Γάζα: Υπεγράφη η συμφωνία εκεχειρίας από ΗΠΑ, Κατάρ, Αίγυπτο, Τουρκία – Τραμπ: Πάμε στο επόμενο βήμα

Ολοκληρώθηκε η Σύνοδος Κορυφής για τη Γάζα με την υπογραφή της συμφωνίας εκεχειρίας – Η Χαμάς απελευθέρωσε όλους τους ζωντανούς ομήρους και τέσσερις σορούς. Το Ισραήλ αποφυλάκισε περίπου 2.000 Παλαιστινίους.
Στο Σαρμ Ελ Σέιχ της Αιγύπτου υπεγράφη από τις χώρες διαμεσολαβητές (ΗΠΑ, Κατάρ, Αίγυπτο και Τουρκία) η συμφωνία εκεχειρίας για τη Γάζα, βάσει της οποίας απελευθερώθηκαν 20 εν ζωή και τέσσερις νεκροί όμηροι που κρατούσε η Χαμάς. Από την πλευρά του Ισραήλ απελευθερώθηκαν σχεδόν 2.000 Παλαιστίνιοι κρατούμενοι.
Η σύνοδος πραγματοποιήθηκε υπό την προεδρία του Ντόναλντ Τραμπ και του προέδρου της Αιγύπτου, Αμπντέλ Φατάχ Αλ-Σίσι. Στη σύνοδο για την ειρήνη στη Γάζα συμμετείχαν ως παρατηρητές πάνω από 20 ηγέτες και υπουργοί Εξωτερικών από όλο τον κόσμο, μεταξύ των οποίων ο πρόεδρος της Παλαιστινιακής Αρχής, Μαχμούντ Αμπάς, αλλά όχι ο Μπενιαμίν Νετανιάχου. Σύμφωνα με πληροφορίες, υπήρξε βέτο του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και άλλων αραβικών χωρών για την παρουσία του Ισραηλινού πρωθυπουργού.
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, τόσο από το Ισραήλ και την Κνεσέτ, όσο και από το βήμα της συνόδου στο Σαρμ Ελ Σέιχ, μίλησε «ιστορική μέρα στη Μέση Ανατολή» και «ιστορική συμφωνία». Ήρθε η ώρα για το επόμενο βήμα, είπε και υποστήριξε ότι σήμερα «είναι όλοι χαρούμενοι». Επίσης, προέβλεψε ομαλή ανοικοδόμηση της Γάζας.
Από την άλλη πλευρά, ο Αμπντέλ Φατάχ Αλ Σίσι, που τίμησε τον Ντόναλντ Τραμπ με το Μετάλλιο του Τάγματος του Νείλου για την προσφορά του, στάθηκε στην ανάγκη να εφαρμοστεί η λύση των δύο κρατών στη Μέση Ανατολή. Επισήμανε ότι οι Παλαιστίνιοι «έχουν το δικαίωμα στην αυτοδιάθεση και να επιδιώκουν ένα μέλλον όπου ο πόλεμος δεν τους απειλεί. Έχουν επίσης το δικαίωμα να απολαμβάνουν την ελευθερία και να ζουν στο ανεξάρτητο κράτος τους, ένα κράτος που ζει δίπλα στο Ισραήλ με ειρήνη, ασφάλεια και αμοιβαία αναγνώριση».
Αντόνιο Γκουτέρες: Η εκεχειρία να εδραιωθεί σε διαρκή ειρήνη
Σε ανάρτησή του στο Χ, ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, που παραβρέθηκε στην σύνοδο του Σαρμ Ελ Σέιχ, σημειώνει τα εξής:
«Με την έναρξη ισχύος της εκεχειρίας, ο λαός της Γάζας και του Ισραήλ αρχίζουν να διαισθάνονται την εύθραυστη ελπίδα ηρεμίας μετά από μήνες καταστροφής.
»Ο ΟΗΕ και οι εταίροι του κλιμακώνουν γρήγορα τις επιχειρήσεις τους, φτάνοντας σε κοινότητες σε περιοχές που ήταν αποκομμένες για μήνες, παρέχοντας βοήθεια που σώζει ζωές.
»Ωστόσο, οι ανάγκες παραμένουν τεράστιες και η διαρκής πρόσβαση και χρηματοδότηση είναι κρίσιμες.
»Καλώ όλους να εδραιώσουν την εκεχειρία και να τη μετατρέψουν σε διαρκή ειρήνη».
With the ceasefire in effect, the people of Gaza & Israel are beginning to glimpse the fragile hope of calm after months of devastation.
The @UN & partners are rapidly scaling up operations, reaching communities in areas that were cut off for months, delivering life-saving… pic.twitter.com/EmqjXONNnO
— António Guterres (@antonioguterres) October 13, 2025
