Global Sumud Flotilla: Ισραηλινό ρεσάλτο σε 3 πλοία της ελληνικής αποστολής – Το πλοίο Mikeno είναι μια ανάσα από τις ακτές της Γάζας

«Η ελληνική κυβέρνηση έχει ευθύνη να εγγυηθεί την ασφάλεια των πληρωμάτων» τονίζει το March to Gaza Greece – Καλεί σε συγκέντρωση στις 10 το πρωί στο ΥΠΕΞ και στις 18:30 στο πάρκο Ελευθερίας

Σε εξέλιξη βρίσκεται η επίθεση του Ισραήλ στον Global Sumud Flotilla που είχε εισέλθει στη «ζώνη υψηλού κινδύνου» στην πορεία του προς τη Γάζα. Λίγο μετά τις 6.23 το πρωί, το Ισραήλ, εισέβαλε στο ελληνικό πλοίο «ΟΞΥΓΟΝΟ», μεταφέροντας το πλήρωμα «σε άγνωστο μέρος παρά τη θέληση τους». Ισραηλινό ρεσάλτο δέχτηκαν και πλοία «Βαγγέλης Πισσίας» και «Ahed Tamimi».

Οι συλληφθέντες μεταφέρονται σε άγνωστη τοποθεσία. 20 πλοία έχουν δεχθεί ρεσάλτο από το ισραηλινό ναυτικό. Περισσότεροι από 220 είναι οι ακτιβιστές που κρατούνται.

Η ισραηλινή επίθεση έγινε γνωστή σε όλο τον κόσμο, προκαλώντας μαζικές διαδηλώσεις, διπλωματική καταδίκη και προειδοποιήσεις για απεργίες.

Δείτε live την πορεία του Global Sumud Flotilla

YouTube thumbnail

March to Gaza Greece: Η ενημέρωση για την αναχαίτιση του πλοίου «Οξυγόνο» – Κάλεσμα για συγκέντρωση στις 10:00 στο ΥΠΕΞ και στις 18:30 στο Πάρκο Ελευθερίας

Το Ισραήλ έχει συλλάβει 201 άτομα από 37 χώρες

Τα πλοία ΟΞΥΓΟΝΟ και Παύλος Φύσσας αναφέρονται ως περικυκλωμένα από τον ισραηλινό στρατό

Το March to Gaza Greece καταγγέλλει την επίθεση στον Global Sumud Flotilla

Αλύγιστοι οι ακτιβιστές – Σχηματίζουν καρδούλες προς όσους παρακολουθούν από τις live κάμερες

Τα μηνύματα των μελών του πληρώματος του «Ahed Tamimi» της ελληνικής αποστολής

Σύμφωνα με το March to Gaza Greece «στις 05:08, ώρα Ελλάδας Χάσαμε την επαφή με το πλοίο «Ahed Tamimi», της ελληνικής αποστολής του Global Sumud Flotilla .

Το πλοίο έχει κατασχεθεί και το πλήρωμα έχει απαχθεί από τον ισραηλινό στρατό, παρά την θέληση του και κατά παράβαση του Διεθνούς Δικαίου και του Δικαίου της Θάλασσας

Απαιτούμε η ελληνική κυβέρνηση να εγγυηθεί την άμεση και ασφαλή επιστροφή του πληρώματος.

Συνεχίζουμε τον αγώνα ενάντια στη γενοκτονία και τον παράνομο αποκλεισμό της Γάζας».

«Μια ανάσα» από τις ακτές τις Γάζας το Mikeno

Ο live tracker δείχνει ότι ένα πλοίο του στόλου βρίσκεται σε απόσταση αναπνοής από τις ακτές της Γάζας, ενώ άλλα 23 πλοία είναι σε λειτουργία.

Το πλοίο – με το όνομα Mikeno – βρίσκεται επί του παρόντος πάρα πολύ κοντά στη Γάζα. Δεν είναι σαφές εάν το πλοίο έχει ήδη αναχαιτιστεί από τις ισραηλινές δυνάμεις μεταδίδει το Αλ Τζαζίρα.

