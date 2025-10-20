Happy Halloween! Πότε είναι και τι γιορτάζουμε

Halloween… Από μια αρχαία γιορτή έγινε η πιο spooky βραδιά του χρόνου!

Γνωρίζατε ότι η γιορτή του Halloween έχει αρχαίες ρίζες που τη συνδέουν τόσο με τη γεωργία όσο και με την αστρονομία; Το Halloween σηματοδοτούσε το τέλος της περιόδου της συγκομιδής και την αρχή του χειμώνα, το «σκοτεινότερο μισό» του έτους. Ας εξερευνήσουμε λοιπόν, τις ρίζες της πιο spooky γιορτής.

Πότε είναι το Halloween;

Το Halloween που παραδοσιακά ονομάζεται «All Hallows’ Eve» (Παραμονή της Ημέρας των Αγίων Πάντων), γιορτάζεται το βράδυ πριν από την χριστιανική γιορτή της Ημέρας των Αγίων Πάντων ή της Ημέρας των Αγίων (1 Νοεμβρίου). Επομένως, γιορτάζεται πάντα στις 31 Οκτωβρίου.

Η συγκεκριμένη ημερομηνία δεν είναι τυχαία, καθώς συνδέεται με την αρχαία κελτική γιορτή Samhain, η οποία σηματοδοτούσε το τέλος της συγκομιδής και την αρχή του χειμώνα. Η χριστιανική εορτή των Αγίων Πάντων μεταφέρθηκε αργότερα στην 1η Νοεμβρίου, καθιστώντας το προηγούμενο βράδυ, 31 Οκτωβρίου, Παραμονή των Αγίων Πάντων ή Halloween.

Η ιστορία του Halloween

Οι ρίζες του Halloween στην αρχαία γιορτή Samhain που σημαίνει «Τέλος του Καλοκαιριού». Αυτή ήταν μια ιερή τελετή για τους αρχαίους Κέλτες και Δρυίδες στα Βρετανικά Νησιά. Σηματοδοτούσε το τέλος της συγκομιδής και την έναρξη μιας νέας χρονιάς, μια περίοδο μετάβασης, όπου πίστευαν ότι το πέπλο ανάμεσα στον κόσμο των ζωντανών και των πνευμάτων γινόταν πιο λεπτό – και οι ψυχές μπορούσαν να περιπλανηθούν ελεύθερα!

Ήταν η ιδανική στιγμή, πίστευαν, για να επικοινωνήσουν με όσους έχουν φύγει από την ζωή αλλά και για να προβλέψουν το μέλλον. Το Samhain θεωρούνταν από τους Κέλτες ως η «νύχτα του θανάτου» του παλιού έτους κι έτσι συνδέθηκε με φαντάσματα και νεκροταφεία.

Από την «Νύχτα του Καρυοθραύστη» στον «Jack-O’-Lantern»

Πολλά από τα σημερινά έθιμα έχουν τις ρίζες τους σε αρχαίες παραδόσεις και λαϊκές δοξασίες. Το Halloween ήταν κάποτε γνωστό ως «Νύχτα του Καρυοθραύστη» στην Αγγλία – μια εποχή που η οικογένεια μαζευόταν γύρω από την εστία για να απολαύσει μηλίτη, ξηρούς καρπούς και μήλα.

Οι Ιρλανδοί χρησιμοποιούσαν κούφια, φωτισμένα με κεριά γογγύλια σκαλισμένα με το πρόσωπο ενός δαίμονα για να τρομάζουν τα πνεύματα. Το όνομα «Jack-O’Lantern» προέρχεται από ένα ιρλανδικό λαϊκό παραμύθι για έναν άντρα ονόματι Singy Jack που κάλεσε τον Διάβολο να πιει ένα ποτό μαζί του, αλλά αρνούνταν να πληρώσει.

Ο Jack ξεγέλασε τον διάβολο και έκανε μια συμφωνία με την οποία ο διάβολος δεν μπορούσε να διεκδικήσει την ψυχή του, αλλά ούτε ο Θεός ήθελε τον Jack στον παράδεισο. Τώρα, ο Jack έμεινε να περιφέρεται στη Γη ως κακό πνεύμα με το φανάρι του να λάμπει.

Οι Ιρλανδοί σκάλιζαν τρομακτικά πρόσωπα σε γογγύλια ή πατάτες και τα τοποθετούσαν κοντά σε πόρτες ή παράθυρα την παραμονή του Halloween για να τρομάξουν τον Singy Jack και τα κακά πνεύματα. Όταν οι Ιρλανδοί μετανάστες τη δεκαετία του 1840 βρήκαν λίγα γογγύλια στις Ηνωμένες Πολιτείες, χρησιμοποίησαν τις κολοκύθες, που υπήρχαν σε αφθονία.

Πώς να το γιορτάσετε

Η καλύτερη επιλογή είναι να διοργανώσετε ένα Halloween party για μικρούς και μεγάλους! Μπαλόνια σε σχήμα νυχτερίδας, «μαγεμένες» σκούπες στον αέρα, μαύροι ιστοί αράχνης, ανατριχιαστικά δέντρα και creepy σκελετοί, θα δημιουργήσουν το τέλειο spooky vibe για να απολαύσετε διασκεδάζοντας την πιο τρομακτική μέρα του χρόνου!

Ένα halloween τραπεζομάντηλο, μαζί με κεριά μπορεί να αποτελέσει το center piece του στολισμού σας και μην ξεχάσετε τα τσαντάκια σε σχήμα κολοκύθας για το πιο απολαυστικό trick or treat!

