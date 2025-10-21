Ιαπωνία: Η Σανάε Τακαΐτσι έγινε η πρώτη γυναίκα πρωθυπουργός – Αυτοαποκαλείται «Μάργκαρετ Θάτσερ»

ΠΟΛΙΤΙΚΑ

Η Σανάε Τακαΐτσι πήρε 237 ψήφους σε σύνολο 465 εδρών στην κάτω Βουλή της Ιαπωνίας, ενώ το ίδιο αναμένεται να συμβεί και στη λιγότερο ισχυρή άνω Βουλή, πριν ορκιστεί αργότερα σήμερα

Η Σανάε Τακαΐτσι έγινε η πρώτη γυναίκα πρωθυπουργός στην Ιαπωνία.

Τη Δευτέρα υπήρξε συμφωνία ανάμεσα σε Φιλελεύθερο Δημοκρατικό Κόμμα και δεξιό Κόμμα Καινοτομίας

Πήρε 237 ψήφους σε σύνολο 465 εδρών στην κάτω Βουλή της ασιατικής χώρας, ενώ το ίδιο αναμένεται να συμβεί και στη λιγότερο ισχυρή άνω Βουλή, πριν ορκιστεί αργότερα σήμερα, όπως αναφέρει το Sky News.

Οι ψηφοφορίες της Τρίτης ήρθαν μετά τη συμφωνία του Φιλελεύθερου Δημοκρατικού Κόμματος της Τακαΐτσι για συνασπισμό με το δεξιό Κόμμα Καινοτομίας.

Ο υπηρεσιακός πρωθυπουργός Σιγκέρου Ισίμπα, μέλος του κόμματος της Τακαϊτσι, ανακοίνωσε την παραίτησή του τον περασμένο μήνα.

To Sky News σχολιάζει ότι η εκλογή της Τακαΐτσι σηματοδοτεί μια απότομη στροφή προς τα δεξιά.

Το βρετανικό μέσο τη χαρακτηρίζει ως μια ακραία συντηρητική προσωπικότητα.

Άλλωστε η ίδια αυτοαποκαλείται «Μάργκαρετ Θάτσερ» της Ιαπωνίας, έχοντας ως πρότυπό της την πρώην Βρετανίδα πρωθυπουργό που έφυγε από τη ζωή το 2013.

Νέες γυναίκες αμφιβάλλουν ότι θα εξυπηρετήσει τα δικαιώματά τους
Η 21χρονη Άιντα Ογκούρα είπε στο BBC ότι έχει ενδιαφέρον για το πώς βλέπουν οι άνθρωποι στο εξωτερικό την είδηση για την άνοδο της Τακαΐτσι στην πρωθυπουργία.

Η ίδια αμφιβάλλει για το εάν θα εξυπηρετήσει τα δικαιώματα των νέων γυναικών αφού στο παρελθόν έχει εκφραστεί υπέρ της διαδοχής στον θρόνο μόνο από άνδρες, είναι αντίθετη στο να διατηρούν οι παντρεμένες γυναίκες το πατρικό τους όνομα και είναι αντίθετη στον γάμο μεταξύ ατόμων του ίδιου φύλου.

«Όλοι λένε: ‘Πω πω, είναι η πρώτη γυναίκα πρωθυπουργός στην ιστορία της Ιαπωνίας και αυτό θα είναι μια εξαιρετική ευκαιρία για την ενδυνάμωση των γυναικών και την ισότητα των φύλων’. Αλλά νομίζω ότι αυτή είναι μια πολύ αφελής ερμηνεία της όλης κατάστασης», τόνισε η 21χρονη.

