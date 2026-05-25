Η εορτή των Αγίων 318 Θεοφόρων Πατέρων της Α΄ Οικουμενικής Συνόδου στην Ιερά Μητρόπολη Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου

Το απόγευμα του Σαββάτου, 23ης Μαΐου 2026, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κ. Πρόδρομος χοροστάτησε κατά τον Αρχιερατικό Εσπερινό στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό των Αγίων Πατέρων, Μετόχι της Ιεράς Πατριαρχικής και Σταυροπηγιακής Μονής Τιμίου Σταυρού Βωσάκου, στη θέση Καλά Χωράφια Σισών Μυλοποτάμου.

Ο Σεβασμιώτατος ομίλησε επίκαιρα, αναφερόμενος στο σπουδαίο έργο της Α΄ Οικουμενικής Συνόδου, και μετέφερε προς όλους την ευχή και ευλογία του Παναγιωτάτου Οικουμενικού μας Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου, ο οποίος, κατά το παρελθόν έτος, συμπεριέλαβε στην Επετηρίδα του Οικουμενικού Πατριαρχείου φωτογραφία του μοναδικού τούτου Ιερού Ναού των Αγίων Πατέρων στη Μεγαλόνησο Κρήτη και παλαιότερου σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια.

Ο Σεβασμιώτατος επίσης ευχαρίστησε θερμά τον άγιο Καθηγούμενο, Πανοσιολ. Αρχιμ. Τιμόθεο Παναγιωτάκη, και τους συνεργάτες του, καθώς και την οικογένεια Χνάρη, για όλη την προσφορά και βοήθειά τους στην ανακαίνιση και τον καλλωπισμό του ιστορικού τούτου Ιερού Ναού, και ευχήθηκε προς όλους έτη πολλά και αγιοσκέπαστα.

