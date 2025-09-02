ΗΡΑΚΛΕΙΟΚΡΗΤΗ

Υπογράφεται η σύμβαση για τη μελέτη του νέου προσήνεμου μόλου Λιμένα Χερσονήσου Η μελέτη χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα «Φιλόδημος ΙΙ»

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Ο Δήμος Χερσονήσου προχωρά σε μια καθοριστική παρέμβαση που θα αλλάξει ριζικά το πρόσωπο και τη λειτουργικότητα του λιμένα Χερσονήσου, με την κατασκευή ενός σύγχρονου και πολυλειτουργικού προσήνεμου μόλου. Η μελέτη που αφορά στην κατασκευή νέου προσήνεμου μόλου, αποτελεί βασικό αναπτυξιακό έργο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Χερσονήσου που αποσκοπεί στην αναβάθμιση λειτουργικότητας του λιμένα Χερσονήσου.

Η υπογραφή της σύμβασης για την εκπόνηση της Μελέτης κατασκευής του νέου προσήνεμου μόλου, της επέκτασης της χερσαίας λιμενικής ζώνης και της ανάπλασης των υφιστάμενων λιμενικών εγκαταστάσεων θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου 2025 και ώρα 11:00 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα Λιμένος Χερσονήσου.

Αναφέρεται ότι ο αρχικός προϋπολογισμός του έργου προ εκπτώσεων, υπερέβαινε το 1 εκατομμύριο ευρώ, αναδεικνύοντας τη σπουδαιότητα, πολυπλοκότητα, αλλά κι εν τέλει λειτουργικότητα του σύγχρονου και αναγκαίου έργου. Με τον σχεδιασμό και την επικείμενη υλοποίηση του έργου, όχι μόνο ο Δήμος Χερσονήσου, αλλά και η ευρύτερη περιοχή αποκτά τη δυναμική να προσελκύσει περισσότερα σκάφη αναψυχής και τουριστικά σκάφη, ενισχύοντας το θαλάσσιο τουρισμό και αναβαθμίζοντας την ευρύτερη εμπειρία κατοίκων και επισκεπτών.

Το έργο
Το έργο είναι χρηματοδοτούμενο εξ ολοκλήρου από το Πρόγραμμα «Φιλόδημος II», και περιλαμβάνει:

• Κατασκευή νέου προσήνεμου μόλου με συνολικό θαλάσσιο πρίσμα προστασίας και δημιουργία διευρυμένης λιμενολεκάνης.
• Επέκταση της χερσαίας ζώνης κατά περίπου 10.000 τ.μ. για τη φιλοξενία κτιριακών και βοηθητικών εγκαταστάσεων.
• Εκσυγχρονισμό κρηπιδωμάτων, καθέλκυση σκαφών και περιοχών υποδοχής αποβλήτων.

• Αποκατάσταση και ανάδειξη του αρχαίου ρωμαϊκού μόλου εντός της θάλασσας.

Μετά την ολοκλήρωση των έργων, ο λιμένας θα διαθέτει σημαντικά αυξημένες θέσεις ελλιμενισμού, επαρκή προστασία από τους νοτιοανατολικούς ανέμους, βαθύτερους κρηπιδότοιχους για σκάφη με μεγαλύτερα βυθίσματα και σύγχρονους χώρους υποδοχής χρηστών (γραφεία, WC, ζώνη επισκευών, αναμονής επιβατών).

Η ισχυρή αναπτυξιακή δυναμική που θα απελευθερώσει αυτό το έργο αναμένεται να:

• Διευρύνει το τουριστικό προϊόν της περιοχής, προσελκύοντας ιδιοκτήτες σκαφών αναψυχής και επαγγελματικά σκάφη.
• Βελτιώσει την τοπική οικονομία μέσω αύξησης της επισκεψιμότητας και δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας.
• Αναβαθμίσει την εικόνα και τις υποδομές της Χερσονήσου, εναρμονίζοντας την παράκτια ζώνη με σύγχρονα ευρωπαϊκά πρότυπα.

Η εκτέλεση του έργου, αναμένεται να προσδώσει τεράστια αξία στο Δήμο Χερσονήσου, αφού θα δημιουργηθεί ένας πρότυπος λιμένας με περισσότερες θέσεις ελλιμενισμού και σύγχρονες λιμενικές εγκαταστάσεις. Συνδυαστικά δε, με το έργο Ανάπλασης της Χερσαίας λιμενικής ζώνης που άμεσα δημοπρατείται, η περιοχή θα αλλάξει ολοκληρωτικά με αναμενόμενα τεράστια αντισταθμιστικά οφέλη τόσο για το Δήμο Χερσονήσου όσο και την Περιφέρεια Κρήτης.

«Με αυτό το ολοκληρωμένο έργο, ο λιμένας του Δήμου Χερσονήσου αποκτά τον σύγχρονο χαρακτήρα που αξίζει στην ευρύτερη περιοχή» ανέφερε σε δηλώσεις του ο Δήμαρχος Χερσονήσου κ. Ζαχαρίας Δοξαστάκης για να προσθέσει:
«Στόχος μας είναι να καταστεί πόλος έλξης για τη θαλάσσια δραστηριότητα, αλλά και σημείο αναφοράς για την ευρύτερη περιοχή της Κρήτης».

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Μαλεβίζι: Μια μεγάλη γιορτή παιχνιδιού τη Δευτέρα...

0
Λίγες μέρες πριν την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς,...

Ηράκλειο:Πέθανε ο γνωστός ξενοδόχος Σπύρος Κοκοτός

0
Πέθανε ο γνωστός Ηρακλειώτης επιχειρηματίας στον τομέα του τουρισμού...

Μαλεβίζι: Μια μεγάλη γιορτή παιχνιδιού τη Δευτέρα...

0
Λίγες μέρες πριν την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς,...

Ηράκλειο:Πέθανε ο γνωστός ξενοδόχος Σπύρος Κοκοτός

0
Πέθανε ο γνωστός Ηρακλειώτης επιχειρηματίας στον τομέα του τουρισμού...
politika-kritis-header-ad
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Hράκλειο:Σύλληψη ατόμου για καλλιέργεια δενδρυλλίων κάνναβης και όπλα
Επόμενο άρθρο
Ηράκλειο:«The Classics» στο Café – Restaurant «Πλάτανος» με την Πελαγία Μουρούζη και τον Σωτήρη Αλεξάκη
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
DOLE Μπανάνες 300Χ250
CANALE 300X250
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Μαλεβίζι: Μια μεγάλη γιορτή παιχνιδιού τη Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου στο Γάζι

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Λίγες μέρες πριν την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς,...

Ηράκλειο:Πέθανε ο γνωστός ξενοδόχος Σπύρος Κοκοτός

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Πέθανε ο γνωστός Ηρακλειώτης επιχειρηματίας στον τομέα του τουρισμού...

Ηράκλειο:«The Classics» στο Café – Restaurant «Πλάτανος» με την Πελαγία Μουρούζη και τον Σωτήρη Αλεξάκη

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
«The Classics» στο Café - Restaurant «Πλάτανος» με την Πελαγία Μουρούζη...

Hράκλειο:Σύλληψη ατόμου για καλλιέργεια δενδρυλλίων κάνναβης και όπλα

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Συνελήφθη ημεδαπός για καλλιέργεια δενδρυλλίων κάνναβης και παραβάσεις της...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST