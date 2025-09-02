Υπογράφεται η σύμβαση για τη μελέτη του νέου προσήνεμου μόλου Λιμένα Χερσονήσου Η μελέτη χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα «Φιλόδημος ΙΙ»

Ο Δήμος Χερσονήσου προχωρά σε μια καθοριστική παρέμβαση που θα αλλάξει ριζικά το πρόσωπο και τη λειτουργικότητα του λιμένα Χερσονήσου, με την κατασκευή ενός σύγχρονου και πολυλειτουργικού προσήνεμου μόλου. Η μελέτη που αφορά στην κατασκευή νέου προσήνεμου μόλου, αποτελεί βασικό αναπτυξιακό έργο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Χερσονήσου που αποσκοπεί στην αναβάθμιση λειτουργικότητας του λιμένα Χερσονήσου.

Η υπογραφή της σύμβασης για την εκπόνηση της Μελέτης κατασκευής του νέου προσήνεμου μόλου, της επέκτασης της χερσαίας λιμενικής ζώνης και της ανάπλασης των υφιστάμενων λιμενικών εγκαταστάσεων θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου 2025 και ώρα 11:00 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα Λιμένος Χερσονήσου.

Αναφέρεται ότι ο αρχικός προϋπολογισμός του έργου προ εκπτώσεων, υπερέβαινε το 1 εκατομμύριο ευρώ, αναδεικνύοντας τη σπουδαιότητα, πολυπλοκότητα, αλλά κι εν τέλει λειτουργικότητα του σύγχρονου και αναγκαίου έργου. Με τον σχεδιασμό και την επικείμενη υλοποίηση του έργου, όχι μόνο ο Δήμος Χερσονήσου, αλλά και η ευρύτερη περιοχή αποκτά τη δυναμική να προσελκύσει περισσότερα σκάφη αναψυχής και τουριστικά σκάφη, ενισχύοντας το θαλάσσιο τουρισμό και αναβαθμίζοντας την ευρύτερη εμπειρία κατοίκων και επισκεπτών.

Το έργο

Το έργο είναι χρηματοδοτούμενο εξ ολοκλήρου από το Πρόγραμμα «Φιλόδημος II», και περιλαμβάνει:

• Κατασκευή νέου προσήνεμου μόλου με συνολικό θαλάσσιο πρίσμα προστασίας και δημιουργία διευρυμένης λιμενολεκάνης.

• Επέκταση της χερσαίας ζώνης κατά περίπου 10.000 τ.μ. για τη φιλοξενία κτιριακών και βοηθητικών εγκαταστάσεων.

• Εκσυγχρονισμό κρηπιδωμάτων, καθέλκυση σκαφών και περιοχών υποδοχής αποβλήτων.

• Αποκατάσταση και ανάδειξη του αρχαίου ρωμαϊκού μόλου εντός της θάλασσας.

Μετά την ολοκλήρωση των έργων, ο λιμένας θα διαθέτει σημαντικά αυξημένες θέσεις ελλιμενισμού, επαρκή προστασία από τους νοτιοανατολικούς ανέμους, βαθύτερους κρηπιδότοιχους για σκάφη με μεγαλύτερα βυθίσματα και σύγχρονους χώρους υποδοχής χρηστών (γραφεία, WC, ζώνη επισκευών, αναμονής επιβατών).

Η ισχυρή αναπτυξιακή δυναμική που θα απελευθερώσει αυτό το έργο αναμένεται να:

• Διευρύνει το τουριστικό προϊόν της περιοχής, προσελκύοντας ιδιοκτήτες σκαφών αναψυχής και επαγγελματικά σκάφη.

• Βελτιώσει την τοπική οικονομία μέσω αύξησης της επισκεψιμότητας και δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας.

• Αναβαθμίσει την εικόνα και τις υποδομές της Χερσονήσου, εναρμονίζοντας την παράκτια ζώνη με σύγχρονα ευρωπαϊκά πρότυπα.

Η εκτέλεση του έργου, αναμένεται να προσδώσει τεράστια αξία στο Δήμο Χερσονήσου, αφού θα δημιουργηθεί ένας πρότυπος λιμένας με περισσότερες θέσεις ελλιμενισμού και σύγχρονες λιμενικές εγκαταστάσεις. Συνδυαστικά δε, με το έργο Ανάπλασης της Χερσαίας λιμενικής ζώνης που άμεσα δημοπρατείται, η περιοχή θα αλλάξει ολοκληρωτικά με αναμενόμενα τεράστια αντισταθμιστικά οφέλη τόσο για το Δήμο Χερσονήσου όσο και την Περιφέρεια Κρήτης.

«Με αυτό το ολοκληρωμένο έργο, ο λιμένας του Δήμου Χερσονήσου αποκτά τον σύγχρονο χαρακτήρα που αξίζει στην ευρύτερη περιοχή» ανέφερε σε δηλώσεις του ο Δήμαρχος Χερσονήσου κ. Ζαχαρίας Δοξαστάκης για να προσθέσει:

«Στόχος μας είναι να καταστεί πόλος έλξης για τη θαλάσσια δραστηριότητα, αλλά και σημείο αναφοράς για την ευρύτερη περιοχή της Κρήτης».