Σύμφωνα με το March to Gaza Greece, «στις 04.20 ώρα Ελλάδας χάσαμε επαφή με το πλοίο «Βαγγέλης Πισσίας» της ελληνικής αποστολής του Global Sumud Flotilla. Το πλοίο έχει κατασχεθεί και το πλήρωμα έχει απαχθεί από τον ισραηλινό στρατό».

Το March to Gaza Greece, απαιτεί «ηελληνική κυβέρνηση να εγγυηθεί την ασφαλή επιστροφή του πληρώματος. Συνεχίζουμε τον αγώνα ενάντια στη γενοκτονία και τον παράνομο αποκλεισμό της Γάζας»

Η στιγμή που φουσκωτό του ισραηλινού στρατού συλλαμβάνει τους ακτιβιστές του Captain Nikos, ανάμεσά τους και την Γαλλίδα Ευρωβουλευτή Ρίμα Χασάν

Στα χέρια των ισραηλινών δυνάμεων βρίσκεται και η ελληνίδα βουλευτής Πέτη Πέρκα η οποία επέβαινε στο «ΟΞΥΓΟΝΟ».

Σε μαγνητοσκοπημένη δήλωσή της λίγο πριν την ισραηλινή επέμβαση στο πλοίο η κ. Πέρκα ανέφερε τα στοιχεία της τονίζοντας: «Αν βλέπετε αυτό το βίντεο έχω απαχθεί».

Στο ίδιο βίντεο ο Ιάσωνας Αποστολόπουλος σημειώνει: «Αν βλέπετε αυτό το βίντεο έχω απαχθεί από τις ισραηλινές ή άλλες συνένοχες δυνάμεις και κρατούμαι παρά τη θέλησή μου. Κάνω έκκληση στους φίλους, την οικογένεια και τους συντρόφους μου να ασκήσουν πίεση στην ελληνική κυβέρνηση για να απαιτήσει την απελευθέρωσή μου και την απελευθέρωση όλων όσων έχουν απαχθεί».

Ανάλογο μήνυμα και από τη Μαρία Δίπλα.

Συνολικά 7 Έλληνες επέβαιναν στο «Οξυγόνο»:

Ευάγγελος Αλέξανδρος Αποστολόπουλος,

Γεώργιος Ιάσων Αποστολόπουλος,

Κλεονίκη Αλεξοπούλου Γιαννακίτσα,

Μαρία Δίπλα,

Πλούταρχος Νικόλαος Βεργης,

Πέτη Πέρκα,

Βασίλειος Ρόνγκας

Tουλάχιστον 26 πλοία εξακολουθούν να πλέουν προς τη Γάζα

Σύμφωνα με τον live tracker του Flottila, τουλάχιστον 26 πλοία εξακολουθούν να πλέουν, προς τη Γάζα με τα πρώτα να σε απόσταση περίπου 50-60 χλμ. από τις ακτές.

«Εγκληματική πράξη πειρατείας» από το Ισραήλ

Η Χανάν Ασράουι, Παλαιστίνια ακτιβίστρια, πολιτικός και πρώην μέλος της εκτελεστικής επιτροπής της Οργάνωσης για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης, δήλωσε ότι το Ισραήλ διαπράττει «εγκληματική πράξη πειρατείας» σε διεθνή ύδατα.

Περιγράφοντας τους ακτιβιστές του στόλου ως «αυτούς τους γενναίους άνδρες και γυναίκες», η Ασράουι δήλωσε ότι αντιστέκονται στη γενοκτονία και τον παράνομο αποκλεισμό της Γάζας από το Ισραήλ.

«Ρισκάρουν τη ζωή τους παρεμβαίνοντας ενεργά [και] δείχνοντας την πραγματική έννοια της αλληλεγγύης [και] της ανθρώπινης ενσυναίσθησης», δήλωσε.

