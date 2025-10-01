ΣΚΡΑΤΣ: Κέρδη άνω των 2,3 εκατ. ευρώ την προηγούμενη εβδομάδα

Κέρδη άνω των 2,3 εκατ. ευρώ μοίρασε το ΣΚΡΑΤΣ την προηγούμενη εβδομάδα. Συγκεκριμένα, από τις 22 έως και τις 28 Σεπτεμβρίου 2025, το ΣΚΡΑΤΣ διένειμε στους νικητές συνολικά 2.365.659 ευρώ.
Ανάμεσα στους νικητές ήταν ένας τυχερός παίκτης στην Τήνο, ο οποίος κέρδισε 5.000 ευρώ κάθε μήνα για 24 μήνες στο ΣΚΡΑΤΣ «24 ΜΗΝΕΣ ΤΥΧΗ». Επιπλέον, ένας τυχερός στο Κιλκίς κέρδισε 10.000 ευρώ στο ΣΚΡΑΤΣ «ΧΡΥΣΑ 7ΑΡΙΑ» και τρεις ακόμα παίκτες σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Ξάνθη κέρδισαν από 2.000 ευρώ στο ΣΚΡΑΤΣ «ΣΜΑΡΑΓΔΕΝΙΑ 7ΑΡΙΑ».
Συνολικά, 40 παίκτες από διάφορες περιοχές της Ελλάδας κέρδισαν από 1.000 ευρώ ο καθένας.
Το ΣΚΡΑΤΣ προσφέρει ένα ευρύ φάσμα επάθλων για τους παίκτες, μεταξύ αυτών μεγάλα ποσά από 100.000 έως και 1.000.000 ευρώ.
Διατίθεται από πρακτορεία ΟΠΑΠ, λαχειοπώλες, περίπτερα, μίνι μάρκετ, και επιλεγμένα πρατήρια υγρών καυσίμων και σούπερ μάρκετ.