόλη της Γάζας, κάτι που προφανώς μέχρι στιγμής δεν έχει απάντηση, αναφέρει ο ανταποκριτής του Al Jazeera από τη Νουσεϊράτ.

Επίσης υπάρχει μεγάλη αγωνία για το εάν το Ισραήλ πράγματι θα επιτρέψει την είσοδο κρίσιμης ανθρωπιστικής βοήθειας καθώς οι άνθρωποι υποφέρουν από λιμό.

Το Ισραήλ ετοιμάζει τον κατάλογο των Παλαιστινίων που σκοπεύει να απελευθερώσει

Αξιωματούχοι άμυνας του Ισραήλ έχουν αρχίσει να εξετάζουν ποιοι Παλαιστίνιοι κρατούμενοι θα μπορούσαν να συμπεριληφθούν στον κατάλογο των κρατουμένων που το Ισραήλ θα συμφωνήσει να απελευθερώσει στο πλαίσιο της διαπραγμάτευσης.

Ο ισραηλινός στρατός σταματά την επιχείρηση κατάληψης της Γάζας αλλά συνεχίζει να σκοτώνει

Η ισραηλινή Haaretz αναφέρει ότι ο ισραηλινός στρατός άλλαξε τις οδηγίες του σε «αμυντική επιχείρηση» και σταματά την επιχείρηση κατάληψης της πόλης της Γάζας.

Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι το Ισραήλ έχει σταματήσει να σκοτώνει Παλαιστίνιους ενώ προετοιμάζεται για διαπραγματεύσεις για την πρώτη φάση της ανταλλαγής ομήρων και φυλακισμένων.

Από τα ξημερώματα έχουν σκοτωθεί 7 Παλαιστίνιοι από ισραηλινούς βομβαρδισμούς.

«Ήταν μια πολύ βίαιη νύχτα, κατά την οποία ο ισραηλινός στρατός πραγματοποίησε δεκάδες αεροπορικές επιδρομές και βομβαρδισμούς πυροβολικού στην πόλη της Γάζας και σε άλλες περιοχές της Λωρίδας, παρά την έκκληση του Τραμπ να σταματήσουν οι βομβαρδισμοί», δήλωσε ο εκπρόσωπος της πολιτικής άμυνας Μαχμούντ Μπασάλ στο πρακτορείο ειδήσεων AFP.

Ο Μπασάλ δήλωσε ακόμα ότι 20 σπίτια καταστράφηκαν σε βομβαρδισμούς κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Ο κατά προσέγγιση χάρτης των ΗΠΑ που περιγράφει το «ειρηνευτικό σχέδιο»

Τη Δευτέρα ο Λευκός Οίκος δημοσίευσε έναν χάρτη της Γάζας στον οποίο αποτυπώνονται οι διάφορες γραμμές αποχώρησης των ισραηλινών στρατευμάτων σε περίπτωση που προχωρήσει το προτεινόμενο σχέδιο του Ντόναλντ Τραμπ.

Αν και ο χάρτης είναι χάρτης κατά προσέγγιση – για παράδειγμα, τα νότια σύνορα της Γάζας με την Αίγυπτο δεν είναι στην πραγματικότητα τόσο ευθύγραμμα όσο απεικονίζεται – μας δίνει μια ιδέα για το τι θα σήμαινε αυτό το ειρηνευτικό σχέδιο για την παλαιστινιακή επικράτεια.

Εάν το ειρηνευτικό σχέδιο ακολουθούσε τα όρια που φαίνονται στον χάρτη του Λευκού Οίκου, η αρχική αποχώρηση του στρατού θα άφηνε τη Γάζα κατεχόμενη κατά 55%.

Η δεύτερη αποχώρηση θα την άφηνε κατεχόμενη κατά 40%.

Και η τελική φάση της αποχώρησης, η οποία θα δημιουργούσε μια «ζώνη ασφαλείας», θα άφηνε περίπου το 15% της Γάζας στην κατοχή του ισραηλινού στρατού

Ο χάρτης δεν αντιστοιχεί απόλυτα στην ανάλυσή του BBC για τις περιοχές υπό διαταγές εκκένωσης ή τις καθορισμένες στρατιωτικοποιημένες ζώνες.

