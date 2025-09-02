ΚΡΗΤΗ

Ηράκλειο:Πέθανε ο γνωστός ξενοδόχος Σπύρος Κοκοτός

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Πέθανε ο γνωστός Ηρακλειώτης επιχειρηματίας στον τομέα του τουρισμού πολυτελείας, Σπύρος Κοκοτός.

Ήταν 91 ετών. Η είδηση έγινε γνωστή me μία συγκινητική ανάρτηση του γιου του, Φώτη.

Στην ανάρτησή του ο Φώτης Κοκοτός έγραψε: “Ο καπετάν Σπύρος λάτρευε την ιστιοπλοΐα. Φέτος δεν πρόλαβε να πάει για ψάρεμα με τους φίλους του όπως πήγε πέρσι, τέτοιες μέρες. Προχθές το απόγευμα, στο νοσοκομείο, τραβήξαμε μαζί ένα βίντεο που λέγαμε για το ταξίδι που θα κάναμε «με τις κοπέλες μας», με το λατρεμένο σκαρί του, την «Ελιάνα». Η μαμά ήταν δίπλα του. Έφυγε ήσυχος”.

Ο Σπύρος Κοκοτός ήταν πρωτοπόρος αρχιτέκτονας και δημιουργός που συνέδεσε το όνομά του με την ανάπτυξη του ελληνικού τουρισμού και ιδιαίτερα της Κρήτης.

Η Ελούντα, το όνομα της οποίας έγινε συνώνυμο της πολυτέλειας και της αυθεντικής φιλοξενίας, φέρει ανεξίτηλα τη σφραγίδα του, με τη δημιουργία του Elounda Beach και το Elounda Bay Palace

Σε ψήφισμά του, ο Σύνδεσμος Ξενοδόχων Κρήτης επισημαίνει:

“Το Δ.Σ. του ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΩΝ ΚΡΗΤΗΣ επί τη αγγελία του θανάτου του ΣΠΥΡΟΥ ΚΟΚΟΤΟΥ συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση και αποφάσισε ομόφωνα:

• Να εκφράσει τα θερμά συλλυπητήρια στην οικογένεια του.

• Ως δωρεάν εις την μνήμη του να καταθέσει το ποσό των 100 ευρώ στο «Χαμόγελο του παιδιού».

• Να παραστούν στην εξόδια ακολουθία μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου.

Ο Σπύρος Κοκοτός ήταν ένας από τους πρωτοπόρους Ξενοδόχους της Κρήτης με τεράστια συμβολή στην ποιοτική τουριστική ανάπτυξη του νησιού μας.

Θα τον θυμόμαστε με ευγνωμοσύνη και αγάπη. Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάσει”.

Μαλεβίζι: Μια μεγάλη γιορτή παιχνιδιού τη Δευτέρα...

0
Λίγες μέρες πριν την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς,...

Ηράκλειο:«The Classics» στο Café – Restaurant «Πλάτανος»...

0
«The Classics» στο Café - Restaurant «Πλάτανος» με την Πελαγία Μουρούζη...

Μαλεβίζι: Μια μεγάλη γιορτή παιχνιδιού τη Δευτέρα...

0
Λίγες μέρες πριν την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς,...

Ηράκλειο:«The Classics» στο Café – Restaurant «Πλάτανος»...

0
«The Classics» στο Café - Restaurant «Πλάτανος» με την Πελαγία Μουρούζη...
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
