Μαλεβίζι: Μια μεγάλη γιορτή παιχνιδιού τη Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου στο Γάζι

Λίγες μέρες πριν την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, το πρώτο Φεστιβάλ Επιτραπέζιου Παιχνιδιού στο Δήμο Μαλεβιζίου είναι γεγονός! Μια μεγάλη γιορτή παιχνιδιού για μικρούς και μεγάλους, με στόχο όχι μόνο τη διασκέδαση αλλά και την ενίσχυση της δημιουργικότητας, της φαντασίας και της συνεργασίας.

Το Malevizi Games Fair αποτελεί την πρώτη ολοκληρωμένη έκθεση επιτραπέζιων παιχνιδιών, μοντελισμού, παιχνιδιών ρόλων (RPG) και TCG στο Δήμο μας.

Το απόγευμα της Δευτέρας 8 Σεπτεμβρίου, η πλατεία Μιχ. Κατσαμάνη θα μετατραπεί σε έναν τεράστιο χώρο παιχνιδιού και δημιουργίας, γεμάτο δραστηριότητες και παιχνίδια για όλες τις ηλικίες.

Η μεγάλη γιορτή του παιχνιδιού θα ξεκινήσει στις 17:00, με καλεσμένους όλα τα παιδιά, αλλά και όσους νιώθουν ακόμα παιδιά.

Δραστηριότητες:

Miniature Painting

Εκμάθηση βαψίματος μινιατούρας για μικρούς και μεγάλους.

Boardgaming

Παρουσίαση επιτραπέζιων παιχνιδιών και συμμετοχή των επισκεπτών στο παιχνίδι.

Role Playing Games (RPG)

Εισαγωγή και παιχνίδι ρόλων με την καθοδήγηση έμπειρων παικτών.

Trading Card Games (TCG)

Μαθήματα και παιχνίδι Yu-Gi-Oh!, Magic: The Gathering, Pokémon, Star Wars Unlimited.

Wargaming

Εντυπωσιακή μακέτα Wargaming και συμμετοχή σε στρατηγικές μάχες.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, θα βρίσκονται στον χώρο έμπειροι παίκτες αλλά και σχεδιαστές παιχνιδιών, έτοιμοι να μυήσουν τους επισκέπτες στα μυστικά του κάθε παιχνιδιού και να τους καθοδηγήσουν στην εμπειρία που θα τους συναρπάσει!