Η δεύτερη εικόνα είναι ο χάρτης του ισραηλινού στρατού, που δείχνει την περιοχή την οποία ο ισραηλινός στρατός αποκαλεί «επικίνδυνη ζώνη μάχης» και καλύπτει περίπου το 80% της Γάζας. Επίσης, εμφανίζεται το τμήμα της νότιας Γάζας που περιγράφεται ως «ανθρωπιστική περιοχή».

Στην απάντησή της η Χαμάς είπε ότι είναι έτοιμη για άμεσες διαπραγματεύσεις που θα αφορούν την πλήρη απόσυρση του ισραηλινού στρατού από τον παλαιστινιακό θύλακα και τη διακυβέρνησή του από ομάδα «Παλαιστίνιων τεχνοκρατών».

Η Ισλαμική Τζιχάντ δηλώνει ότι συμφωνεί με την απάντηση της Χαμάς

Η παλαιστινιακή οργάνωση Ισλαμική Τζιχάντ λέει ότι η δήλωση της Χαμάς εκφράζει επίσης τη θέση άλλων παλαιστινιακών ομάδων.

Η οργάνωση «συμμετείχε υπεύθυνα στις διαβουλεύσεις που οδήγησαν σε αυτήν την απόφαση», ανέφερε μια σύντομη δήλωση στο Telegram.

Η Χαμάς δήλωσε την Παρασκευή ότι είναι έτοιμη να απελευθερώσει τους αιχμαλώτους που κρατούνται στη Γάζα στο πλαίσιο μιας συμφωνίας που πρότεινε ο Τραμπ, αλλά επιθυμεί διαπραγματεύσεις για τις λεπτομέρειες και λόγο στο μέλλον της παλαιστινιακής επικράτειας.

Η διαπραγματευτική ομάδα του Ισραήλ προετοιμάζεται για συνομιλίες

Η διαπραγματευτική ομάδα του Ισραήλ έχει πάρει διαταγή να προετοιμαστεί για την αποστολή αντιπροσωπείας για συνομιλίες σχετικά με την εφαρμογή του ειρηνευτικού σχεδίου του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για τη Γάζα, αναφέρει ο δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας Kan.

Η κίνηση αυτή έρχεται μετά την ανακοίνωση ότι οι ισραηλινές δυνάμεις σταμάτησαν τις επιθετικές επιχειρήσεις στη Γάζα και το γραφείο του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι το Ισραήλ είναι έτοιμο για την «άμεση εφαρμογή του πρώτου σταδίου του σχεδίου του Τραμπ για την άμεση απελευθέρωση όλων των ομήρων».

Το ρεπορτάζ του Kan αναφέρει ότι ισραηλινοί αξιωματούχοι ασφαλείας συντάσσουν έναν κατάλογο Παλαιστινίων κρατουμένων που θα μπορούσαν να απελευθερωθούν σε αντάλλαγμα για τους ομήρους στο πλαίσιο της συμφωνίας.

Το ρεπορτάζ δεν αναφέρει πού πρόκειται να διεξαχθούν οι διαπραγματεύσεις.

Δύο παιδιά σκοτώθηκαν στη σκηνή τους από ισραηλινή επίθεση στη νότια Γάζα

Ο ισραηλινός στρατός πραγματοποίησε επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος σε μια σκηνή στο αλ-Μαουάσι, στη νότια Γάζα, σκοτώνοντας δύο παιδιά και τραυματίζοντας αρκετούς ανθρώπους, αναφέρει το Al Jazeera, επικαλούμενo μια πηγή στο Ιατρικό Συγκρότημα Νάσερ.

Πρόκειται για τους δύο πρώτους επιβεβαιωμένους θανάτους στη Γάζα από τότε που ο Τραμπ έδωσε εντολή στο Ισραήλ να σταματήσει «άμεσα» τους βομβαρδισμούς του θύλακα, αφού η Χαμάς ανταποκρίθηκε θετικά στο ειρηνευτικό σχέδιο.

Το αλ-Μαουάσι χαρακτηρίζεται ως «ανθρωπιστική ζώνη» από το Ισραήλ.