Το Ισραήλ έχει καταλάβει μέχρι στιγμής 19 πλοία

Ισραηλινό ρεσάλτο και στο πλοίο All In

Ισραηλινή επέμβαση έγινε και στο πλοίο All In. Μέχρι στιγμής 16 πλοία έχουν δεχθεί ρεσάλτο από τις ισραηλινές δυνάμεις. Πάνω από 220 είναι οι ακτιβιστές που κρατούνται.

March to Gaza Greece: Η ενημέρωση για την αναχαίτιση του πλοίου «Οξυγόνο» – Κάλεσμα για συγκέντρωση στις 10:00 στο ΥΠΕΞ και στις 18:30 στο Πάρκο Ελευθερίας

Σε ανακοίνωσή του το March to Gaza Greece, «μέλος της διεθνούς αποστολής Global Sumud Flotilla, καταγγέλλουμε με όλη μας τη δύναμη την παρεμπόδιση του στόλου μας και την επίθεση του ισραηλινού στρατού κατοχής στην ελληνική αποστολή. Στις 06.23 ώρα Ελλάδας, το πλοίο «Οξυγόνο» δέχθηκε αναχαίτιση από τις ισραηλινές δυνάμεις σε διεθνή ύδατα κατά παράβαση του δικαίου της θάλασσας.

Η ελληνική κυβέρνηση έχει ευθύνη να εγγυηθεί την ασφάλεια των πληρωμάτων και να λάβει κάθε αναγκαία ενέργεια για την προστασία των Ελλήνων και Ελληνίδων που επιβαίνουν σε αυτά. Το Ισραήλ, μετά από μία ακόμα πράξη πειρατείας, την τρίτη μέσα στο 2025, δεν μπορεί άλλο να αποτελεί στρατηγικό εταίρο της χώρας μας.

Η ενέργεια αυτή δεν είναι μεμονωμένο περιστατικό· αποτελεί συνέχεια μιας πολιτικής ατιμωρησίας και στρατιωτικής κλιμάκωσης που στοχοποιεί πολίτες, ακτιβιστές και κάθε προσπάθεια αντίστασης στην πολιορκία της Γάζας. Το κράτος του Ισραήλ έχει ήδη κληθεί από διεθνείς δικαστικές αρχές να λάβει μέτρα για την αποτροπή ενεργειών που μπορεί να συνιστούν γενοκτονία· παρ’ όλα αυτά συνεχίζει να κλιμακώνει την επιθετικότητα του. Η αναχαίτιση/ του στόλου μας τεκμηριώνει ότι η διεθνής κοινότητα πρέπει να δράσει τώρα — όχι με διαβεβαιώσεις, αλλά με πολιτικές και πρακτικές αποφάσεις που θα βάλουν φρένο στην εξόντωση του Παλαιστινιακού λαού.

Αυτή η επίθεση είναι κομμάτι της πολυώρης απόπειρας τρομοκράτησης και παρεμπόδισης του Global Sumud Flotilla με σειρά πλοίων να έχουν ήδη υποστεί πλήγματα ή αναχαιτίσεις σε διεθνή ύδατα. Η επανάληψη επιθέσεων εναντίον ειρηνικών αποστολών δείχνει σχέδιο και ατιμωρησία.

Απαιτούμε εδώ και τώρα:

Να σταματήσει η συνεργασία σε οικονομικό και στρατιωτικό επίπεδο με το κράτος του Ισραήλ

Να σταματήσει η γενοκτονία — άμεσο πολιτικό πάγωμα κάθε στρατιωτικής κλιμάκωσης που στοχοποιεί αμάχους στην Γάζα.

• Άμεση απελευθέρωση όλων των συλληφθέντων / επιβατών και τερματισμός των παράνομων κρατήσεων.

• Άμεση διεθνής παρέμβαση για να τερματιστεί ο αποκλεισμός και η στρατιωτική εξόντωση του παλαιστινιακού πληθυσμού — όχι προτάσεις, αλλά δεσμεύσεις από κυβερνήσεις και διεθνείς οργανισμούς.

