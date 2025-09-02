ΗΡΑΚΛΕΙΟΚΡΗΤΗ

Ηράκλειο:«The Classics» στο Café – Restaurant «Πλάτανος» με την Πελαγία Μουρούζη και τον Σωτήρη Αλεξάκη

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

«The Classics»
στο Café – Restaurant «Πλάτανος»
με την Πελαγία Μουρούζη και τον Σωτήρη Αλεξάκη
την Τετάρτη 3 Σεπτεμβρίου

Μελωδικά ξεκινά ο Σεπτέμβρης στο Café – Restaurant «Πλάτανος», στην Πλατεία του Αγίου Τίτου, αφού οι μουσικές βραδιές «με jazz διάθεση» συνεχίζονται, με τη διοργάνωση της ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε.
Την Τετάρτη 3 Σεπτεμβρίου, στις 21:00, στο Café – Restaurant «Πλάτανος», η Πελαγία Μουρούζη (φωνή) και ο Σωτήρης Αλεξάκης (κιθάρα) θα σκορπίσουν νότες όμορφων κλασσικών και αγαπημένων κομματιών με τίτλο «The Classics».

Τηλέφωνο κρατήσεων : 2810-301-854

