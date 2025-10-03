Mανώλης Χνάρης : «Επιβεβλημένη η λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση της ευλογιάς και την αποζημίωση των κτηνοτρόφων του Δήμου Δυτικής Αχαϊάς»

«Επιβεβλημένη η λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση της ευλογιάς και την αποζημίωση των κτηνοτρόφων του Δήμου Δυτικής Αχαϊάς»

Την άμεση λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση της ευλογιάς και την αποζημίωση των κτηνοτρόφων του Δήμου Δυτικής Αχαϊάς, αιτήθηκε με Κοινοβουλευτική του παρέμβαση του, ο Βουλευτής Ρεθύμνης του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Μανόλης Χνάρης, απευθυνόμενος προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστα Τσιάρα.

Συγκεκριμένα, ο Μ. Χνάρης προέβη στην κατάθεση Κοινοβουλευτικής παρέμβασης – Αναφοράς σε συνέχεια των όσων ανέδειξε σε σχετικό ψήφισμά του το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Δυτικής Αχαΐας.

Ειδικότερα, το Δημοτικό Συμβούλιο επισημαίνει ότι: «Μέχρι στιγμής έχουν εμφανιστεί κρούσματα ευλογιάς σε 117 κτηνοτροφικές μονάδες σε Λακκόπετρα, Λάππα, Μετόχι, Βουπράσιο, Βίδοβα, Σαγαίικα, Λιμνοχώρι, Ράχη και Άραξο ενώ έχουν θανατωθεί περισσότερα από 9.000 ζώα», γεγονός που, όπως αναφέρει, έχει προκαλέσει: «σοβαρές οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις που εξαπλώνονται αλυσιδωτά εκτός από την κτηνοτροφία, στα τοπικά τυροκομεία, στους εργαζόμενους στον τομέα της μεταποίησης και διακίνησης, στις επιχειρήσεις και στα καταστήματα που στηρίζονται στη ρευστότητα της αγροτικής παραγωγής».

Περαιτέρω, ένεκα της ανωτέρω κατάστασης, το Δημοτικό Συμβούλιο αναφέρει ότι: «κυριαρχεί ο φόβος, η ανασφάλεια και η απογοήτευση για το αύριο, ενώ κινδυνεύει να ερημώσει η ύπαιθρος και τα χωριά μας, καθώς οι κτηνοτρόφοι, οι άνθρωποι που κρατούν ζωντανή την αγροτική παραγωγή, βρίσκονται αντιμέτωποι με τον κίνδυνο ολοκληρωτικού αφανισμού».

Στο πλαίσιο αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο ζητάει μεταξύ άλλων:

«i) Την καταβολή έκτακτης οικονομικής βοήθειας στους πληγέντες κτηνοτρόφους για την κάλυψη των βασικών βιοτικών τους αναγκών των οικογενειών, καθώς έμειναν χωρίς εισόδημα

ii) Την άμεση και δίκαιη αποζημίωση στο 100% της πραγματικής ζημιάς των κτηνοτρόφων που έχασαν τα ζώα τους, των ζωοτροφών που είχαν προμηθευτεί και την αναπλήρωση του χαμένου τους εισοδήματος, βάσει του ετήσιου τζίρου τους

iii) Τη χορήγηση μέσω της ΔΥΠΑ μηνιαίου βοηθήματος (αντίστοιχο του επιδόματος ανεργίας) για όσο διάστημα δεν έχουν εισόδημα

iv) Τη σύνταξη και υλοποίηση σχεδίου ανασυγκρότησης του κτηνοτροφικού τομέα, με ειδικά προγράμματα επανεκκίνησης των μονάδων, επιδοτήσεις για την ανασύσταση κοπαδιών και στήριξη της παραγωγής»

Δεδομένου, λοιπόν, ότι τα διαλαμβανόμενα στο ανωτέρω ψήφισμα τεκμηριώνουν εύλογες και δίκαιες ανησυχίες του αγροτικού κόσμου της Δυτικής Αχαϊας, ο Βουλευτής Ρεθύμνης του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής αιτήθηκε για την άμεση δρομολόγηση όλων των αναγκαίων σχετικών ενεργειών, καθώς και για την ενημέρωση της Βουλής.