• Πλήρης διαφάνεια και διερεύνηση της αναχαίτισης και των υπευθύνων, με πολιτική και νομική λογοδοσία.

• Φτάνει πια. Δεν θα είμαστε συνένοχοι — είναι ιστορική ντροπή η σύμπλευση της ελληνικής κυβέρνησης με τη γενοκτονία και το κράτος πειρατή. Ο ελληνικός λαός έχει φωνάξει επανειλημμένα «Όχι στο όνομα μας!», έχει αποδείξει πως δεν ταυτίζεται με τις επιλογές της κυβέρνησης. Η πολιτική συνεργασία, η στρατιωτική αρωγή ή οι διπλωματικές συναλλαγές που νομιμοποιούν αυτή τη βία πρέπει να παύσουν άμεσα.

Καλούμε:

• Κράτη, κοινοβούλια και διεθνείς οργανισμούς να σταματήσουν κάθε μορφή νομιμοποίησης και συνεργασίας με την ισραηλινή πολιτική εξόντωσης. Καλούμε την ελληνική κυβέρνηση να κάνει κάθε αναγκαία ενέργεια για την ασφάλεια της ελληνικής αποστολής

• Κινηματικές δυνάμεις, οργανώσεις και πολίτες σε διεθνές δίκτυο αλληλεγγύης να εντείνουν την πίεση: διαδηλώσεις, αποκλεισμοί, καμπάνιες πίεσης σε εκπροσώπους.

• Τα μέσα ενημέρωσης να καλύψουν το γεγονός με συνέπεια και να απαιτήσουν απαντήσεις από τους υπεύθυνους.

Δεν θα σωπάσουμε. Θα ενισχύσουμε την αντίσταση ενάντια στην κατοχή, την πολιορκία και τη γενοκτονική πολιτική. Θα συνεχίσουμε να επιχείρουμε να φτάσουμε στη Γάζα μέχρι ο δολοφονικός αποκλεισμός να τερματιστεί.

Προχωράμε σήμερα, 2 Οκτωβρίου, σε συγκέντρωση στις 10.00 στο υπουργείο Εξωτερικών και στις 18.30 σε συγκέντρωση στο πάρκο Ελευθερίας (μετρό Μέγαρο Μουσικής) και σε πορεία προς την πρεσβεία του Ισραήλ. Διεκδικούμε την άμεση απελευθέρωση των πληρωμάτων και την επιστροφή των πλοίων και του φορτίου τους

Οι ισραηλινές δυνάμεις εισέβαλλαν στο ελληνικό πλοίο «Οξυγόνο», λίγο έξω από την Γάζα. Λίγο μετά τις 6.20, χάθηκε το σήμα του πλοίου. Αναφέρεται ότι οι ισραηλινοί, το περικύκλωσαν και το πλήρωμα παραδόθηκε.

«Το πλοίο Οξυγόνο έχει αναχαιτιστεί από τις ισραηλινές δυνάμεις σε μια πράξη διεθνούς πειρατείας και κατά παράβαση του Διεθνούς Δικαίου και του Δικαίου της Θάλασσας.

Οι σύντροφοι και οι συντρόφισσες μας απαγάγονται αυτή τη στιγμή και μεταφέρονται σε άγνωστο μέρος παρά τη θέληση τους.

Απαιτούμε από την ελληνική κυβέρνηση να εγγυηθεί την άμεση και ασφαλή επιστροφή τους στη χώρα», αναφέρει το March to Gaza Greece

Όταν οι ισραηλινές δυνάμεις ξεκίνησαν την επίθεση του στον Global Sumud Flotilla, οι αντιδράσεις εξαπλώθηκαν σε όλο τον κόσμο, προκαλώντας μαζικές διαδηλώσεις, διπλωματική καταδίκη και απειλές για απεργίες.

Στην Ιταλία – όπου τον περασμένο μήνα πραγματοποιήθηκε γενική απεργία σε υποστήριξη του στόλου – χιλιάδες άνθρωποι βγήκαν στους δρόμους σε πόλεις σε όλη τη χώρα για να υποστηρίξουν τον στόλο.

