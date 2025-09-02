ΗΡΑΚΛΕΙΟΚΡΗΤΗ

Hράκλειο:Σύλληψη ατόμου για καλλιέργεια δενδρυλλίων κάνναβης και όπλα

Συνελήφθη ημεδαπός για καλλιέργεια δενδρυλλίων κάνναβης και παραβάσεις της Νομοθεσίας περί ναρκωτικών και όπλων, στο Ηράκλειο

Σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο εντοπίστηκαν, εκριζώθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά (57) δενδρύλλια κάνναβης
Επιπλέον κατασχέθηκαν -269- γραμμάρια κατεργασμένης κάνναβης σε μορφή σοκολάτας, 3 πιστόλια και 1.221 φυσίγγια
Στο πλαίσιο συντονισμένων ενεργειών και δράσεων της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ηρακλείου για την καταπολέμηση της καλλιέργειας δενδρυλλίων κάνναβης, και ύστερα από κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριών, από αστυνομικούς του Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων Μεσσαράς, χθες (01.09.2025) πρωινές ώρες οργανώθηκε και πραγματοποιήθηκε συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση σε περιοχή του Δήμου Φαιστού και συνελήφθη 49χρονος ημεδαπός.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης πραγματοποιήθηκαν έρευνες στην οικία του 49 χρονου, σε αποθηκευτικούς χώρους αυτής και σε περιφραγμένους ειδικά διαμορφωμένους χώρους εξωτερικά αυτής.

Κατά τη διάρκεια των ερευνών βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

• -57- δενδρύλλια κάνναβης, ευρισκόμενα στο στάδιο της ανάπτυξης ύψους έως 2,5 μέτρα, τα οποία αφού εκριζώθηκαν στη συνέχεια κατασχέθηκαν
• -269- γραμμάρια κατεργασμένης κάνναβης σε μορφή σοκολάτας
• -3- πιστόλια
• -4- γεμιστήρες
• -1- κυνηγετική καραμπίνα
• -2- θήκες πιστολιών
• -1.221- πλήρη φυσίγγια διαφόρων τύπων και διαμετρημάτων
• -1- κάλυκας
• χρηματικό ποσό 1.900 ευρώ ως προερχόμενο από παράνομες δραστηριότητες
• συσκευή κινητής τηλεφωνίας

Η προανάκριση διενεργείται από το Αστυνομικού Τμήμα Φαιστού.

Μαλεβίζι: Μια μεγάλη γιορτή παιχνιδιού τη Δευτέρα...

0
Λίγες μέρες πριν την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς,...

Ηράκλειο:Πέθανε ο γνωστός ξενοδόχος Σπύρος Κοκοτός

0
Πέθανε ο γνωστός Ηρακλειώτης επιχειρηματίας στον τομέα του τουρισμού...

Team Πολ. Κρήτης
