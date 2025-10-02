ΠΟΛΙΤΙΚΑ

Το ΚΚΕ καταδσικάζει την επίθεση των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων στον στολίσκο Global Sumud Flotilla

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Το ΚΚΕ καταδικάζει την επίθεση των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων στον στολίσκο Global Sumud Flotilla, μεταξύ των οποίων και στο πλοίο «Οξυγόνο» της ελληνικής αποστολής, που στόχο έχουν την μεταφορά ανθρωπιστικής βοήθειας στην αποκλεισμένη Γάζα.
Η πειρατική αυτή επίθεση αντικατοπτρίζει πλήρως και τον «πειρατικό» χαρακτήρα του κράτους δολοφόνου του Ισραήλ, που ενεργεί κατά παράβαση κάθε έννοιας διεθνούς δικαίου απέναντι στον Παλαιστινιακό λαό και στο κίνημα αλληλεγγύης προς αυτόν.
Για μια ακόμη φορά αποδεικνύεται η υποκρισία της ΕΕ και η στήριξή της στην πολιτική του Ισραήλ, αφήνοντας το πλήρωμα εκτεθειμένο στο ισραηλινό «ρεσάλτο».

Η δε ελληνική κυβέρνηση έχει τεράστιες ευθύνες, γιατί παρά τις εκκλήσεις δεν έκανε απολύτως τίποτα για την προστασία των μελών του πληρώματος, προσηλωμένη στη στρατηγική συμμαχία της με το κράτος δολοφόνο. Έστω και τώρα χρειάζεται να εξασφαλιστεί η ασφαλής προσέγγιση των πλοίων στη Γάζα για την παράδοση της ανθρωπιστικής βοήθειας και να απελευθερωθούν τα μέλη του πληρώματος που κρατούνται από το Ισραήλ.

Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