Συγκεντρώσεις αλληλεγγύης έγιναν επίσης στις Βρυξέλλες, την Αθήνα, το Μπουένος Άιρες, την πόλη του Μεξικού, το Βερολίνο και τη Μαδρίτη, ενώ η ισπανική κυβέρνηση κάλεσε το Ισραήλ να προστατεύσει την ασφάλεια και τα δικαιώματα των ακτιβιστών.

Τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης εκτίμησαν ότι 10.000 διαδηλωτές βγήκαν στους δρόμους της Ρώμης για να υποστηρίξουν τη νηοπομπή, ενώ τα τοπικά τηλεοπτικά δίκτυα έκαναν εικασίες για την τύχη των Ιταλών βουλευτών που βρίσκονταν στο πλοίο.

«Ακόμα κι αν πεθάνω μην ανησυχείς. Άξιζε 100%»

Η μητέρα Αυστραλής που συμμετέχει στην αποστολή δηλώνει ότι δεν θα συγχωρήσει την κυβέρνησή της «αν» η κόρη της πεθάνει στα χέρια του ισραηλινού στρατού, όπως λέει.

Η Δρ Bianca Webb-Pullman είναι μία από τους έξι Αυστραλούς που βρίσκονται στο πλοίο της Global Sumud Flotilla που παρεμποδίστηκε από τις ισραηλινές δυνάμεις στα ανοικτά των ακτών της Γάζας. Σύμφωνα με την Australian Associated Press, το πλοίο της έχει παρεμποδιστεί από τις ισραηλινές δυνάμεις.

Η Webb-Pullman βρίσκεται ακόμα καθ’ οδόν προς τη Γάζα, αλλά καθώς ο κίνδυνος αυξάνεται, έστειλε ένα τελευταίο μήνυμα στη μητέρα της πριν πετάξει το τηλέφωνό της στη θάλασσα.

«Ακόμα και αν πεθάνω, μην ανησυχείς, άξιζε 100%», είπε στη μητέρα της.

Η μητέρα της, Julie Webb-Pullman, συνεχίζει να λαμβάνει ενημερώσεις, αλλά δήλωσε ότι η αντίδραση της αυστραλιανής κυβέρνησης ήταν «κατακριτέα».

«Κανένας γονιός δεν θέλει να δει το παιδί του να πεθαίνει», είπε.

Αν πρέπει να πεθάνει επειδή αυτή η κυβέρνηση δεν κάνει αυτό που πρέπει να κάνει, τότε αυτό είναι μια καταδίκη της κυβέρνησης και δεν θα τους συγχωρήσω.

Ο Guardian, αναφέρει επίσης, επικαλούμενος τον Global Sumud Flotilla ότι ο Αυστραλός Abubakir Rafiq «απήχθη» μετά την αναχαίτιση και την επιβίβαση στο σκάφος στο οποίο επέβαινε, το Spectre.

Τα πλοία του Στόλου της Ανθεκτικότητας συνεχίζουν την πορεία τους

Η απόσταση προς τα χωρικά ύδατα της Γάζας είναι ολοένα και πιο μικρή, μέχρι στιγμής δεν υπάρχει αναφορά για σύλληψη ελληνικού πληρώματος.

Στο ΟΞΥΓΟΝΟ αστειεύονται για τα βρεγμένα τους ρούχα, καθώς τα ισραηλινά πλοία τους χτύπησαν με κανόνια νερού.

Το ΟΞΥΓΟΝΟ έχει και πάλι εικόνα

Φαίνεται Ισραηλινό πλοίο να το σημαδεύει με προβολέα.

Το Ισραήλ έχει συλλάβει 201 άτομα από 37 χώρες

Ο εκπρόσωπος της Global Sumud Flotilla, Σαΐφ Αμπουκεσέκ, δημοσίευσε μια «ενημέρωση αποστολής» σε μια ανάρτηση στο Instagram, επιβεβαιώνοντας ότι οι ισραηλινές δυνάμεις κατοχής έχουν αναχαιτίσει 13 σκάφη στη θάλασσα.

Ο Αμπουκεσέκ ανέφερε ότι στα σκάφη αυτά επέβαιναν περισσότερα από 201 άτομα από 37 χώρες, μεταξύ των οποίων 30 συμμετέχοντες από την Ισπανία, 22 από την Ιταλία, 21 από την Τουρκία και 12 από τη Μαλαισία.

Ανέφερε ότι η «αποστολή της ομάδας συνεχίζεται» παρά την κράτηση και τα σκάφη συνεχίζουν να πλέουν «στη Μεσόγειο για να σπάσουν τον αποκλεισμό της Γάζας».

Τα πλοία ΟΞΥΓΟΝΟ και Παύλος Φύσσας αναφέρονται ως περικυκλωμένα από τον ισραηλινό στρατό

Πάνω στο βίντεο που δείχνει live την διαδρομή του στόλου, υπάρχει μια ένδειξη «IDF surrounded», δηλαδή «περικυκλωμένα από τον ισραηλινό στρατό» για τα δύο πλοία. Η ένδειξη είχε εμφανιστεί και νωρίτερα όμως τα πλοία συνέχισαν κανονικά την πορεία τους.

Χημικά όπλα με έντονη δυσοσμία χρησιμοποιεί το ισραηλινό ναυτικό

Ο ισραηλινός στρατός ψέκασε Αμερικανούς ακτιβιστές με «υγρό κουναβιού» σε διεθνή ύδατα, ένα υγρό που προκαλεί εμετό και δεν ξεπλένεται.

To Πακιστάν καταδικάζει την επίθεση στον στόλο

Με ανακοίνωση του πρωθυπουργού του, «το Πακιστάν καταδικάζει απερίφραστα την άνανδρη επίθεση των ισραηλινών δυνάμεων κατά του στόλου Sumud Gaza, που αποτελείται από 40 πλοία και μεταφέρει πάνω από 450 ανθρωπιστικούς εργαζόμενους από 44 χώρες».

«Ελπίζουμε και προσευχόμαστε για την ασφάλεια όλων όσων έχουν συλληφθεί παράνομα από τις ισραηλινές δυνάμεις και ζητούμε την άμεση απελευθέρωσή τους. Το μόνο τους έγκλημα ήταν να μεταφέρουν βοήθεια στον άτυχο παλαιστινιακό λαό. Αυτή η βαρβαρότητα πρέπει να σταματήσει. Πρέπει να δοθεί μια ευκαιρία στην ειρήνη και η ανθρωπιστική βοήθεια πρέπει να φτάσει σε όσους την έχουν ανάγκη».

Ο Στόλος βρίσκεται 44 ναυτικά μίλια από τη Γάζα

Ο διεθνής στόλος συνεχίζει την πορεία του με το σύνολο του ελληνικού στόλου. Βρίσκεται σε απόσταση μικρότερη των 44 ναυτικών μιλίων.

Το Ισραήλ έχει αναχαιτίσει 13 πλοία έως τώρα

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες το Ισραήλ έχει αναχαιτίσει 13 πλοία με τα υπόλοιπα 30 να πλέουν προς τη Γάζα.

Στο Tracker μπορείτε να παρακολουθείτε την πορεία των πλοίων.

Ο καθηγητής Τάκης Πολίτης αναφέρει πως τα ελληνικά σκάφη συνεχίζουν κανονικά την πορεία τους

Με ανάρτησή του ο Τάκης Πολίτης αναφέρει πως «Τα τέσσερα ελληνικά σκάφη, 7 ώρες μετά την έναρξη της ισραηλινής επίθεσης στο Global Sumud Flotilla, συνεχίζουμε την πορεία μας για την Γάζα, απέχουμε 44 ναυτικά μίλια από τη Λωρίδα της Γάζας, 3.38πμ Πέμπτη 2 Οκτώβρη».

Έκλεισε την ανάρτησή του λέγοντας Γάζα ερχόμαστε.